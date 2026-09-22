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UEFA Nations League B
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Boris Paichadze Dinamo Arena
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Cómo conseguir entradas para el Georgia vs Hungría: precios de la UEFA Nations League B, información del partido, ventas de última hora y más

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Hungría
UEFA Nations League B

Georgia se enfrenta a Hungría en la Liga B de la UEFA Nations League. Así puedes conseguir tus entradas

La UEFA Nations League regresa con un partido atractivo en el que Georgia recibe a Hungría en el emblemático Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis. Ambas selecciones siguen escalando posiciones en el fútbol europeo, por lo que este encuentro de la fase de grupos es una cita clave para los dos equipos, que aspiran a sumar puntos para lograr el ascenso.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la información del estadio, los tramos de precios de las entradas y los pasos para asegurar tu asiento.

¿Cuándo es el saque inicial del Georgia vs Hungría de la UEFA Nations League B?

El Georgia vs Hungría se disputa en el Boris Paichadze Dinamo Arena de Tiflis, con el saque inicial programado para este partido del Grupo 2 de la UEFA Nations League B.

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UEFA Nations League B - Jornada 5
Boris Paichadze Dinamo Arena

¿Dónde comprar entradas para el Georgia vs Hungría?

Las entradas oficiales primarias se distribuyen directamente a través del portal de venta de entradas de la Federación Georgiana de Fútbol, que gestiona las ventas estándar para los partidos internacionales como local en Tiflis. Los aficionados deben crear una cuenta en el portal oficial con antelación para asegurarse las entradas cuando se abra la venta general.

Si las asignaciones primarias se agotan por completo o no hay disponibilidad en determinadas zonas del estadio, plataformas secundarias de venta de entradas como Ticombo son la opción a la que acudir si los anuncios del sitio oficial están agotados.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Georgia vs Hungría?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial comienzan aproximadamente entre 10 € y 30 € para asientos de admisión general dentro del Boris Paichadze Dinamo Arena, dependiendo del tramo de la zona.

En el mercado secundario, como Ticombo, los precios de acceso empiezan en torno a 234 € en las plataformas secundarias cuando se agotan las asignaciones generales estándar primarias.

Georgia vs Hungría en la UEFA Nations League B: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Georgia vs Hungría

Georgia llega a este partido con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Su compromiso más reciente fue un triunfo por 2-0 en un amistoso ante Baréin el 5 de junio de 2026, después de un empate 1-1 con Rumanía tres días antes. Antes, en 2026, ganó 0-2 a domicilio a Lituania y empató 2-2 con Israel. Su única derrota en esta racha llegó ante Bulgaria en la clasificación para la Copa del Mundo en noviembre de 2025, una caída por 2-1 que puso fin a su campaña de clasificación.

Hungría también presenta un balance de dos victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue un triunfo por 3-1 en un amistoso ante Kazajistán el 9 de junio de 2026, con una victoria por 2-1 sobre Finlandia apenas unos días antes. Un empate sin goles con Grecia en marzo de 2026 y un triunfo por 1-0 ante Eslovenia completan sus recientes resultados positivos. Su última derrota fue un 3-2 ante Irlanda en la clasificación para la Copa del Mundo en noviembre de 2025.

GEO

GEO - Formulario

BGR
L2-1
ISR
D2-2
LTU
W0-2
ROU
D1-1
BHR
W2-0
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
3/5
HUN

HUN - Formulario

IRL
L2-3
SVN
W1-0
GRE
D0-0
FIN
W2-1
KAZ
W3-1
Gol marcado (encajado)
8/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Georgia vs Hungría: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en septiembre de 2001, cuando Georgia venció a Hungría por 3-1 en Tiflis en la clasificación europea para la Copa del Mundo. El único otro partido registrado entre ambas naciones llegó tres meses antes, en junio de 2001, cuando Hungría ganó por 4-1 en casa en la misma campaña de clasificación. Cada selección suma una victoria en los dos enfrentamientos registrados.

Cara a cara

GeorgiaEmpateHungría
1
0
1
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Georgia badge
Georgia
GEO
3
Hungría badge
Hungría
HUN
1
F
Copa del Mundo - Clasificación UEFA
Hungría badge
Hungría
HUN
4
Georgia badge
Georgia
GEO
1
F
4Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/2
Ambos equipos marcaron2/2


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