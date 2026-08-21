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Cómo conseguir entradas para el Coventry City vs Brighton & Hove Albion: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

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Cómo comprar entradas para el partido de la Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion, incluida la información del encuentro

Después de sus recientes compromisos consecutivos a domicilio contra dos de los equipos que parten entre los favoritos al título de la Premier League, Arsenal y Manchester City, el Coventry City de Frank Lampard estará aliviado de volver a casa el domingo 13 de septiembre, cuando se enfrente al Brighton.

Tras haber ganado 6 de sus últimos 8 partidos en casa la temporada pasada, marcando al menos 2 goles en cada una de esas victorias, la afición de los Sky Blues se ha acostumbrado a ver encuentros entretenidos en el Coventry Building Society Arena y volverá a comprar entradas con ganas para los partidos como local. No te lo pierdas y asegura hoy mismo tu asiento.

El Brighton no será un rival fácil de superar, por supuesto. Las Gaviotas de Fabian Hürzeler volaron para imponerse en dos de sus tres desplazamientos contra equipos recién ascendidos la temporada pasada y confiarán en sus opciones de volver a casa con 3 puntos aquí.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Coventry City vs Brighton & Hove Albion, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion?

El Coventry City se enfrenta al Brighton & Hove Albion en el Coventry Building Society Arena (Coventry) el domingo 13 de septiembre, con el saque inicial programado para las 14:00 BST.

crest
Premier League - Jornada 4
Coventry Building Society Arena

Cómo comprar entradas para el partido de Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales para cada partido hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la abrumadora demanda global, a la legislación contra la reventa ilegal y a los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

  • Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no pueden asistir.
  • Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un plazo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.
  • Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido se agota, los miembros que no hayan tenido suerte en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.
  • Venta general: La venta abierta al público general no miembro prácticamente no existe en los partidos de Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de Premier League entre Coventry City y Brighton & Hove Albion?

El coste de una entrada de Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Tramos por edad y descuentos: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Júnior (normalmente sub-18 o sub-21), Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los rangos de edad varían de un equipo a otro.
  • Categorización del partido: Los clubes clasifican los encuentros por niveles (por ejemplo, Categoría A, B o C). Los grandes duelos contra rivales del top 6 o ante rivales de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.
  • Ubicación del asiento: Los asientos centrales en los laterales y en el anillo inferior tienen precios premium, mientras que los asientos del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.
  • Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una membresía oficial de pago activa del club para entrar en sorteos o intercambios de reventa.

Precios y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, están entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y, por lo general, se venden exclusivamente a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad; prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

Forma

COV

COV - Formulario

NOR
D0-0
ESP
W3-1
ASM
W2-0
ARS
L3-0
PLY
W2-4
Gol marcado (encajado)
9/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
2/5
BHA

BHA - Formulario

STR
W4-3
ROM
W3-0
BOL
W1-0
TRO
D0-0
AVL
W4-0
Gol marcado (encajado)
12/3
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
1/5

Historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

CoventryEmpateBrighton
3
0
2
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
3
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Championship
Brighton badge
Brighton
BHA
2
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
Championship
Coventry badge
Coventry
COV
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
F
Copa
Brighton badge
Brighton
BHA
0
Coventry badge
Coventry
COV
1
F
7Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Noticias de los equipos y plantillas

Coventry contra Brighton alineaciones probables

Coventry crest
Coventry
COV
Formación
Brighton crest
Brighton
BHA
Brighton crest
Brighton
BHA

Manager

  • F. Lampard

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
W
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
W
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
W
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
W
5
HullHullHUL
110020+23
W
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
W
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
W
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
W
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
W
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
D
11
NewcastleNewcastleNEW
10102201
D
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
L
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
L
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
L
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
L
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
L
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
L
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
L
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
L
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
L
Champions League
UEFA Europa League
Descenso

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