Cómo conseguir entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de 2026: fechas, próximas carreras, opciones de hospitalidad y mucho más

Aunque las carreras previstas en Baréin y Arabia Saudí han sido canceladas del calendario de F1 de 2026, la temporada de Grandes Premios de F1 seguirá contando con 22 carreras.

Habrá paradas por todo el mundo durante los próximos 9 meses, lo que brindará a los fanáticos de la F1 multitud de oportunidades para hacer realidad sus sueños reservando entradas para los Grandes Premios.

La acción de la F1 va a ser trepidante, así que aquí, en GOAL, tenemos toda la información esencial sobre las entradas que necesitas, incluyendo dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuál es el calendario del Gran Premio de F1 2026?

Estas son las carreras restantes de la temporada de F1 2026:

Fecha Carrera Lugar (Ubicación) Entradas 29 de marzo Gran Premio de Japón Circuito de Suzuka (Suzuka) Entradas 3 de mayo Gran Premio de Miami Autódromo Internacional de Miami (Miami Gardens) Entradas 24 de mayo Gran Premio de Canadá Circuito Gilles Villeneuve (Montreal) Entradas 7 de junio Gran Premio de Mónaco Circuito de Mónaco (Mónaco) Entradas 14 de junio Gran Premio de Barcelona-Catalunya Circuito de Barcelona-Catalunya (Montmeló) Entradas 28 de junio Gran Premio de Austria Red Bull Ring (Spielberg) Entradas 5 de julio Gran Premio de Gran Bretaña Circuito de Silverstone (Silverstone) Entradas 19 de julio Gran Premio de Bélgica Circuito de Spa-Francorchamps (Stavelot) Entradas 26 de julio Gran Premio de Hungría Hungaroring (Mogyorod) Entradas 23 de agosto Gran Premio de los Países Bajos Circuito de Zandvoort (Zandvoort) Entradas 6 de septiembre Gran Premio de Italia Circuito de Monza (Monza) Entradas 13 de septiembre Gran Premio de España Madrid (Madrid) Entradas 26 de septiembre Gran Premio de Azerbaiyán Circuito Urbano de Bakú (Bakú) Entradas 11 de octubre Gran Premio de Singapur Circuito urbano de Marina Bay (Singapur) Entradas 25 de octubre Gran Premio de Estados Unidos Circuito de las Américas (Austin) Entradas 1 de noviembre Gran Premio de Ciudad de México Autódromo Hermanos Rodríguez (Ciudad de México) Entradas 8 de noviembre Gran Premio de São Paulo Circuito de Interlagos (Sao Paulo) Entradas 21 de noviembre Gran Premio de Las Vegas Circuito de Las Vegas Strip (Paradise) Entradas 29 de noviembre Gran Premio de Catar Circuito Internacional de Lusail (Lusail) Entradas 6 de diciembre Gran Premio de Abu Dabi Circuito Emirates Yas Marina (Abu Dabi) Entradas



Nota: Los Grandes Premios de China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur se disputan en formato sprint.

Se han producido varios cambios en el calendario con respecto a la temporada pasada. Mientras que el Gran Premio de España se ha trasladado de Barcelona a un nuevo circuito urbano en Madrid, el Circuito de Barcelona-Catalunya, en Montmeló, acoge ahora una nueva carrera: el Gran Premio de Barcelona-Catalunya. Lo que gana Barcelona lo pierde Imola, ya que el Gran Premio de Emilia-Romaña ha sido suspendido tras no renovarse su contrato.

Cómo conseguir entradas para el Gran Premio de F1 de 2026

Los aficionados pueden adquirir entradas para el Gran Premio de F1 a través de varios canales. Se ofrecen en el Portal de Entradas de Fórmula 1, al que se puede acceder directamente desde la página web oficial del deporte, y también están disponibles a través de las propias páginas web de los circuitos o recintos.

Además de las entradas generales y para tribuna, los aficionados también pueden adquirir numerosos paquetes VIP o de hospitalidad.

Además, los aficionados a la F1 también pueden considerar sitios secundarios como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de F1 de 2026?

Los precios de las entradas de F1 varían significativamente según el circuito, la ubicación y el nivel de acceso que elijas.

Las entradas suelen estar disponibles en las siguientes categorías:

Entrada general (GA): La opción más económica, con precios que oscilan entre los 400 CNY (43 £/57 $) en el Gran Premio de China y más de 325 £ (430 $) en el Gran Premio de Gran Bretaña. Estas entradas no incluyen asiento reservado.

