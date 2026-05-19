El domingo 24 demayo el Crystal Palace recibe al Arsenal en Selhurst Park, Londres, en la última jornada de la Premier League.

El Palace es 14.º, mientras que el Arsenal lidera con una ventaja mínima.

GOAL te cuenta cómo conseguir entradas, dónde comprarlas y su precio.

¿Cuándo se juega el Crystal Palace vs Arsenal en la Premier League?

Premier League - Premier League Selhurst Park

¿Cómo comprar entradas para el Crystal Palace vs Arsenal de la Premier League?

Hay varias opciones de compra: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de tickets del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a socios que hayan acudido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si buscas entradas de última hora, muchos aficionados recurren a plataformas de reventa como StubHub.

¿Qué esperar del Crystal Palace ante el Arsenal?

Es el último partido de una larga temporada y está en juego el título para los visitantes.

Una victoria en Selhurst Park le daría el primer título de la Premier en 22 años, tras una racha impresionante culminada con el 1-0 al West Ham el 10 de mayo.

El equipo de Mikel Arteta ha mostrado gran fortaleza, pero Selhurst Park en la última jornada es uno de los entornos más hostiles del fútbol inglés.

El técnico Oliver Glasner ya aclaró que no piensa cedérselo.

Aunque los Eagles disputarán pocos días después una histórica final de la UEFA Conference League, Glasner ha anunciado que saldrá con su once de gala por respeto a la afición y a la competición.

Además, buscan vengarse de la derrota 1-0 sufrida en la ida, en octubre.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Crystal Palace-Arsenal de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía mucho: la mayoría de los clubes aplican tarifas distintas para adultos, jóvenes, estudiantes y mayores, aunque los tramos cambian según el equipo.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen mucho en el precio, pues las mejores vistas cuestan más. Algunos clubes además clasifican los partidos: los encuentros estrella contra rivales de renombre entran en una categoría superior y encarecen las entradas.

La Premier League limita a 30 £ las entradas de visitante. Si buscas ahorrar, mejor mira esos partidos.