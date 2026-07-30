Cómo conseguir entradas para el Fulham vs Chelsea: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

La jornada 1 de la nueva temporada 2026/27 de la Premier League se cierra con un esperado derbi londinense, ya que el Fulham recibe a su vecino del oeste de Londres, el Chelsea, en Craven Cottage el lunes 24 de agosto.

El Chelsea saltará al campo con algunos nuevos fichajes de relumbrón. Maxence Lacroix, Marco Palestra y Geovany Quenda firmaron todos por más de 50 millones de libras, pero el gran titular, por supuesto, fue el fichaje de Morgan Rogers, adquirido al Aston Villa por una astronómica cifra de 117 millones de libras.

Puede que el Fulham haya perdido el aporte ofensivo de Harry Wilson y Raul Jimenez, que marcaron ambos en la victoria por 2-1 sobre el Chelsea en Craven Cottage en enero, pero ha incorporado a un par de jugadores llamativos procedentes del Real Madrid, Gonzalo García y César Palacios, con la esperanza de que planteen problemas a las defensas esta temporada.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Fulham vs. Chelsea, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el partido de Premier League Fulham vs. Chelsea?

El Fulham vs. Chelsea comienza a las 20:00 BST del lunes 24 de agosto en Craven Cottage, en Londres.

Premier League - Jornada 1 24 ago 2026 - 15:00 Craven Cottage

Cómo comprar entradas para el Fulham vs. Chelsea de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League distribuyen las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los actuales abonados conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no vayan a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo fijado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Fulham vs. Chelsea de la Premier League?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrece precios escalonados en las categorías Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros en niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top seis o adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en las gradas bajas tienen precios premium, mientras que los asientos en las gradas altas detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas para la afición visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 libras para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 libras, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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