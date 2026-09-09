Bélgica recibe a Francia en el Estadio Rey Balduino de Bruselas el lunes 28 de septiembre, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en el Stade de France de Saint-Denis una semana después. Ambos encuentros forman parte de un exigente calendario del Grupo A1 de la Liga A, que también incluye a Italia y Turquía, con el derbi franco-belga siempre cargado de un aliciente extra por la historia entre ambas naciones.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Bélgica vs Francia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores sitios para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Bélgica vs Francia de la Liga A de la UEFA Nations League?

El Bélgica vs Francia se disputa en el Koning Boudewijnstadion de Bruselas, con el horario de inicio aún por confirmar.

UEFA Nations League A - Jornada 2 28 sept 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

¿Dónde comprar entradas para el Bélgica vs Francia?

Las entradas para el partido de Bruselas se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la Real Federación Belga de Fútbol, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), incluidas las ventas directas a través del Stade de France, son el equivalente para el partido de vuelta en Saint-Denis.

StubHub es la opción a seguir si las entradas de la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia gama de opciones de asientos para el partido de ida en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, así como anuncios para el partido de vuelta en el Stade de France.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial : se abre después de que cierren los periodos de prioridad para miembros, normalmente más cerca de la fecha de cada partido

Disponibilidad limitada : los anuncios oficiales para el partido de Bruselas muestran que solo queda una pequeña parte de las entradas, con la demanda creciendo rápido

Transferencias garantizadas : cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario : StubHub es la opción a seguir si las entradas de la web oficial están agotadas

Dada la rapidez con la que se está llenando el partido de Bruselas, se recomienda encarecidamente reservar pronto para ambos encuentros de este derbi.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica vs Francia?

Los precios oficiales para el partido de Bruselas se fijan a través de los canales de venta de la Real Federación Belga de Fútbol, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible al precio oficial mientras haya asignación. Los precios oficiales de la FFF y del Stade de France se aplican al partido de Saint-Denis de la misma manera.

StubHub es la opción a seguir si las entradas de la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Asientos más baratos (Bruselas): desde unos 50 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías en el Estadio Rey Balduino

Asientos de gama media (Bruselas): localidades centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Saint-Denis: se espera que los precios en el Stade de France sigan una línea similar dado el perfil de derbi de este encuentro, con la demanda aumentando a medida que se acerca el partido

Como sucede con cualquier derbi de alta demanda, los precios pueden variar rápidamente, así que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Bélgica vs Francia, Liga A de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Bélgica y Francia

Bélgica llega a este encuentro con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco partidos. Su compromiso más reciente fue una derrota por 2-1 ante España en los cuartos de final del Mundial. Antes de eso, firmó un triunfo por 1-4 sobre Estados Unidos y una victoria por 3-2 ante Senegal, mientras que un 1-5 sobre Nueva Zelanda fue su resultado más convincente en esta racha. Un empate sin goles con Irán completó la secuencia de cinco partidos. Bélgica marcó 11 goles y encajó ocho en esos encuentros.

Los últimos cinco partidos de Francia dejaron tres victorias y dos derrotas. Su resultado más reciente fue una derrota por 4-6 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial. También perdió 0-2 contra España en el partido por el tercer puesto, pero las victorias anteriores sobre Marruecos (2-0), Paraguay (1-0) y Suecia (3-0) mostraron su capacidad para controlar los partidos. Francia marcó diez goles y encajó ocho en esos cinco encuentros.

Bélgica vs Francia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estas selecciones terminó 1-2 a favor de Francia, en un partido de la Liga A de la UEFA Nations League disputado en Bruselas en octubre de 2024. En los últimos cinco enfrentamientos, Francia ha ganado cuatro veces por una sola victoria de Bélgica, con el único triunfo belga llegando en una semifinal del Mundial de 2018 que terminó 0-1 para Francia en el enfrentamiento inverso. Francia ha sido el equipo dominante en la historia reciente entre ambas naciones.

Clasificación de Bélgica vs Francia

En el Grupo 1 de la Liga A de la UEFA Nations League, Bélgica ocupa actualmente la primera plaza, mientras que Francia es segunda.