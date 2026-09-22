Dos gigantes del fútbol europeo se enfrentan en un duelo de alto voltaje de la Liga de Naciones de la UEFA, con Bélgica como anfitriona de Italia en el estadio Rey Balduino de Bruselas. Los partidos entre estas potencias internacionales ofrecen de forma constante una élite de calidad técnica, interés táctico y momentos dramáticos en el escenario internacional.

Con una alta demanda prevista por parte de ambas aficiones, asegurarse un asiento dentro del estadio requiere actuar con rapidez. GOAL ofrece todos los detalles clave del partido, el calendario del encuentro, información sobre los precios y enlaces directos para conseguir tus entradas ahora mismo.

¿Cuándo es el saque inicial del Bélgica vs. Italia de la Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA?

El Bélgica vs. Italia se disputa en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas, con el horario de inicio aún por confirmar cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League A - Jornada 6 15 nov 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica vs. Italia?

Las entradas oficiales para el partido se distribuyen a través del portal de la Real Asociación Belga de Fútbol y los canales oficiales de venta de entradas de la UEFA. Los periodos de venta general suelen arrancar unas semanas antes del saque inicial, pero las asignaciones principales se agotan rápidamente debido a la alta demanda en toda Europa.

Si los anuncios en el sitio oficial están agotados, las plataformas secundarias StubHub tu opción para asegurarte un asiento antes del saque inicial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica vs. Italia?

Los precios de las entradas principales en las plataformas oficiales empiezan en torno a los 35 € para asientos de admisión general en el anillo superior detrás de las porterías, mientras que las secciones centrales junto al terreno de juego tienen un precio más alto según la ubicación y la categoría dentro del estadio.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, las plataformas secundarias de reventa StubHub una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con precios a partir de unos 42 €.

Bélgica vs. Italia, Liga A de la Liga de Naciones de la UEFA: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Bélgica vs. Italia

Bélgica llega en una forma razonable, tras haber logrado tres victorias en sus últimos cinco partidos. Su campaña en la Copa del Mundo dejó triunfos ante Estados Unidos, Senegal y Nueva Zelanda, antes de una derrota en cuartos de final frente a España, y empató 0-0 con Irán en la fase de grupos. En esos cinco encuentros marcó siete goles y encajó tres, con la derrota ante España como su única caída por un margen de un solo gol.

La racha reciente de Italia cuenta una historia diferente. Mancini hereda un equipo que ha ganado dos y perdido dos de sus últimos cinco partidos, con un empate también en ese tramo. Las dos victorias en amistosos ante Grecia y Luxemburgo en junio ofrecieron algo de ánimo al final, pero las derrotas ante Noruega y Bosnia y Herzegovina anteriormente en el ciclo de clasificación subrayan por qué la reconstrucción es necesaria. Italia marcó cinco goles y encajó seis en esa racha.

Bélgica vs. Italia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó a favor de Italia, con una victoria a domicilio por 1-0 para la Azzurra en la Liga de Naciones en noviembre de 2024. Ese resultado llegó después de un empate 2-2 en el partido de ida en Bolonia el mes anterior, un encuentro que subrayó lo igualadas que han estado estas selecciones en los últimos años. En los últimos cinco enfrentamientos directos, que abarcan partidos de la Liga de Naciones y de la Eurocopa, Italia presenta el mejor balance, con tres victorias por una de Bélgica y un empate. Italia solo ha encajado cuatro goles en esos cinco partidos.







