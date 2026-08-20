El Gran Premio de Estados Unidos regresa al Circuit of the Americas (COTA), en Austin, Texas, del 22 al 25 de octubre de 2026, con un nuevo cuarto día añadido al programa por primera vez desde que la carrera se incorporó al calendario de la F1 en 2012. El fin de semana de carrera de este año deja atrás el formato Sprint utilizado en 2025 y vuelve a la estructura convencional de tres sesiones de entrenamientos, además de contar con un cartel principal de conciertos con Maroon 5, Post Malone y Alesso en el Germania Insurance Amphitheater, situado junto al circuito.

GOAL tiene todo lo que necesitas para planificar tu viaje, incluido el calendario completo de sesiones, dónde se venden las entradas, el rango actual de precios y cómo encontrar la forma más barata de entrar.

¿Cuándo es el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Jue. 22 oct. Grand Prix View (F1 Academy, paseo por el pit lane, zonas para aficionados) Circuit of the Americas, Austin Entradas Vie. 23 oct., 12:30 h Entrenamientos libres 1 Circuit of the Americas, Austin Entradas Vie. 23 oct., 16:00 h Entrenamientos libres 2 Circuit of the Americas, Austin Entradas Sáb. 24 oct., 12:30 h Entrenamientos libres 3 Circuit of the Americas, Austin Entradas Sáb. 24 oct., 16:00 h Clasificación Circuit of the Americas, Austin Entradas Dom. 25 oct., 15:00 h Gran Premio de Estados Unidos (56 vueltas) Circuit of the Americas, Austin Entradas

Todos los horarios son locales de Austin, hora central. No hay sesión Sprint en 2026, por lo que el programa del sábado se articula en torno a una única sesión de entrenamientos y la clasificación, en lugar de una carrera Sprint y una clasificación Sprint.

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

Las entradas para la carrera de 2026 se venden primero a través de la web oficial del Circuit of the Americas, que es el lugar al que acudir para encontrar precios oficiales en entradas de un solo día, abonos generales de tres días y asientos en tribuna. Las entradas ya están a la venta, y comprar directamente suele ser la opción más barata mientras siga habiendo disponibilidad en la categoría que prefieras.

Una vez que una sesión o una categoría de asiento se agota de forma oficial, o si compras más cerca de la semana de la carrera, el mercado secundario es al que recurre la mayoría de aficionados. StubHub ofrece entradas para todo el fin de semana, incluido el día de la carrera, la clasificación y las sesiones de entrenamientos, con todas las compras cubiertas por la garantía FanProtect de la plataforma, lo que significa que se comprueba que las entradas sean válidas y que los compradores reciben un reembolso si el evento se cancela y no se reprograma.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra en el mercado secundario:

Los precios reflejan la demanda más que el valor nominal, por lo que pueden ser más altos que el precio original de taquilla, especialmente para el día de la carrera y las tribunas más populares.

Los anuncios proceden de aficionados y corredores que revenden entradas que ya no necesitan, algo que puede ser útil para conseguir un asiento en una categoría que ya se ha agotado oficialmente.

Es una opción sencilla para aficionados que viajan desde fuera de Estados Unidos y prefieren no crear una cuenta aparte en el propio sistema de venta de entradas del circuito.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Estados Unidos 2026?

Los precios varían mucho según el día, el tipo de entrada y la antelación con la que compres:

Entrada oficial más barata: el nuevo día Grand PrixView del jueves parte de unos 20 dólares, lo que da a los aficionados con presupuesto ajustado una forma de entrar al circuito incluso sin entrada para el principal fin de semana de tres días.

Entradas de un solo día: los pases oficiales de un solo día para viernes, sábado o domingo parten de unos 109 dólares, con otros niveles de entradas de un día a precios más altos según la tribuna o la zona de visión.

Abono general de tres días: un pase estándar de viernes a domingo, que da acceso a zonas de pie y lomas de visión alrededor del circuito sin asiento reservado, parte de unos 250 dólares.

Mercado secundario: las entradas de reventa en el mercado abierto parten actualmente de unos 55 a 60 dólares para las sesiones más baratas disponibles, con precios que suben muy por encima de esa cifra para el día de la carrera y los asientos premium en tribuna.

Consejo para ahorrar: la admisión general sigue siendo la mejor relación calidad-precio para disfrutar de todo el fin de semana, y el nuevo día Grand PrixView del jueves es la entrada individual más barata a la venta para 2026. Comprar lo antes posible, ya sea a través de la web oficial o en el mercado secundario, es la forma más segura de evitar pagar un sobreprecio a medida que se acerca la semana de la carrera.

Todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos volvió al calendario de la Fórmula 1 en COTA en 2012, tras cuatro años de ausencia de este deporte en Estados Unidos, y se ha convertido en una de las carreras con mayor asistencia de todo el calendario, con una edición de 2022 que, según se informó, reunió a 440.000 aficionados a lo largo de los tres días. Más allá de la carrera, el Gran Premio se ha hecho conocido por su programa de conciertos junto al circuito, con grandes artistas principales actuando durante el fin de semana en el Germania Insurance Amphitheater, lo que convierte el evento tanto en un festival de música como en un fin de semana de motor.

Para 2026, el fin de semana de carrera se amplía a cuatro días por primera vez, con el nuevo día Grand PrixView del jueves ofreciendo a los aficionados un primer vistazo al paddock, un paseo por el pit lane y acción en pista de la F1 Academy, la categoría soporte exclusivamente femenina. El evento principal se desarrollará después entre los entrenamientos del viernes, la clasificación del sábado y el Gran Premio del domingo a 56 vueltas, disputado sin el formato Sprint que formó parte de la edición de 2025.

Todo lo que necesitas saber sobre el Circuit of the Americas

El Circuit of the Americas es un circuito de 5,513 km y 20 curvas en Austin, Texas, diseñado por Hermann Tilke e inaugurado en octubre de 2012 específicamente para devolver la Fórmula 1 a Estados Unidos. Su característica más famosa es la curva 1, que asciende 40,5 m antes de caer hacia una rápida y fluida secuencia de curvas inspirada en circuitos como Silverstone y Hockenheim. El trazado se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, uno de los pocos del actual calendario de la F1, lo que añade un desafío físico extra para pilotos acostumbrados a rodar en el sentido opuesto en la mayoría de circuitos.

La torre de observación del circuito, de 76,5 m, es el punto más reconocible del recinto, y ofrece vistas panorámicas del trazado y del perfil urbano de Austin desde una plataforma a la que se llega en ascensor o por una escalera de 419 peldaños. La tribuna principal acoge a unos 9.000 aficionados entre sus gradas inferiores, palcos loge y suites, mientras que el conjunto del circuito, incluidas sus lomas de admisión general y la Grand Plaza, puede albergar una asistencia de hasta 120.000 personas el día de la carrera. Con un nuevo formato de cuatro días, un potente cartel de conciertos y una lucha por el título aún por decidir, la carrera de este año apunta a ser uno de los fines de semana más destacados del calendario de 2026, así que consulta ya la disponibilidad de entradas para asegurar tu sitio en COTA.