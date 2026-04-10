Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoManchester City
Etihad Stadium
team-logoArsenal
Book Man City vs Arsenal Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Manchester City - Arsenal: precios de la Premier League, información sobre el partido del 19 de abril, hora de inicio y mucho más

SHOPPING
Tickets
Premier League

Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Arsenal, con información sobre el encuentro.

El Manchester City recibe al Arsenal en el Etihad Stadium el domingo 19 de abril, en un partido clave para el título de la Premier League.

El City es segundo, a nueve puntos del líder Arsenal, pero tiene un partido menos que podría aprovechar para recortar la ventaja.

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Manchester City vs Arsenal, 19 de abril.Reserva entradas

¿Cuándo se juega el Manchester City - Arsenal de la Premier League?

crest
Premier League - Premier League
Etihad Stadium

¿Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre el Manchester City y el Arsenal?

Hay varias opciones: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, todos disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases.

  1. Primero, a los abonados.
  2. Después, a quienes hayan asistido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad.
  3. Por último, al público en general durante la venta general.

Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.

Manchester City vs Arsenal, 19 de abril.Reserva entradas

¿Qué esperar del Manchester City vs Arsenal?

A pocas jornadas del final de la temporada 2025/26, muchos ven este duelo como clave para el título de la Premier League. 

El Arsenal ha liderado gran parte del curso, pero el City de Guardiola ha recuperado su habitual racha de primavera. Aunque los citizens van por detrás en la tabla, llegan con gran impulso anímico tras vencer 2-0 a los Gunners en Wembley el 22 de marzo y ganar la EFL Cup.

El primer duelo liguero, el 21 de septiembre, acabó 1-1 en el Emirates: nadie cedió. La defensa del Arsenal, liderada por Jurrien Timber, sufrirá ante el implacable Erling Haaland, otra vez en la lucha por la Bota de Oro. En el medio, el City deberá contener a Gabriel Martinelli, autor del 1-1 en el minuto 93 en su último duelo liguero.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City-Arsenal de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

La ubicación de la butaca y la zona del estadio también influyen, y las mejores vistas tienen un coste mayor. Algunos clubes además categorizan los partidos: los duelos más atractivos contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, con precios más altos.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ para las entradas de visitante, por lo que pueden ser una opción más barata.

Noticias y plantillas de los equipos

Manchester City contra Arsenal alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • P. Guardiola

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Estado de forma

MCI
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Récord en enfrentamientos directos

MCI

Últimos partidos

ARS

1

Victoria

3

Empates

1

Victoria

6

Goles marcados

8
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Clasificación

Clubes de la Premier League 2025/26 por precio de las entradas

ClubEstadioRango de precios de las entradas (entrada general para adultos)Rango de precios de los abonosEntradas
ArsenalEstadio Emirates31,50 £ - 141,00 £1073 £ - 2050 £Información sobre entradas
Aston VillaVilla Park44,50 £ - 92,00 £640 £ – 944 £Información sobre entradas
BournemouthVitality Stadium33,00 £ – 56,00 £633 £ – 875 £Información sobre entradas
BrentfordGtech Community Stadium40,00 £–65,00 £495 £ – 598 £Información sobre entradas
Brighton & Hove AlbionEstadio American Express Community34,00 £ - 78,00 £595–860 £Información sobre entradas
BurnleyTurf Moor50,00 £–75,00 £455 £ – 500 £Información sobre entradas
ChelseaStamford Bridge48,00 £ - 58,00 £595 £ - 940 £Información sobre entradas
Crystal PalaceSelhurst Park48,00 £ - 58,00 £545 £ - 895 £Información sobre entradas
EvertonGoodison Park55,00 £515 £ - 690 £Información sobre entradas
FulhamCraven Cottage35,00 £ - 105,00 £455 £ – 3000 £Información sobre entradas
Leeds UnitedElland Road33,00 £ - 56,00 £420 £ – Por confirmarInformación sobre entradas
LiverpoolAnfield9,00 £ – 61,00 £699 £ - 886 £Información sobre entradas
Manchester CityEstadio Etihad58,00 £ - 75,00 £385 £ - 1030 £Información sobre entradas
Manchester UnitedOld Trafford36,00 £ - 58,00 £559 £ - 950 £Información sobre entradas
Newcastle UnitedSt James’ Park50,00 £ - 58,00 £417 £ – 811 £Información sobre entradas
Nottingham ForestCity Ground45,00 £ - 60,00 £465 £ – 660 £Información sobre entradas
SunderlandStadium of Light33,00 £ - 56,00 £390 £ - 720 £Información sobre entradas
Tottenham HotspurEstadio del Tottenham Hotspur48,00 £ - 109,00 £807 £ – 2015 £Información sobre entradas
West Ham UnitedEstadio de Londres30,00 £ - 120,00 £310–1.620 £Información sobre entradas
Wolverhampton WanderersMolineux26,50 £ - 71,00 £525 £ – 833 £Información sobre entradas

Enlaces de interés

  • Cómo comprar entradas para la FA Cup: próximos partidos, pronósticos, precios y más
  • Cómo comprar entradas para la final de la FA Cup: pronósticos, precios y más
  • Cómo comprar entradas para la Premier League: próximos partidos, precios medios y más
  • Cómo comprar entradas para la Liga de Campeones de la UEFA: precios, próximos partidos, final en el Puskas Arena y más