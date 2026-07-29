Cómo conseguir entradas para el Coventry City vs Hull City: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Coventry tuvo que viajar a Londres para enfrentarse al campeón de la Premier League, el Arsenal, en el partido inaugural de su temporada. Por suerte para los Sky Blues, su primer encuentro en casa de la nueva campaña es mucho más asequible, ya que se mide a otro equipo ascendido, el Hull City, en el Coventry Building Society Arena el sábado 29 de agosto.

El equipo campeón del Championship de Frank Lampard terminó la temporada a lo grande, al vencer a sus tres últimos rivales y marcarles doce goles, mientras se proclamaba campeón con 11 puntos de ventaja. Su rendimiento en casa, sin embargo, fue muy impresionante durante toda la temporada, ya que solo sufrió dos derrotas ante su afición en Coventry, y ambas fueron contra equipos del top 4.

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¿Cuándo es el partido de Premier League entre Coventry City y Hull City?

El Coventry City vs Hull City está programado para comenzar a las 15:00 BST del sábado 29 de agosto, en el Coventry Building Society Arena de Coventry.

Premier League - Jornada 2 29 ago 2026 - 10:00 Coventry Building Society Arena

Cómo comprar entradas para el Coventry City vs Hull City de la Premier League

Hay múltiples opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo determinado semanas antes del partido para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido agota las entradas, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su valor nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: Las ventas abiertas al público general no miembro prácticamente no existen para los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Coventry City vs Hull City de la Premier League?

El coste de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados en categorías de adulto, júnior (normalmente sub-18 o sub-21), estudiante y sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad difieren de un equipo a otro.

Categorización de los partidos: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top six o derbis entran en la categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en la grada lateral y en los anillos inferiores tienen un precio premium, mientras que los asientos en los anillos superiores detrás de las porterías ofrecen opciones más económicas.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a su valor nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para poder entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas de visitante

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas de visitante hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas de visitante están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a los abonados de mayor categoría con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca salen a la venta general ni a sorteos básicos de membresía.

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