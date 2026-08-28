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Cómo conseguir entradas para el Celta de Vigo vs Racing de Santander: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Celta de Vigo se enfrenta al Racing de Santander en LaLiga. Así puedes conseguir tus entradas

El Celta de Vigo se enfrenta al Racing de Santander el miércoles 20 de septiembre de 2026 en Abanca Balaídos, en Vigo.

El Celta de Vigo busca aprovechar su condición de local ante su afición en Balaídos. Mientras tanto, el Racing de Santander viaja a Galicia con el objetivo de sumar unos valiosos puntos a domicilio para impulsar su campaña liguera.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber sobre cómo conseguir entradas para el Celta de Vigo vs Racing de Santander, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Celta de Vigo vs Racing de Santander de LaLiga?

El Celta de Vigo vs Racing de Santander se disputa en Abanca Balaídos, en Vigo.

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Primera División - Jornada 7
Abanca Balaidos

¿Cómo comprar entradas para el Celta de Vigo vs Racing de Santander de LaLiga?

Puedes comprar entradas para el partido Celta de Vigo vs Racing de Santander a través de varias opciones oficiales y autorizadas:

  • Sitio web oficial del RC Celta de Vigo: La principal fuente de entradas oficiales para los partidos en casa es el portal de entradas del RC Celta. Puedes registrarte para recibir alertas por correo electrónico sobre las fechas de salida de las entradas, los precios y las preventas directamente a través del sitio.
  • Taquilla del estadio Abanca Balaídos: Las entradas pueden comprarse en persona en las taquillas físicas del estadio Abanca Balaídos, en Vigo, antes del día del partido, sujetas a disponibilidad.
  • Socios oficiales de viajes y hospitality: Las plataformas autorizadas de viajes deportivos ofrecen paquetes oficiales para el día de partido, incluidas opciones de entrada y hotel.
  • Entradas para la afición visitante: Si apoyas al Racing de Santander, las entradas para el sector visitante se gestionan de forma estricta y son asignadas directamente por el Racing de Santander a través de los canales oficiales de venta de entradas del club.
  • Mercado secundario: Si el partido se agota en los canales oficiales o necesitas opciones de asiento de última hora, mercados secundarios de reventa como StubHub ofrecen plataformas alternativas para comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celta de Vigo vs Racing de Santander de LaLiga?

Los precios de las entradas para el partido de LaLiga entre Celta de Vigo y Racing de Santander varían dependiendo de si compras entradas a precio oficial a través de los canales oficiales del club o en plataformas secundarias de reventa.   

  • Entradas oficiales a precio de venta (portal de venta del club y taquilla del estadio):
    • Detrás de las porterías (Gol / Marcador): 30 € - 50 €   
    • Gradas laterales inferiores y superiores (Tribuna / Río): 50 € - 90 €   
    • VIP y hospitality: 150 € - 300 €+   

Celta de Vigo vs Racing de Santander de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Celta de Vigo vs Racing de Santander

El Celta de Vigo está invicto en sus últimos cinco partidos, con un balance de dos victorias y tres empates. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 en casa del Valencia en LaLiga el 22 de agosto, y antes de eso empató 1-1 con el SSC Napoli en un amistoso de pretemporada. Su actuación más convincente en esa racha fue una victoria por 4-1 sobre el Sassuolo. El Celta ha marcado cinco goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros, y los empates consecutivos en sus dos partidos más recientes son la única ligera mancha en una racha por lo demás sólida.

El Racing de Santander ha tenido problemas de regularidad, con una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. Su encuentro competitivo más reciente terminó con una derrota por 1-0 ante el Getafe en LaLiga el 23 de agosto, y una semana antes empató 2-2 con el Villarreal. La única victoria en esa racha llegó en un amistoso de pretemporada contra el Sporting Gijon, al que ganó por 4-1. El Racing ha encajado goles en los cinco partidos, incluida una derrota por 3-0 ante el Wolverhampton Wanderers durante el verano.

CEL

CEL - Formulario

VIS
D2-2
SAS
W1-4
NAP
D1-1
VAL
D0-0
OSA
L1-2
Gol marcado (encajado)
8/6
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
4/5
SAN

SAN - Formulario

WOL
L3-0
ALA
L1-1
SPG
W4-1
VIL
D2-2
GET
L1-0
Gol marcado (encajado)
7/8
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Celta de Vigo vs Racing de Santander: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se produjo en la Copa del Rey el 5 de enero de 2025, cuando el Celta de Vigo ganó 3-2 a domicilio ante el Racing de Santander. Antes de eso, ambos equipos se habían enfrentado por última vez en LaLiga en febrero de 2007, cuando empataron 2-2 en Abanca Balaídos. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, el Celta presenta el mejor balance, con dos victorias por una del Racing y dos empates en esos cinco duelos.

Cara a cara

Celta VigoEmpateRacing Santander
2
2
1
Copa del Rey
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
3
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
2
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
F
Primera División
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
1
F
7Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Celta de Vigo vs Racing de Santander

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
BarcelonaBarcelonaBAR
220070+76
W
W
2
Real MadridReal MadridRMA
220062+46
W
W
3
SevillaSevillaSEV
220052+36
W
W
4
Real BetisReal BetisBET
220020+26
W
W
5
AlavésAlavésALA
211041+34
D
W
6
Atlético MadridAtlético MadridATM
211042+24
D
W
7
OsasunaOsasunaOSA
211021+14
W
D
8
Racing SantanderRacing SantanderSAN
31115504
W
L
D
9
EspanyolEspanyolESP
210142+23
L
W
10
GetafeGetafeGET
210113-23
W
L
11
VillarrealVillarrealVIL
20204402
D
D
12
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
D
D
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
D
L
14
Celta VigoCelta VigoCEL
201112-11
L
D
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
L
D
16
MálagaMálagaMAL
201113-21
D
L
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
D
L
18
ElcheElcheELC
301239-61
L
L
D
19
Athletic ClubAthletic ClubATH
200215-40
L
L
20
Real SociedadReal SociedadRSO
200215-40
L
L
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Descenso

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