Cómo conseguir entradas para el Hoffenheim vs VfB Stuttgart: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Hoffenheim se enfrenta al VfB Stuttgart el sábado 12 de septiembre de 2026 en el SNP Arena de Sinsheim.

Su encuentro liguero más reciente, en mayo de 2026, terminó con un emocionante empate 3-3 en el mismo escenario. En el balance general de enfrentamientos directos, el Stuttgart parte con una ligera ventaja, aunque los partidos en Sinsheim suelen ser imprevisibles para ambos equipos.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hoffenheim vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El Hoffenheim vs VfB Stuttgart se juega en el SNP Arena de Sinsheim. Consulta la programación de tu zona para conocer la hora confirmada de inicio en tu territorio.

Bundesliga - Jornada 3 12 sept 2026 - 09:30 SNP Arena

¿Cómo comprar entradas para el Hoffenheim vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido de Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart del 12 de septiembre de 2026, tienes dos opciones principales:

Canales oficiales de los clubes: La forma más segura de conseguir entradas a precio oficial es hacerlo directamente a través del portal oficial de venta online de entradas del TSG Hoffenheim, ya que es el equipo local que acoge el partido en el PreZero Arena de Sinsheim. Los aficionados visitantes también pueden consultar la tienda oficial de entradas del VfB Stuttgart para la venta del cupo visitante, aunque a menudo requiere ser socio oficial del club.

Mercado secundario y agregadores: Si las asignaciones oficiales están agotadas, hay entradas disponibles en plataformas de reventa y sitios comparadores como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hoffenheim vs VfB Stuttgart de la Bundesliga?

El coste de las entradas para el partido de Bundesliga Hoffenheim vs VfB Stuttgart del 12 de septiembre de 2026 varía en función de la ubicación del asiento, la categoría de la entrada y de si compras a través de canales oficiales del club o de plataformas secundarias de reventa:

Entradas oficiales a precio de venta: Las entradas estándar compradas directamente a través de canales oficiales de los clubes suelen arrancar en torno a 15 £ a 20 £ para las localidades de grada de pie (Stehplatz). Las entradas de asiento (Sitzplatz) suelen oscilar entre 30 £ y 70 £ , dependiendo de lo cerca que estés del terreno de juego o de las gradas centrales.

Mercado secundario y agregadores: En plataformas de reventa de terceros y agregadores de entradas, como StubHub, los precios fluctúan en función de la demanda. Las entradas más asequibles en el mercado secundario parten actualmente de alrededor de 40 £ a 85 £ , mientras que los asientos prémium o las localidades centrales en zonas bajas alcanzan 100 £ a 150 £+ por entrada.

Hoffenheim vs VfB Stuttgart de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Forma del Hoffenheim vs VfB Stuttgart

El Hoffenheim llega al partido con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-0 sobre el Erzgebirge Aue en la DFB-Pokal el 22 de agosto, un convincente triunfo copero que llegó después de un empate 2-2 en un amistoso ante el Tottenham Hotspur. Antes, en la pretemporada, venció al Karlsruher SC por 3-0 y al Holstein Kiel por 3-1. En esos cinco partidos, el Hoffenheim marcó 12 goles y encajó ocho.

El Stuttgart también afronta el partido con un balance de tres victorias, un empate y una derrota. Su último encuentro fue la victoria por 4-0 en la DFB-Pokal en el campo del Hansa Rostock el 21 de agosto, aunque ese resultado quedó eclipsado por las lesiones sufridas durante el partido. El Stuttgart empató 2-2 con el Paris FC a finales de julio y perdió 1-0 ante el Fulham en un amistoso el 15 de agosto. Marcó 16 goles en esos cinco partidos, pero encajó ocho, un patrón que sugiere que el equipo de Hoeness puede conceder atrás.

Hoffenheim vs VfB Stuttgart: historial reciente de enfrentamientos directos

El encuentro más reciente entre estos dos clubes fue el 2 de mayo de 2026, cuando Hoffenheim y Stuttgart firmaron un empate 3-3 en el SNP Arena en un partido de Bundesliga. Antes de eso, un duelo de Bundesliga en Stuttgart en diciembre de 2025 terminó sin goles. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga entre ambos, ninguno de los dos equipos ha logrado imponer su dominio, con un balance de dos empates, una victoria del Stuttgart y otros dos empates, incluidos un 1-1 en febrero de 2025 y un 1-1 en octubre de 2024. La victoria más reciente en este registro corresponde al Stuttgart, que derrotó al Hoffenheim por 3-0 en Sinsheim en marzo de 2024.