Cómo conseguir entradas para el Getafe vs Málaga: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Getafe se enfrenta al Málaga el miércoles 20 de septiembre de 2026 en el Coliseum de Getafe.

El Getafe cuenta con ventaja en los enfrentamientos recientes, tras haber ganado tres de los últimos cinco duelos de LaLiga contra el Málaga, incluida una victoria por 1-0 en casa en el Coliseum en enero de 2018. El Getafe llega a este partido con la intención de ganar impulso, mientras que el Málaga busca revertir su rendimiento a domicilio y escalar posiciones en la tabla tras un inicio de temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Getafe vs Málaga, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Getafe vs Málaga de LaLiga?

El Getafe vs Málaga se disputa en el Coliseum de Getafe. Consulta la programación local para conocer la hora confirmada de inicio en tu región.

Primera División - Jornada 7 20 sept 2026 - 09:00 Coliseum

¿Cómo comprar entradas para el Getafe vs Málaga de LaLiga?

Para comprar entradas para el partido Getafe vs. Málaga en el Estadio Coliseum de Getafe, puedes adquirirlas a través de las siguientes opciones oficiales y de venta secundaria:

Sitio web oficial del Getafe CF: Como el Getafe es el equipo local, las entradas para el público general se ponen a la venta directamente a través del portal oficial de entradas en la web principal del Getafe CF (entradas.getafecf.com). La venta general suele abrir entre 1 y 2 semanas antes del día del partido.

Taquillas del Estadio Coliseum: Puedes comprar entradas en persona en la taquilla del estadio, en el Estadio Coliseum de Getafe, en los días previos al partido o el mismo día del encuentro, sujetas a disponibilidad.

Cupo oficial visitante del Málaga CF: Si vas a apoyar al Málaga CF en la zona visitante, las entradas se distribuyen directamente a través de la sección oficial de entradas del Málaga (entradas.malagacf.com) para socios oficiales y abonados.

Mercado secundario y agregadores: Si las localidades oficiales se agotan, plataformas de venta secundaria y sitios web comparadores como StubHub ofrecen entradas revendidas de distintas zonas del estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Getafe vs Málaga de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Getafe y Málaga varían en función de si las compras a precio oficial en la taquilla del club o a través de plataformas secundarias de reventa.

Entradas oficiales directas (precio facial):

Rango de entrada general: Aproximadamente 30 € a 75 € a través del canal oficial de venta de entradas del Getafe CF. Fondo (detrás de las porterías): 30 € a 40 € . Lateral: 40 € a 60 € . Tribuna: 60 € a 80 € .

Plataformas secundarias de reventa:

Precios de salida: En mercados secundarios de entradas como StubHub, los precios suelen arrancar en torno a 120 € a 160 € para asientos estándar debido a la demanda y a las comisiones de gestión. Precio medio de reventa: Normalmente oscila entre 150 € y 220 € en las categorías generales de asientos.

Paquetes VIP y hospitality:

Los asientos prémium con acceso hospitality empiezan en torno a 180 € a 300 €+ por entrada.



Getafe vs Málaga de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Getafe vs Málaga

El Getafe ha ganado dos, empatado uno y perdido dos de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante el Racing Santander en LaLiga el 23 de agosto, y también venció al Partizan Beograd por 3-1 en la fase de clasificación de la Conference League el 20 de agosto. El punto más bajo de la racha fue una derrota por 3-0 ante el Deportivo Alaves el 15 de agosto. El Getafe marcó seis goles y encajó seis en esos cinco partidos. La secuencia también incluyó un empate amistoso 1-1 con el Tottenham Hotspur.

El Málaga ha sumado un punto en sus dos partidos de LaLiga, con una racha de cinco encuentros que ha dejado una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 con el Deportivo de A Coruna el 24 de agosto. Antes de eso, perdió 2-0 ante el Atletico Madrid en su estreno en LaLiga. Los resultados de pretemporada incluyeron un empate 2-2 con el Fulham y una victoria por 4-2 sobre el Al-Arabi, aunque también formó parte de la racha una derrota por 2-1 ante el AD Ceuta FC.

Getafe vs Málaga: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en LaLiga el 19 de mayo de 2018, cuando el Getafe ganó 1-0 a domicilio al Málaga. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos ellos disputados en LaLiga, el Getafe suma tres victorias por ninguna del Málaga, con dos partidos que terminaron con triunfos del Getafe en el Coliseum, incluida una victoria en casa por 1-0 en enero de 2018. El mejor resultado del Málaga en el conjunto de datos fue una victoria en casa por 3-0 en febrero de 2016, aunque por lo demás el Getafe ha dominado los enfrentamientos recientes entre ambos equipos.