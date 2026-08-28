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Cómo conseguir entradas para el Le Mans vs Lorient: precios de la Ligue 1, información del partido, ventas de última hora y más

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Le Mans se enfrenta al Lorient en la Ligue 1. Así puedes conseguir tus entradas

Le Mans se enfrenta a Lorient el sábado 19 de septiembre de 2026 en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

El FC Lorient llega con ventaja en los enfrentamientos competitivos recientes entre ambos equipos, tras haber ganado tres de sus últimos cinco duelos. Le Mans intentará sacar el máximo partido a su condición de local para cambiar la dinámica ante su visitante.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Le Mans vs Lorient, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

El Le Mans vs Lorient se disputa en el Stade Marie-Marvingt de Le Mans.

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Ligue 1 - Jornada 5
Stade Marie-Marvingt

¿Cómo comprar entradas para el Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

Para comprar entradas para el partido Le Mans vs. Lorient en el Stade Marie-Marvingt el 19 de septiembre de 2026, tienes varias opciones, desde los canales oficiales del club hasta mercados secundarios de entradas:

  • Tienda oficial de entradas de Le Mans FC (lemans.org / ticketing.lemans.org): El método más seguro y directo es comprar las entradas directamente en la web oficial de venta online del club anfitrión. Las localidades estándar detrás de las porterías suelen partir de unos 7 €, mientras que los asientos de tribuna principal pueden subir hasta 15 € o más según la categoría.
  • Taquillas del estadio: Si las entradas no se agotan online con antelación, se podrán comprar entradas el día del partido en las taquillas del Stade Marie-Marvingt.
  • Mercados secundarios de entradas: Si las entradas oficiales del club se agotan o buscas disponibilidad para no socios, plataformas secundarias como StubHub ofrecen asientos revendidos por aficionados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Le Mans vs Lorient de la Ligue 1?

Los precios de las entradas para el partido Le Mans FC vs. FC Lorient en el Stade Marie-Marvingt varían en función de la ubicación del asiento y del lugar de compra:

  • Taquilla oficial y ventas directas:
    • Asientos estándar/detrás de la portería: Generalmente oscilan entre 7 € y 15 € para localidades de categoría básica.
    • Tribuna principal / asientos intermedios: Normalmente oscilan entre 15 € y 60 € dependiendo de la grada concreta y de la visibilidad.
  • Mercados secundarios y de reventa:
    • Las plataformas secundarias como StubHub suelen empezar en torno a 55 € a 65 € para el acceso básico, con precios medios situados alrededor de 75 € a 80 € según la demanda y la disponibilidad a medida que se acerca el día del partido.

Le Mans vs Lorient de la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Le Mans y Lorient

Le Mans ha sumado dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con Brest en la Ligue 1 el 22 de agosto, su primera actuación competitiva de la nueva temporada. También venció a Angers por 2-3 a domicilio y a Nantes por 1-0 durante la pretemporada, mientras que la derrota por 0-1 ante Le Havre fue su único tropiezo en esa racha. Le Mans marcó ocho goles y encajó cinco en esos cinco encuentros.

Los últimos cinco partidos de Lorient dejaron una victoria, un empate y tres derrotas. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 con Niza en la Ligue 1 el 22 de agosto. El resultado más abultado de su racha reciente fue una derrota por 4-1 ante Elversberg en un amistoso el 15 de agosto, aunque antes había mostrado calidad ofensiva con un triunfo por 5-1 sobre UNFP FC y una victoria por 2-0 en Guingamp. Lorient marcó nueve goles y encajó siete en esos cinco partidos.

LEM

LEM - Formulario

VER
W3-1
FCN
W1-0
SCO
W2-3
LEH
L0-1
B29
D2-2
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCL

FCL - Formulario

EAG
W0-2
UNF
W5-1
SCO
L2-1
ELV
L4-1
NCE
D0-0
Gol marcado (encajado)
9/7
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Le Mans vs Lorient: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes llegó en la Ligue 2 el 4 de febrero de 2020, cuando Lorient derrotó a Le Mans por 4-2 en casa. Antes de eso, Le Mans recibió a Lorient en agosto de 2019 en la Ligue 2, con victoria de Lorient por 2-1 en el Stade Marie-Marvingt. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, Lorient manda con tres victorias por una de Le Mans, mientras que un partido terminó en empate.

Cara a cara

Le MansEmpateLorient
0
1
4
Ligue 2
Lorient badge
Lorient
FCL
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
2
F
Ligue 2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Lorient badge
Lorient
FCL
2
F
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Lorient badge
Lorient
FCL
3
F
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
F
Ligue 1
Lorient badge
Lorient
FCL
1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
F
4Goles marcados11
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación de Le Mans y Lorient

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MarsellaMarsellaOM
110040+43
W
2
LensLensRCL
110052+33
W
3
LilleLilleLIL
110020+23
W
4
LyonLyonOL
110020+23
W
5
MónacoMónacoASM
110010+13
W
6
BrestBrestB29
10102201
D
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
10102201
D
8
Le MansLe MansLEM
10102201
D
9
RennesRennesREN
10102201
D
10
LorientLorientFCL
10100001
D
11
NizaNizaNCE
10100001
D
12
Paris FCParis FCPAR
10100001
D
13
TroyesTroyesTRO
10100001
D
14
Le HavreLe HavreLEH
100101-10
L
15
AngersAngersSCO
100102-20
L
16
ToulouseToulouseTFC
100102-20
L
17
AuxerreAuxerreAJA
100125-30
L
18
StrasbourgStrasbourgSTR
100104-40
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
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