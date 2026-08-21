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Cómo conseguir entradas para el Bayer Leverkusen vs Union Berlin: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

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El Bayer Leverkusen se enfrenta al Union Berlin en la Bundesliga. Así puedes conseguir tus entradas

El Bayer Leverkusen se enfrenta al Union Berlin el sábado 5 de septiembre de 2026 en el BayArena de Leverkusen.

El Leverkusen llega al partido en un gran estado de forma durante la pretemporada tras haber ganado cuatro de sus cinco amistosos, incluidas victorias sobre el Newcastle United y el Sevilla. Mientras tanto, el Union Berlin buscará recuperarse después de una complicada racha en pretemporada en la que sufrió tres derrotas en cinco partidos.

Deja que GOAL te ofrezca todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Borussia Bayer Leverkusen vs Union Berlin, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el saque inicial del Bayer Leverkusen vs Union Berlin de la Bundesliga?

El Bayer Leverkusen recibe al Union Berlin en el BayArena de Leverkusen en un partido de la Bundesliga, con el horario de inicio aún por confirmar más cerca de la fecha.

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Bundesliga - Jornada 2
BayArena

¿Cómo comprar entradas para el Bayer Leverkusen vs Union Berlin de la Bundesliga?

Las entradas para el Bayer Leverkusen vs Union Berlin pueden comprarse a través de opciones oficiales y secundarias:

  • Portal oficial de entradas del Leverkusen: Compra directamente en la tienda online de entradas del Bayer 04, donde los socios oficiales del club tienen acceso prioritario a la preventa antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general.
  • Intercambio oficial de reventa (Ticketbörse): Cuando el partido está agotado, las entradas oficiales a precio nominal devueltas por los abonados están disponibles en la plataforma oficial de reventa del Leverkusen.
  • Cupo para aficionados visitantes: Los seguidores del Union Berlin pueden comprar entradas a través del sistema oficial de venta de entradas del Union Berlin, que normalmente requiere ser socio del club o tener puntos de fidelidad por compras anteriores.
  • Mercados secundarios y VIP: Las entradas también pueden encontrarse a través de plataformas de terceros o mediante opciones oficiales de hospitality y paquetes VIP como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayer Leverkusen vs Union Berlin de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el partido de la Bayer Leverkusen vs Union Berlin en la Bundesliga varían en función de si compras entradas a precio nominal o recurres a plataformas secundarias de venta de entradas:

  • Tarifas oficiales a precio nominal: Las entradas estándar para adultos para un solo partido en el BayArena suelen oscilar entre 15 € y 55 €. Las opciones más asequibles (zonas de pie/gradas) están situadas en la Nordkurve o en las gradas sur, mientras que las gradas laterales centrales (Osttribüne y Westtribüne) tienen los precios más altos.
  • Plataformas secundarias de reventa: En plataformas secundarias de entradas como StubHub, los precios arrancan actualmente en torno a 53 $ a 59 $ (50 € a 55 €), con precios medios de reventa situados alrededor de 225 $ a 245 $ en función de la categoría del asiento y la demanda.

Bayer Leverkusen vs Union Berlin en la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Bayer Leverkusen vs Union Berlin

El Bayer Leverkusen afronta la nueva temporada con cuatro victorias en sus cinco amistosos de pretemporada. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 2-1 sobre el Newcastle United el 15 de agosto, y también venció por 2-1 al Sevilla y goleó por 4-0 al Genk durante el verano. Su única derrota llegó ante el Nottingham Forest, que ganó por 2-1 el 12 de agosto. En esos cinco partidos, el Leverkusen marcó 12 goles y encajó cuatro.

La pretemporada del Union Berlin cuenta una historia diferente. El equipo de Lustrinelli perdió tres de sus cinco amistosos, incluida una derrota por 4-2 ante el Ipswich Town el 15 de agosto y dos derrotas consecutivas frente al Dynamo Dresden y el Aarau entre finales de julio y principios de agosto. Su única victoria llegó ante el Aris Limassol, un triunfo por 3-2 el 9 de agosto. El Union marcó nueve goles en esos cinco partidos, pero encajó diez, un registro defensivo que preocupará a su cuerpo técnico de cara a un duro partido inaugural.

B04

B04 - Formulario

GNK
W4-0
ESN
W3-0
SEV
W2-1
NFO
L2-1
NEW
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
3/5
FCU

FCU - Formulario

AAR
L2-1
DOD
L2-1
CGL
D2-2
ARL
W3-2
IPS
L2-4
Gol marcado (encajado)
9/12
Partidos con más de 2,5 goles
5/5
Ambos equipos marcaron
5/5

Bayer Leverkusen vs Union Berlin: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos terminó con una victoria por 1-0 del Union Berlin en casa el 21 de febrero de 2026, en la Bundesliga. Antes de eso, el Leverkusen ganó 2-0 en el BayArena en octubre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Bundesliga, el Leverkusen presenta el mejor balance, con tres victorias por una del Union, mientras que un partido terminó sin goles. El Leverkusen ha marcado siete goles en esos cinco encuentros, mientras que el Union ha logrado tres.

Cara a cara

Bayer LeverkusenEmpateUnion Berlin
3
1
1
Bundesliga
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Union Berlin
FCU
1
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Bayer Leverkusen
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0
F
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B04
2
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Union Berlin
FCU
0
F
Bundesliga
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Bayer Leverkusen
B04
0
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Union Berlin
FCU
0
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
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Bayer Leverkusen
B04
2
F
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
F
5Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles1/5
Ambos equipos marcaron1/5

Clasificación del Bayer Leverkusen vs Union Berlin

En la clasificación de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen es segundo, mientras que el Union Berlin ocupa la 16.ª posición.

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AugsburgoAugsburgoFCA
00000000
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
3
Bayern MúnichBayern MúnichFCB
00000000
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
5
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
00000000
6
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
00000000
7
ElversbergElversbergELV
00000000
8
FC ColoniaFC ColoniaKOE
00000000
9
FriburgoFriburgoSCF
00000000
10
HamburgoHamburgoHSV
00000000
11
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
12
Mainz 05Mainz 05M05
00000000
13
PaderbornPaderbornSCP
00000000
14
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
15
Schalke 04Schalke 04S04
00000000
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
00000000
17
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
18
Werder BremenWerder BremenSVW
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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