Croacia recibe a la vigente campeona del mundo, España, en el Stadion Poljud de Split el martes, 6 de octubre, como parte de una campaña del Grupo A3 de la Liga A que también incluye a Inglaterra y Chequia. Este es el partido de vuelta de un doble enfrentamiento que comenzó con España recibiendo a Croacia en Sevilla, un encuentro que agotó las entradas casi de inmediato tras el triunfo de España en el Mundial de 2026.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Croacia vs España, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Croacia vs España de la UEFA Nations League A?

El Croacia vs España comienza en el Stadion Poljud de Split, y por el momento no hay información oficial de retransmisión disponible para este partido.

UEFA Nations League A - Jornada 4 6 oct 2026 - 14:45 Stadion Poljud

¿Dónde comprar entradas para el Croacia vs España?

Las entradas para este partido se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Federación Croata de Fútbol (HNS). La HNS suele abrir la venta para los partidos en casa alrededor de 20 días antes del encuentro, por lo que las entradas oficiales todavía no están a la venta para el público general.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este partido:

Venta general oficial – se espera que se abra alrededor de 20 días antes del partido a través de los canales de la HNS

Demanda por la campeona del mundo – la victoria de España en el Mundial de 2026 ha generado un interés excepcional en todo este grupo, y el partido de Sevilla ya agotó sus entradas

Entradas verificadas – Ticombo obtiene entradas de una variedad de vendedores, lo que ofrece a los compradores una opción antes de que se abra la venta oficial

Mercado secundario – Ticombo es la opción a seguir si las entradas del sitio oficial están agotadas

Dada la rapidez con la que desaparecieron las entradas para el partido de Sevilla, se recomienda encarecidamente reservar con antelación también para este encuentro.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Croacia vs España?

Los precios oficiales a través de la HNS todavía no se han confirmado, ya que no se espera que la venta general se abra hasta más cerca del partido, normalmente unos 20 días antes según el calendario habitual de la federación.

Ticombo es la opción a seguir si las entradas del sitio oficial están agotadas o no disponibles, o mientras la venta oficial aún no se haya abierto. Actualmente, las entradas para este partido parten de unos 199 €, lo que refleja la fuerte demanda que ya se está generando en torno a una España que juega como vigente campeona del mundo.

Como ocurre con cualquier partido en el que participe la campeona del mundo, los precios pueden cambiar rápidamente a medida que se acerca la fecha del encuentro y se abre la venta oficial, por lo que asegurarte tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Croacia vs España, UEFA Nations League A: todo lo que necesitas saber

Forma de Croacia y España

Croacia ha ganado tres y ha perdido dos de sus últimos cinco partidos, con seis goles a favor y siete en contra en esa racha. Su encuentro más reciente fue una derrota por 2-1 ante Portugal en octavos de final del Mundial. Antes, en esa misma secuencia, venció a Ghana por 2-1 y a Panamá por 1-0 a domicilio, pero también sufrió una derrota por 4-2 ante Inglaterra en la fase de grupos.

Los últimos cinco partidos de España se saldaron con cinco victorias en cinco encuentros, con nueve goles marcados y dos encajados. Su resultado más reciente fue una victoria por 1-0 ante Argentina en la final del Mundial. Esa racha también incluyó triunfos sobre Francia, Bélgica, Portugal y Austria, con España dejando su portería a cero en dos de esos cinco partidos.

Croacia vs España: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones tuvo lugar en la Eurocopa 2024, donde España ganó por 3-0. Antes de eso, ambas empataron 0-0 en un partido de la Nations League en junio de 2023 en Croacia. En los últimos cinco enfrentamientos directos, España presenta el mejor balance, con tres victorias frente a una de Croacia y un empate. El triunfo de España por 6-0 en septiembre de 2018 figura como el resultado más contundente del conjunto de datos.



