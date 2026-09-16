Cómo conseguir entradas para el Grecia vs Países Bajos: precios de la Liga A de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Grecia recibe a Países Bajos en un duelo de altos vuelos de la UEFA Nations League en el estadio Toumba de Tesalónica el 1 de octubre de 2026. Ambas selecciones llegan a esta cita con una rica tradición en el fútbol europeo, lo que garantiza un ambiente intenso el día del partido.

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¿Cuándo es el saque inicial del Grecia vs Países Bajos de la UEFA Nations League A?

El Grecia vs Países Bajos se disputa en el estadio Toumba de Tesalónica, con la hora oficial del saque inicial aún por confirmar. Consulta a tu operador regional para conocer el horario exacto.

UEFA Nations League A - Jornada 3 1 oct 2026 - 14:45 Toumba Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Grecia vs Países Bajos de la Nations League masculina?

Las entradas oficiales pueden comprarse directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Helénica de Fútbol, que gestiona la venta primaria de los partidos en casa de la selección de Grecia. El sitio oficial es el primer destino para los aficionados que buscan entradas a precio facial durante los periodos de preventa y venta general.

Si las localidades en la web oficial están agotadas, plataformas secundarias como Ticombo son la opción a la que acudir.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Grecia vs Países Bajos de la Nations League masculina?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial de la HFF suelen comenzar en 25 € para las localidades de acceso general, con tarifas que aumentan según la ubicación del asiento y la categoría dentro del estadio Toumba.

En mercados secundarios como Ticombo, los precios de las entradas parten actualmente de 65 € en función de la disponibilidad de asientos y de la demanda del mercado en tiempo real.

Grecia vs Países Bajos en la UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Grecia y Países Bajos

Grecia no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con un balance de tres empates y dos derrotas en esa racha. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso el 7 de junio, y antes de eso también empató 2-2 con Suecia. Grecia no logró marcar en tres de esos cinco partidos, aunque solo encajó tres goles en total durante la racha.

Países Bajos ha ganado tres, empatado uno y perdido uno de sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con Marruecos en el Mundial el 30 de junio, que puso fin a su torneo. Antes de eso, venció a Suecia por 5-1 y a Túnez por 3-1 en la misma competición, y empató 2-2 con Japón. La selección neerlandesa marcó 12 goles en esos cinco partidos.

Grecia vs Países Bajos: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos se produjo en octubre de 2023, cuando Grecia perdió 0-1 ante Países Bajos en un partido de clasificación para la Eurocopa en Atenas. Un mes antes, Países Bajos había ganado 3-0 en casa en el partido de vuelta de esa misma fase de clasificación. Países Bajos también ganó 4-0 en un amistoso de 2004, aunque Grecia logró una victoria por 2-1 en un amistoso de 2016 en Ámsterdam. Países Bajos domina el cara a cara en los cuatro enfrentamientos registrados, con tres victorias frente a una de Grecia.



