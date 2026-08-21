Cómo conseguir entradas para el Everton vs Ipswich Town: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

Los aficionados del Everton con buena memoria recordarán un vibrante 2-2 cuando el Ipswich Town visitó Goodison en mayo de 2025. Ambos equipos volverán a verse las caras en la Premier League, esta vez en el Hill Dickinson Stadium, por supuesto, el sábado 19 de septiembre. Ya puedes reservar tus entradas.

El Everton arrancó de forma positiva la nueva temporada con una victoria en casa ante el Crystal Palace en liga y luego dejó atrás al Preston North End en la Carabao Cup. El hecho de que mantuviera la portería a cero en ambos partidos también habrá complacido al técnico de los Toffees, David Moyes.

El recién ascendido Ipswich Town también espera construir sobre las sólidas bases asentadas este agosto. Al igual que el Everton, el conjunto de Suffolk también logró victorias iniciales en la Premier League y en la Carabao Cup.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Everton vs Ipswich Town, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Everton e Ipswich Town?

El Everton vs Ipswich Town se disputa en el Hill Dickinson Stadium (Liverpool) el sábado 19 de septiembre, con inicio programado a las 15:00 BST.

Premier League - Jornada 5 19 sept 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Cómo comprar entradas para el Everton vs Ipswich Town de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados existentes conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante una ventana fijada semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro son prácticamente inexistentes en los partidos de la Premier League.

Si buscas conseguir entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton vs Ipswich Town de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía enormemente según el club anfitrión, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los duelos destacados contra rivales del top 6 o adversarios de derbi entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en lateral y en la grada baja tienen un precio prémium, mientras que los asientos en la grada alta detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en sorteos o en intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para aficionados visitantes son extremadamente limitadas y normalmente se venden exclusivamente a abonados del nivel más alto con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a sorteos básicos de membresía.

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