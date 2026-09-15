Cómo conseguir entradas para el Ipswich Town vs Fulham: precios de la Premier League, información del partido, ventas de última hora y más

Ipswich Town se enfrenta al Fulham el sábado 10 de octubre de 2026 en Portman Road, en Ipswich.

Ambos equipos afrontan el partido con la intención de ganar terreno en la clasificación liguera en este inicio de temporada. En sus enfrentamientos ligueros más recientes durante la temporada 2024-25, ambos equipos firmaron empates competidos, incluido un 1-1 en Portman Road y un 2-2 en Craven Cottage.

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¿Cuándo es el saque inicial del Ipswich Town vs Fulham de la Premier League?

El Ipswich Town vs Fulham se disputa en Portman Road, en Ipswich.

Premier League - Jornada 6 10 oct 2026 - 10:00 Portman Road

¿Cómo comprar entradas para el Ipswich Town vs Fulham de la Premier League?

Para comprar entradas para el partido de Premier League entre Ipswich Town y Fulham en Portman Road, puedes seguir estos métodos principales de compra:

Sitio oficial de venta de entradas del Ipswich Town

Las entradas para los partidos de Premier League suelen ponerse a la venta en ventanas según el estado de la membresía:

Fase 1: Official Super Blues / miembros del club con puntos de fidelidad acumulados.

Fase 2: Miembros oficiales generales.

Fase 3: Venta general, solo si quedan asientos tras las ventanas para miembros.

Aficionados visitantes (hinchas del Fulham)

Si quieres sentarte en la zona visitante, debes comprar las entradas directamente a través de la página web oficial del Fulham utilizando una cuenta OneFulham.

Hospitality el día del partido

Si las entradas normales están agotadas o prefieres una experiencia mejorada el día del partido, los paquetes de hospitality, que incluyen opciones de comida, acceso a salas y asientos premium, están disponibles directamente a través del departamento oficial de hospitality del Ipswich Town sin necesidad de puntos de membresía previos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town vs Fulham de la Premier League?

Los precios de las entradas para el Ipswich Town vs Fulham varían en función del canal de compra, la categoría del asiento y la clasificación del encuentro:

Entradas oficiales a precio de venta al público (Portman Road)

Entrada general local (aficionados del Ipswich Town):

Adulto estándar: Normalmente oscila entre 34 £ y 38 £ para asientos de grada baja, según si el partido está clasificado como de Grado A o de Grado B. Miembros oficiales: Las entradas con descuento para adultos miembros parten aproximadamente de 27 £ a 31 £ según la ubicación y la categoría del asiento. Juniors / menores de 12 años: Los precios reducidos parten de 5 £ .

Cupo visitante (aficionados del Fulham):

Adulto con precio tope: Todas las entradas de visitante de la Premier League están estrictamente sujetas al tope de precio de toda la liga de 30 £ por adulto.



Hospitality oficial el día del partido

Si compras directamente a través de los paquetes de hospitality del Ipswich Town, las opciones suelen incluir:

Burley's Bar / salas: Desde 110 £ a 142 £ por persona.

Hall of Fame y salas premium: Entre 180 £ y 270 £+ por persona.

Ipswich Town vs Fulham, Premier League: todo lo que necesitas saber

Forma del Ipswich Town vs Fulham

El Ipswich Town ha ganado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, con una derrota y ningún empate en esa racha. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 5-2 ante el Manchester United en la Premier League el 30 de agosto. Antes de eso, venció al Leicester City por 3-1 en la Carabao Cup y al Sunderland por 2-1 en la liga. En esos cinco partidos, el Ipswich marcó 12 goles y encajó 10, con victorias de pretemporada ante Union Berlin y Rayo Vallecano también como parte de la racha.

El Fulham ha logrado una victoria en sus últimos cinco partidos, con dos derrotas y un empate en competición oficial. Su resultado más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Sunderland en la Premier League el 30 de agosto. También cayó por 2-3 ante el Chelsea el 24 de agosto. El Fulham venció al AFC Wimbledon por 3-0 en la Carabao Cup y logró un triunfo de pretemporada por 1-0 sobre el VfB Stuttgart, además de empatar 2-2 con el Málaga.

Ipswich Town vs Fulham: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó 2-2, con el Fulham recibiendo al Ipswich Town en un partido de Premier League el 5 de enero de 2025. Antes de eso, ambos empataron 1-1 cuando el Ipswich recibió al Fulham en Portman Road el 31 de agosto de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos registrados, ninguno de los dos equipos ha dominado, con resultados repartidos entre empates y victorias del Fulham, incluida una victoria del Fulham por 3-1 en un partido de la Carabao Cup en Portman Road en noviembre de 2023.