Cómo conseguir entradas para el Mónaco vs Lens: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

El Mónaco se enfrenta al Lens el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Louis II de Mónaco.

En su anterior thriller de muchos goles, en febrero de 2026, el Mónaco se impuso al Lens con una dramática victoria por 3-2 a domicilio en el Stade Bollaert-Delelis. Ambas plantillas cuentan con una gran variedad de talento ofensivo, lo que promete un duelo intenso mientras el Lens busca revancha lejos de casa.

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¿Cuándo es el saque inicial del Mónaco vs Lens de la Ligue 1?

El Mónaco vs Lens se disputa en el Stade Louis II de Mónaco, con el saque inicial programado para este partido de Ligue 1.

Ligue 1 - Jornada 5 19 sept 2026 - 11:00 Stade Louis II, Monaco

¿Cómo comprar entradas para el Mónaco vs Lens de la Ligue 1?

Las entradas para el partido de Ligue 1 entre AS Monaco y RC Lens en el Stade Louis II pueden comprarse a través de los canales oficiales del club o de mercados secundarios autorizados de entradas:

Sitio web oficial de entradas del AS Monaco: El lugar principal y más seguro para comprar entradas es directamente la tienda oficial online de entradas del AS Monaco.

Taquilla del Stade Louis II: Las entradas suelen estar disponibles en la taquilla del estadio en Mónaco los días de partido, sujetas a disponibilidad.

Mercados secundarios y agregadores: Si la asignación oficial se agota, las entradas están disponibles en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Mónaco vs Lens de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido de Ligue 1 entre AS Monaco y RC Lens en el Stade Louis II varían según la grada elegida y la plataforma de compra:

Entradas oficiales del club (precio nominal): Directamente en la plataforma oficial de venta de entradas del AS Monaco o en la taquilla del estadio, las entradas estándar suelen partir de entre 15 € y 25 € para asientos detrás de las porterías (Populaires/Secondes) y oscilan entre 35 € y 80 €+ para asientos centrales de tribuna lateral (Premières/Honneur).

Mercados secundarios de reventa: En plataformas secundarias de venta de entradas como StubHub, los precios comienzan actualmente en aproximadamente 48 € a 50 € para asientos de categorías básicas, mientras que las opciones medias de asiento se venden en torno a 110 € a 115 € .

Paquetes VIP y hospitality: Las experiencias prémium y de hospitality parten de aproximadamente 110 € a 130 € por persona.

Mónaco vs Lens de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Mónaco vs Lens

El Mónaco ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su encuentro más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Gornik Zabrze en la fase de clasificación de la Conference League el 27 de agosto, y también venció por 1-0 a Le Havre en la Ligue 1 el 23 de agosto. Su única derrota en esa racha llegó contra el Coventry City en un amistoso de pretemporada, con un 2-0 en contra. El Mónaco ha marcado diez goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

El Lens también ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, con dos derrotas. Su resultado más reciente fue una victoria por 5-2 sobre el Auxerre en la Ligue 1 el 22 de agosto, y venció por 1-0 al Paris Saint-Germain en la Supercopa el 16 de agosto. Antes, en pretemporada, el Lens derrotó por 3-1 al Villarreal, aunque las derrotas ante el Sunderland y un empate sin goles con el Famalicao alteraron su preparación. El Lens marcó nueve goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Mónaco vs Lens: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos tuvo lugar en la Ligue 1 el 21 de febrero de 2026, cuando el Mónaco ganó 2-3 a domicilio ante el Lens. Antes de eso, el Mónaco recibió al Lens en noviembre de 2025 y perdió 1-4 en el Stade Louis II. En los últimos cinco partidos de Ligue 1 entre ambos clubes, el Lens presenta un mejor balance con dos victorias, mientras que el Mónaco ha ganado dos y un partido terminó en empate.