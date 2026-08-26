Cómo conseguir entradas para el Celta de Vigo vs. Málaga: precios de LaLiga, información del partido, ventas de última hora y más

El Celta de Vigo se enfrenta al Málaga el domingo 13 de septiembre de 2026 en Abanca Balaídos, en Vigo.

El Málaga busca reaccionar a domicilio después de haber sumado solo una victoria en sus cinco partidos anteriores, incluida una derrota oficial por 2-0 ante el Atlético de Madrid. El balance de enfrentamientos directos favorece claramente al Celta de Vigo, que ha logrado tres victorias y un empate en sus últimos cinco duelos en la máxima categoría ante el Málaga.

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¿Cuándo es el saque inicial del Celta de Vigo vs Málaga de LaLiga?

El Celta de Vigo vs Málaga se disputa en Abanca Balaídos, en Vigo. Consulta la hora de inicio para tu región en los detalles del partido que aparecen arriba.

Primera División - Jornada 5 13 sept 2026 - 09:00 Abanca Balaidos

¿Cómo comprar entradas para el Celta de Vigo vs Málaga de LaLiga?

Sitio web oficial

Compra directamente online a través del portal oficial de venta de entradas del RC Celta.

Taquilla del estadio

Compra entradas en persona directamente en la taquilla de Abanca-Balaídos, en Vigo, el día del partido o durante los días previos al encuentro, sujeto a disponibilidad.

Zona para aficionados visitantes

Si apoyas al Málaga CF, compra las entradas directamente a través de los canales oficiales de distribución del club malaguista, ya que el acceso a las zonas visitantes está restringido exclusivamente a los seguidores del equipo visitante.

Plataformas secundarias

Si las entradas oficiales se agotan, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios de entradas como StubHub para localizar entradas de reventa de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celta de Vigo vs Málaga de LaLiga?

Los precios de las entradas para el Celta de Vigo vs Málaga en el estadio Abanca-Balaídos varían en función de dónde las compres y de la zona del estadio que elijas:

Entradas oficiales a precio de venta (portal de ventas del club): Se espera que las entradas generales empiecen entre 35 € y 70 € para las zonas estándar detrás de las porterías (fondos de Gol o Marcador ). Las gradas laterales ( Río y Tribuna ) suelen oscilar entre 60 € y 130 € dependiendo de la proximidad al terreno de juego.

Mercado secundario y plataformas de reventa: En mercados de entradas (como StubHub), las entradas arrancan actualmente en torno a 60 € o 65 € para asientos básicos, con precios secundarios que rondan de media entre 120 € y 220 € para ubicaciones centrales privilegiadas.

Paquetes VIP y hospitality: Las opciones hospitality premium oscilan entre 160 € y más de 300 € por entrada, lo que incluye asientos centrales en la tribuna principal, acceso a sala y comida y bebida el día del partido.

Celta de Vigo vs Málaga de LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Celta de Vigo vs Málaga

El Celta de Vigo ha ganado dos y empatado tres de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, sin derrotas en esa racha. Su resultado más reciente fue un empate 0-0 en casa del Valencia en LaLiga el 22 de agosto. Antes de eso, empató 1-1 con el Napoli y venció 4-1 al Sassuolo en pretemporada. El Celta ha marcado cinco goles y ha encajado tres en esos cinco encuentros. Los empates consecutivos en sus dos partidos más recientes son la única mancha en una racha por lo demás invicta.

Los últimos cinco partidos del Málaga se saldaron con una victoria, un empate y tres derrotas. Su resultado oficial más reciente fue la derrota por 2-0 ante el Atlético de Madrid el 19 de agosto. Antes de eso, empató 2-2 con el Fulham en un amistoso y perdió 2-1 ante el AD Ceuta FC. Su única victoria en esta racha llegó ante el Al-Arabi, un triunfo por 4-2 el 6 de agosto. El Málaga ha marcado siete goles y ha encajado ocho en esos cinco partidos.

Celta de Vigo vs Málaga: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes tuvo lugar el 18 de marzo de 2018, cuando ambos equipos empataron 0-0 en Abanca Balaídos en LaLiga. En los últimos cinco enfrentamientos directos registrados, todos ellos en LaLiga, el Celta de Vigo ha ganado tres veces y el Málaga una, con un partido que terminó en empate. Entre las victorias del Celta figuran un triunfo en casa por 3-1 en enero de 2017 y una victoria por 1-0 en Balaídos en mayo de 2016.

Celta de Vigo vs Málaga: clasificación

En la actual clasificación de LaLiga, el Celta de Vigo ocupa la 11.ª posición, mientras que el Málaga es 19.º.