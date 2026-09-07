Inglaterra se enfrentará dos veces a Chequia en el espacio de dos semanas como parte de su campaña de la Liga de Naciones de la UEFA 2026/27, con el equipo de Thomas Tuchel viajando a Praga antes de disputar el partido de vuelta en Wembley. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A3 de la Liga A, que también incluye a España y Croacia, y este doble enfrentamiento podría resultar decisivo para cómo acaba desarrollándose el grupo.

Deja que GOAL te explique todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas para el Chequia vs Inglaterra, incluidas las fechas de los partidos, los precios y dónde comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del República Checa vs Inglaterra de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Chequia vs Inglaterra comienza a las 20:45, hora local, del martes 29 de septiembre de 2026, en el Fortuna Arena de Praga.

UEFA Nations League A - Jornada 2 29 sept 2026 - 14:45 Fortuna Arena

¿Dónde comprar entradas para el Chequia vs Inglaterra?

Las entradas para el partido de Wembley se ponen primero a disposición a través del portal oficial de venta de entradas de England Football, con prioridad normalmente para los miembros del England Supporters Travel Club y los abonados afiliados a la FA antes de que cualquier cupo restante salga a la venta general. Los canales oficiales de la federación checa son la opción equivalente para el partido fuera de casa en Praga.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este doble enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre una vez se cierran las ventanas de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada día de partido

Entradas visitantes – las asignaciones para Praga se gestionan a través de los canales de la federación checa, con una disponibilidad limitada para la afición visitante de Inglaterra

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario – StubHub es la mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas

Como se trata de uno de los cuatro partidos que Inglaterra disputa en un periodo de dos semanas, se recomienda reservar pronto para ambos encuentros, especialmente para el de casa en Wembley.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Chequia vs Inglaterra?

Los precios oficiales para el partido de Wembley varían según la ubicación del asiento, y el portal de venta de entradas de England Football ofrece toda la gama, desde localidades estándar hasta asientos premium, a precio oficial mientras haya disponibilidad. La política de precios oficial de la federación checa se aplica del mismo modo para el partido de Praga.

StubHub es la mejor opción si las entradas del sitio oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Entradas más baratas (Wembley): desde unas 40 £ hasta 60 £, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías

Entradas de gama media (Wembley): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio sensiblemente superior

Entradas premium (Wembley): a partir de 200 £ para el partido más importante de los dos

Entradas visitantes (Praga): por lo general, más asequibles a precio oficial que una noche en Wembley, aunque la disponibilidad para el cupo de Inglaterra es limitada

Como ocurre con cualquier partido internacional, los precios pueden variar a medida que se acerca la fecha, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si trabajas con un presupuesto concreto.

Chequia vs Inglaterra, Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Chequia e Inglaterra

Chequia llega a este partido tras una racha complicada, con dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue una derrota por 3-0 ante México en la Copa del Mundo, y también empató 1-1 con Sudáfrica durante ese torneo. A lo largo de esos cinco partidos, Chequia marcó siete goles y encajó siete, con sus victorias llegando en amistosos contra Guatemala y Kosovo.

Los últimos cinco partidos de Inglaterra dibujan un panorama más sólido. El equipo de Tuchel ganó cuatro y perdió uno, con 14 goles a favor y siete en contra en esa racha. Su partido más reciente fue una victoria por 6-4 sobre Francia en los cuartos de final de la Copa del Mundo. La única derrota de esa secuencia llegó contra Argentina, que eliminó a Inglaterra en semifinales.

Chequia vs Inglaterra: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos llegó en la Eurocopa 2020, donde Inglaterra ganó 1-0 en Praga. Antes de eso, Chequia derrotó a Inglaterra por 2-1 en Praga durante la fase de clasificación para la Eurocopa en octubre de 2019, un resultado que llegó después de la victoria de Inglaterra por 5-0 en el partido de vuelta en Wembley ese mismo año. Los cuatro enfrentamientos del conjunto de datos también incluyen un empate amistoso 2-2 en agosto de 2008.

Clasificación de Chequia vs Inglaterra

En el Grupo A3 de la Liga de Naciones de la UEFA, Chequia ocupa actualmente la segunda plaza, mientras que Inglaterra es tercera.