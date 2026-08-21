Cómo conseguir entradas para el Hoffenheim vs Borussia Dortmund: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El TSG 1899 Hoffenheim se enfrenta al Borussia Dortmund el sábado 5 de septiembre de 2026 en el PreZero Arena de Sinsheim.

El Hoffenheim buscará aprovechar su ventaja como local después de lograr una victoria por 2-1 contra el Dortmund en su anterior enfrentamiento liguero en el mismo escenario en abril de 2026. Mientras tanto, el Borussia Dortmund aspira a coger impulso desde el inicio en la nueva campaña tras acabar cuarto en la liga la temporada pasada.

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¿Cuándo es el saque inicial del Hoffenheim vs Borussia Dortmund de la Bundesliga?

El Hoffenheim vs Borussia Dortmund se disputa en el SNP Arena de Sinsheim. Consulta la programación oficial de retransmisiones en tu región para conocer la hora confirmada del saque inicial.

Bundesliga - Jornada 2 5 sept 2026 - 09:30 SNP Arena

Cómo comprar entradas para el Hoffenheim vs Borussia Dortmund de la Bundesliga

Para conseguir entradas estrictamente a través de las plataformas oficiales de los clubes, sigue estos canales:

Entradas oficiales para el equipo local

TSG Hoffenheim Ticketcenter: El TSG Hoffenheim gestiona directamente las entradas para la grada local a través de su tienda online principal.

Venta general al público: La venta oficial abierta suele arrancar entre 4 y 6 semanas antes del inicio del partido a través del portal del club.

Mercados secundarios de reventa

Las plataformas secundarias de entradas como StubHub ofrecen anuncios disponibles, aunque los precios suelen estar por encima del valor facial oficial en función de la demanda.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hoffenheim vs Borussia Dortmund de la Bundesliga?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos de Bundesliga en el PreZero Arena del TSG 1899 Hoffenheim suelen variar según la zona y la categoría del asiento:

Precios oficiales de valor facial

Entradas de pie: Suelen oscilar entre 14 € y 19 € en función de las concesiones y las asignaciones.

Entradas de asiento: Los asientos de categoría estándar suelen empezar en torno a 20 € y 28 € para localidades en graderío inferior/superior, mientras que los asientos premium en zona central pueden alcanzar entre 50 € y 70 € en partidos de alto perfil como el Borussia Dortmund.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Forma del Hoffenheim vs Borussia Dortmund

Los últimos cinco partidos del Hoffenheim se han saldado con dos victorias, un empate y dos derrotas, todos ellos en amistosos de pretemporada. Su encuentro más reciente terminó con un 2-2 contra el Tottenham Hotspur, después de una derrota por 3-0 ante los mismos rivales el día anterior. Antes, en la pretemporada, logró triunfos convincentes, incluido un 4-1 sobre el Greuther Fuerth y un 3-1 ante el Holstein Kiel. En esos cinco partidos marcó 12 goles y encajó ocho.

Los últimos cinco resultados amistosos del Borussia Dortmund reflejan una victoria, un empate y tres derrotas. Su partido más reciente terminó 2-2 contra la Roma, mientras que también cayó por 2-3 ante el Arsenal en una prueba de pretemporada. La única victoria llegó contra el FC Tokyo. El Dortmund marcó cinco goles en esos cinco encuentros y encajó ocho, lo que sugiere que el equipo de Kovac todavía tiene trabajo por hacer en defensa antes de que empiece el fútbol competitivo.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 18 de abril de 2026, con victoria del Hoffenheim por 2-1 en el SNP Arena en un partido de Bundesliga. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Hoffenheim ha ganado dos veces, el Dortmund dos, y un partido terminó en empate. Los cinco encuentros han dejado un total de 16 goles, con ambos equipos demostrando capacidad para marcar tanto en casa como fuera.

Hoffenheim vs Borussia Dortmund: clasificación

En la clasificación de la Bundesliga, el Hoffenheim terminó la campaña anterior en la 11.ª posición, mientras que el Borussia Dortmund cerró la temporada en la cuarta plaza.