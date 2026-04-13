Cómo conseguir entradas para el Manchester City - Arsenal: precios de la Premier League, información sobre el partido del 19 de abril, hora de inicio y más

El Manchester City recibe al Arsenal en el Etihad Stadium el domingo 19 de abril, en un partido clave para el título de la Premier League.
El City es segundo, a nueve puntos del líder Arsenal, pero tiene un partido menos que podría acortar la diferencia.
GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.
¿Cómo ahorrar en entradas para el Manchester City vs Arsenal?
Las entradas para este posible partido decisivo por el título son de las más demandadas del fútbol mundial.
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¿Cuándo se juega el Manchester City vs Arsenal en la Premier League?
¿Cómo comprar entradas para el Manchester City vs Arsenal de la Premier League?
Hay varias opciones de compra: entradas individuales, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de tickets del club.
Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:
- Primero, a los abonados.
- Después, a socios que hayan asistido antes a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad.
- Por último, al público general durante la venta libre.
Para entradas de última hora, muchos recurren a plataformas secundarias como StubHub.
¿Qué esperar del Manchester City vs Arsenal?
A pocas jornadas del final de la temporada 2025/26, muchos ven este duelo como clave para el título de la Premier League.
El Arsenal ha liderado la tabla gran parte del curso, pero el City de Guardiola ha recuperado su habitual ritmo de primavera. Aunque los citizens persiguen en la clasificación, llegan con gran impulso anímico tras vencer 2-0 a los gunners en Wembley el 22 de marzo y ganar la EFL Cup.
En la ida, el 21 de septiembre, empataron 1-1 en el Emirates. La defensa del Arsenal, liderada por Jurrien Timber, se medirá al implacable Erling Haaland, actual pichichi. En el medio, el City deberá frenar a Gabriel Martinelli, autor del 1-1 en el minuto 93 en el duelo anterior.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Manchester City-Arsenal de la Premier League?
El precio de las entradas en la Premier League varía mucho. La mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.
La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, pues las mejores vistas cuestan más. Además, algunos clubes dividen los partidos por categorías: los duelos más destacados contra rivales de renombre entran en una categoría superior y, por tanto, tienen un precio más alto.
La Premier League limita a 30 £ las entradas de visitante, por lo que los partidos fuera de casa suelen ser más baratos.
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