Cómo conseguir entradas para el Manchester City vs Sunderland: paquetes hospitality, precios de la Premier League 2026/27, información del partido y más

¿Aún no has visto en directo al Manchester City esta temporada? No te preocupes, tendrás otra oportunidad este mes de septiembre, antes de que comience el parón internacional. El City se enfrenta al Sunderland en la Premier League en el Etihad Stadium el sábado 19 de septiembre.

Reservar entradas para el duelo contra el Sunderland te da la oportunidad de ver de cerca a algunos de los deslumbrantes nuevos fichajes veraniegos del Manchester City, entre ellos Ayyoub Bouaddi. El City desembolsó recientemente más de 80 millones de libras por el prometedor joven marroquí, que impresionó en la escena mundial durante la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

El Sunderland sufrió una de sus derrotas más abultadas a domicilio de la campaña 2025/26 cuando visitó el Etihad la temporada pasada. Perdía 3-0 después de 65 minutos, con el City encaminado hacia la victoria con goles de Ruben Dias, Josko Gvardiol y Phil Foden.

¿Firmará el Manchester City otra actuación dominante? GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Sunderland, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Manchester City y Sunderland?

El Manchester City vs Sunderland se disputa en el Etihad Stadium (Mánchester) el sábado 19 de septiembre, con inicio previsto a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 Etihad Stadium

Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Sunderland de Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de Premier League, desde entradas individuales para partidos hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, la legislación contra la reventa ilegal y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos que no van a utilizar.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido reemplazadas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana determinada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que no lograron entrada en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro prácticamente no existe en los partidos de Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City vs Sunderland de Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y los de la zona baja tienen precios prémium, mientras que los asientos en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para acceder a los sorteos o a los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 libras para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 libras, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para aficionados visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos para miembros.

Forma

Historial reciente de enfrentamientos directos

Noticias de los equipos y plantillas