La opción más económica, con precios que oscilan entre los 400 CNY (43 £/57 $) en el Gran Premio de China y más de 325 £ (430 $) en el Gran Premio de Gran Bretaña. Estas entradas no incluyen asiento reservado. Asientos en tribuna: Los asientos reservados suelen empezar en unos 22 500 JPY (106 £) en circuitos asequibles como Suzuka y pueden superar los 875 € (755 £) para vistas premium en el Gran Premio de Mónaco.

Los asientos reservados suelen empezar en unos 22 500 JPY (106 £) en circuitos asequibles como Suzuka y pueden superar los 875 € (755 £) para vistas premium en el Gran Premio de Mónaco. Tribuna principal / Recta de boxes: Estos asientos premium ofrecen vistas de la línea de salida/meta y del pit lane, con precios que rondan los 700 £ (940 $) de media.

Estos asientos premium ofrecen vistas de la línea de salida/meta y del pit lane, con precios que rondan los 700 £ (940 $) de media. Paddock Club y hospitalidad: Los paquetes VIP, que ofrecen catering con todo incluido y acceso exclusivo al pit lane, suelen partir de unos 4000 £ (5375 $).

Los eventos norteamericanos y los prestigiosos europeos suelen ser los más caros del calendario de F1. En el otro extremo de la escala de precios, las carreras en Extremo Oriente y Sudamérica (China, Japón y Brasil) se encuentran entre las más baratas de la temporada.

Recuerda estar atento a la página web de la F1 y a las de los distintos circuitos para obtener información adicional, así como a sitios secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

¿Qué incluyen los paquetes de hospitalidad de la F1?

La oferta gastronómica en los circuitos de Gran Premio, situados en lugares extraordinarios de todo el mundo, aporta un toque de lujo con opciones de alta cocina y bebidas de primera calidad, además de acceso a salones exclusivos.

También podrás disfrutar de una visión entre bastidores de la F1, lo que crea una experiencia de ensueño para los entusiastas del automovilismo. Es el regalo perfecto para una ocasión especial y, aunque cada Gran Premio ofrece experiencias únicas, hay elementos comunes en los paquetes de determinadas carreras:

VIP junto a la pista

Acceso a las carreras del viernes, sábado y domingo

Vistas privilegiadas del pit lane y de la línea de salida/meta

Barra libre durante todo el día

Almuerzo gourmet con entrante y bufé

Acceso a la sala VIP

Hospitalidad junto a la pista

Servicio de hospitalidad profesional con vistas privilegiadas

Exquisitas opciones gastronómicas y vino espumoso servidos durante todo el fin de semana de carrera

Aparición especial de una personalidad de los medios de comunicación de la F1 o de un piloto

Sesión de preguntas y respuestas con un ejecutivo de la F1

Experiencia exclusiva de paseo por la parrilla

Oportunidad de hacerse una foto con el trofeo del campeonato

Acceso guiado al paddock para conocer los entresijos

¿Qué podemos esperar de la temporada de F1 2026?

El año pasado fuimos testigos de una de las temporadas de F1 más emocionantes y dramáticas de la historia. Tras dominar durante largos periodos, el dúo de McLaren formado por Lando Norris y Oscar Piastri se vio llevado al límite por un resurgido Max Verstappen, y la temporada terminó con un emocionante final.

Lando Norris mantuvo la calma, por supuesto, en el último Gran Premio de la temporada en Abu Dabi, donde terminó tercero para hacerse con su primer título de pilotos de F1. Ahora intenta convertirse en el primer piloto británico en revalidar el título tras su primer triunfo en el campeonato.

Sin embargo, qué diferencia suponen unos pocos meses en el mundo de la Fórmula 1. Los tres aspirantes al título del año pasado no han logrado subir al podio en ninguna de las dos primeras carreras de 2026, y ninguno de ellos llegó siquiera a terminar el Gran Premio de China.

Tal y como se esperaba tras sus actuaciones en los entrenamientos de pretemporada, Mercedes es actualmente la estrella del espectáculo. George Russell se hizo con la pole y la victoria en Australia, y su compañero italiano de 19 años, Kimi Antonelli, se llevó los honores en China.

Los aficionados de Ferrari también tienen motivos para sonreír. Los «caballos rampantes» parecen haber mejorado con respecto al año pasado o están adaptándose a las nuevas normas y reglamentos mejor que otros. Terminaron terceros y cuartos en las dos primeras carreras, con Charles Leclerc subiendo al podio en Melbourne y Lewis Hamilton consiguiendo el bronce en Shanghái.