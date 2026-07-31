Cómo conseguir entradas para el Brighton & Hove Albion vs Aston Villa: precios de la Premier League 2026/27, información del partido, hora de inicio y más

El Brighton & Hove Albion, que de forma asombrosa ha acabado entre los ocho primeros en tres de las últimas cuatro temporadas, busca empezar con buen pie la campaña 2026/27 de la Premier League, cuando despliegue la alfombra roja, o granate, en el Amex para recibir al Aston Villa el domingo 23 de agosto.

El grupo de Fabian Hürzeler tendrá ganas de vengar la derrota de la pasada temporada ante el Villa. Ambos equipos protagonizaron un vibrante 4-3 en la costa sur, con los visitantes remontando después de que las Gaviotas se adelantaran pronto 2-0. La derrota de diciembre también puso fin a la larga racha de imbatibilidad del Brighton en casa.

¿Estamos ante otro partido de infarto en el Amex? Puedes estar en la grada para comprobarlo. Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Brighton vs Aston Villa, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el partido de Premier League entre Brighton & Hove Albion y Aston Villa?

El Brighton vs Aston Villa comienza a las 14:00 BST del domingo 23 de agosto de 2026 en el American Express Community Stadium de Brighton.

Premier League - Jornada 1 23 ago 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Cómo comprar entradas para el Brighton & Hove Albion vs Aston Villa de la Premier League

Hay varias opciones de venta de entradas disponibles para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality, gestionados a través del portal oficial de entradas de cada club o de socios de viaje autorizados.

Debido a la enorme demanda global, la legislación contra la reventa y los tornos 100 % digitales, los clubes de la Premier League asignan las entradas mediante el siguiente proceso:

Abonados y debentures: Los abonados actuales conservan sus asientos o devuelven al club los partidos a los que no van a asistir.

Miembros oficiales de pago del club (sistema de sorteo): Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para miembros de pago del club (por ejemplo, Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Los miembros se registran durante un periodo determinado, semanas antes del partido, para entrar en el sorteo.

Intercambios oficiales de entradas (reventa): Si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros que se quedaron fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a su precio nominal a través del Ticket Exchange oficial del club.

Venta general: La venta abierta al público general no miembro es prácticamente inexistente en los partidos de la Premier League.

Si buscas entradas de última hora, los aficionados también pueden comprarlas en plataformas secundarias, como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Brighton & Hove Albion vs Aston Villa de la Premier League?

El precio de una entrada de la Premier League para la temporada 2026/27 varía mucho en función del club local, la ubicación del asiento y la categoría del partido:

Tramos por edad y concesiones: La mayoría de los clubes ofrecen precios escalonados para Adulto, Júnior, normalmente sub-18 o sub-21, Estudiante y Sénior, aunque los porcentajes de descuento y los tramos de edad varían de un equipo a otro.

Categorización del partido: Los clubes clasifican los partidos por niveles, por ejemplo, Categoría A, B o C. Los grandes duelos contra rivales del top six o ante adversarios de derbi entran en la Categoría A, con los precios nominales más altos.

Ubicación del asiento: Los asientos centrales en las bandas y en el anillo inferior tienen precios premium, mientras que los asientos del anillo superior detrás de las porterías ofrecen opciones más asequibles.

Se necesita membresía oficial: Para comprar entradas de local a precio nominal, casi todos los clubes de la Premier League exigen que cada espectador tenga una Official Club Membership de pago activa para poder entrar en los sorteos o en los intercambios de reventa.

Precio y disponibilidad de las entradas visitantes

La Premier League ha ampliado oficialmente el tope obligatorio de 30 £ para las entradas visitantes hasta la temporada 2026/27, y lo ha confirmado al menos hasta la 2027/28.

Aunque las entradas visitantes están limitadas a 30 £, se encuentran entre las más difíciles de conseguir en el deporte mundial. Las asignaciones para la afición visitante son extremadamente limitadas y normalmente se venden en exclusiva a abonados de primer nivel con el máximo de puntos de fidelidad, por lo que prácticamente nunca llegan a la venta general ni a los sorteos básicos para miembros.

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