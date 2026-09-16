Cómo conseguir entradas para el Friburgo vs Schalke 04: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Freiburg se enfrenta al Schalke 04 el sábado 10 de octubre de 2026 en el Europa-Park Stadion de Friburgo.

El historial de enfrentamientos directos favorece al Freiburg, que ha sumado 11 victorias frente a las 8 del Schalke en sus 24 anteriores duelos oficiales. El Freiburg ha dominado los cruces recientes entre ambos en la máxima categoría, con 5 victorias y 1 empate en sus últimos 6 partidos de Bundesliga contra el Schalke.

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¿Cuándo es el saque inicial del Freiburg vs Schalke 04 de la Bundesliga?

El Freiburg vs Schalke 04 comienza en el Europa-Park Stadion de Friburgo el sábado 10 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 5 11 oct 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

¿Cómo comprar entradas para el Freiburg vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Las entradas para el partido de Bundesliga entre el SC Freiburg y el FC Schalke 04 pueden adquirirse a través de varios canales:

Tienda oficial de entradas del club: La forma principal y más segura de comprar entradas es directamente a través del portal oficial de venta de entradas del SC Freiburg. El acceso prioritario suele darse a los miembros oficiales del club antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general.

Mercado oficial de reventa de entradas (Zweitmarkt): Si el partido agota las entradas durante la venta general, el SC Freiburg gestiona un intercambio oficial secundario de entradas en el que los abonados o miembros del club revenden sus asientos a precio nominal.

Sección para aficionados visitantes: Los aficionados del Schalke 04 que quieran sentarse en la grada visitante deben comprar las entradas directamente a través del servicio oficial de entradas del FC Schalke 04 o del sorteo para socios.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Freiburg vs Schalke 04 de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de Bundesliga entre el SC Freiburg y el FC Schalke 04 varían en función de la categoría, la ubicación del asiento y la plataforma de compra:

Entrada general oficial (precio nominal): Las entradas de pie en el Europa-Park Stadion suelen costar entre 15 € y 20 € , mientras que los asientos estándar oscilan aproximadamente entre 35 € y 70 € según la categoría y la visibilidad.

Paquetes hospitality y VIP: Las experiencias prémium de día de partido con acceso a sala y servicios de restauración arrancan en torno a los 100 € a 150 €+ por entrada.

Freiburg vs Schalke 04 de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Freiburg vs Schalke 04

El Freiburg llega con un registro perfecto en sus últimos cinco partidos, con cinco victorias y un solo gol encajado en esa racha. Su compromiso más reciente fue un triunfo por 1-0 sobre el Paderborn en la Bundesliga, y también le endosó cinco goles al Fortuna Düsseldorf en la DFB-Pokal. A lo largo de esos cinco encuentros, el Freiburg marcó 13 goles y encajó uno, una secuencia que refleja tanto su producción ofensiva como su solidez defensiva.

El Schalke ha ganado uno, empatado uno y perdido tres de sus últimos cinco partidos. El empate fue el más reciente, un 0-0 en casa del Bayern de Múnich en la Bundesliga. Su única victoria en ese periodo fue un 5-2 en la prórroga sobre el Hallescher FC en la DFB-Pokal. El Schalke marcó siete goles en esos cinco encuentros y encajó nueve.

Freiburg vs Schalke 04: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue en abril de 2023, cuando el Freiburg ganó 4-0 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos, el Freiburg ha ganado cuatro y el Schalke ninguno, con un resultado favorable al Freiburg en cada ocasión en la que fue anfitrión. El Freiburg ha marcado 14 goles en esos cinco partidos; el Schalke ha marcado dos.