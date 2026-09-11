Cómo conseguir entradas para el Austria vs Kosovo: precios de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Austria sigue en casa después de su estreno en la UEFA Nations League contra Israel, ya que recibirá a Kosovo en Viena el domingo 27 de septiembre, durante la jornada 2 de la fase de liga de la competición. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

Además de Israel y Kosovo, Austria también comparte grupo con la República de Irlanda (grupo 3 de la Liga B). Se enfrentará a los otros tres equipos, en casa y fuera, durante la fase de liga (seis partidos en total).

Los ganadores de cada grupo ascenderán a la UEFA Nations League A 2028-29, y el cuarto clasificado de cada grupo descenderá a la UEFA Nations League C 2028-29. Además, los equipos que terminen segundos y terceros en cada grupo avanzarán a los play-offs de ascenso/descenso, que se jugarán a doble partido, con ida y vuelta.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Austria vs Kosovo de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores sitios para comprarlas.

¿Cuándo es el partido Austria vs Kosovo de la UEFA Nations League?

El Austria vs Kosovo se disputa en el Ernst Happel Stadion (Viena), el domingo 27 de septiembre, con inicio programado a las 18:00 (CET).

UEFA Nations League B - Jornada 2 27 sept 2026 - 12:00 Ernst Happel Stadion

Cómo comprar entradas para el Austria vs Kosovo de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para este partido de la UEFA Nations League salieron a la venta por primera vez a principios de junio.

Los aficionados locales podían comprar las suyas directamente a través de la Federación Austriaca de Fútbol (ÖFB) o de su socio oficial de venta de entradas, Oeticket.

Los aficionados de Kosovo que quisieran comprar entradas en la zona visitante designada del Ernst Happel Stadion tenían que conseguirlas a través de la Federación de Fútbol de Kosovo (FFK).

Si buscas asegurar asientos de última hora, los aficionados también pueden comprar entradas en plataformas secundarias, como StubHub.

Transferencias garantizadas: cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Austria vs Kosovo de la UEFA Nations League?

Las entradas oficiales para el partido Austria vs Kosovo de la UEFA Nations League van de 16 € a 70 €, dependiendo de la zona del asiento y de tu edad.

El Ernst Happel Stadion está dividido en diferentes sectores por colores (sectores A a F), y los precios reflejan lo cerca que estés de la acción:

Lateral (sectores B, C, D, E) : estos son los asientos premium en la banda, paralelos al terreno de juego. Las entradas de adulto más caras en estas zonas preferentes pueden llegar a 70 €.

Secciones para aficionados visitantes (sectores A y F) : reservadas específicamente para los aficionados kosovares "Dardans". Las entradas oficiales de adulto en estas secciones cuestan un máximo de 38 €.

Descuento infantil : hay entradas juveniles económicas (para niños de hasta 14 años) disponibles desde 16 €.

Sigue de cerca los sitios oficiales de las selecciones nacionales cuando se acerque la fecha para obtener información adicional, y también sitios secundarios de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Ernst Happel Stadion

El Ernst Happel Stadion, situado en la frondosa zona del parque Prater de Viena, es el mayor estadio deportivo de Austria. Con una capacidad para 50.865 espectadores, es la histórica casa de la selección austriaca de fútbol y también funciona como recinto de primer nivel para grandes conciertos de música.

Inaugurado por primera vez en 1931, el estadio fue reconstruido y ampliado de forma significativa en 1956, ya que fue bombardeado intensamente durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la muerte del legendario jugador y seleccionador austriaco Ernst Happel, el recinto fue rebautizado oficialmente en su honor en 1992.

Momentos memorables en el Ernst Happel Stadion:

La legendaria espuela (1987) : en la final de la Copa de Europa, Rabah Madjer, del Porto, marcó un famoso y audaz gol de tacón contra el Bayern de Múnich, que ayudó al equipo portugués a lograr una histórica victoria por 2-1.

El partido fantasma (1970) : debido a una lluvia torrencial, menos de 10.000 aficionados acudieron a la final de la Recopa de Europa entre el Manchester City y el Gornik Zabrze, que el equipo inglés ganó por 2-1. El estadio tenía entonces una enorme capacidad de 91.000 espectadores.

Comienza la era dorada de España (2008) : el estadio fue la joya de la corona de la Eurocopa 2008 de la UEFA. Acogió la final en la que Fernando Torres marcó el gol de la victoria, asegurando un triunfo por 1-0 de España sobre Alemania.

Techo neutro en emisiones: la enorme estructura ondulada del techo del estadio se añadió a mediados de la década de 1980. Recientemente, se construyó una gran instalación de paneles solares sobre la cubierta. Combinada con sondas geotérmicas subterráneas, hace que todo el complejo del estadio sea completamente neutro en emisiones.

Cómo llegar

El Ernst Happel Stadion está increíblemente bien conectado y es fácil llegar hasta él. Como se encuentra dentro del parque Prater, en el distrito 2 de Viena (Leopoldstadt), la ciudad ha diseñado la red de transporte para mover a decenas de miles de personas hacia dentro y fuera con gran rapidez.

El metro (U-Bahn): el sistema de metro de Viena es barato, seguro y pone trenes extra durante los partidos y conciertos.

Línea U2 (línea morada) : toma la U2 directamente hasta la estación Stadion. La estación sale justo delante del recinto del estadio. Hay un paseo llano de 2 minutos hasta las puertas.

Línea U3 (línea naranja) : toma la U3 hasta la estación Schlachthausgasse. Desde ahí, hay un agradable paseo de 15 minutos por el puente Stadionallee y a través del parque hasta el estadio.

En autobús: los autobuses son una gran alternativa si llegas desde las zonas este o norte de la ciudad.

Líneas 77A y 84A : ambas líneas locales de autobús paran directamente en la parada Stadion.

Línea 11A : esta línea llega desde el norte de Viena y para en Stadion (Meiereistraße), justo al lado del recinto.

En bicicleta o a pie: Viena es famosa por sus carriles bici llanos y seguros. Si hace buen tiempo, esta es la forma más relajada de llegar.

En coche: conducir directamente al estadio en días de evento es muy difícil. La carretera principal (Meiereistraße) suele estar cortada por la policía y los atascos son importantes. Si tienes que ir en coche, no intentes aparcar en el estadio. En su lugar, utiliza un aparcamiento Park & Ride (P+R) más alejado y súbete a la línea U2 de metro.

Austria vs Kosovo en la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Austria vs Kosovo: forma reciente

Clasificación FIFA: Austria (n.º 23) vs Kosovo (n.º 78)

Ambos equipos han mostrado resultados dispares en sus últimos cinco partidos, aunque Austria se ha medido a rivales de un perfil significativamente mayor debido a su recorrido este verano en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Austria avanzó a dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026 antes de ser eliminada por España (3-0). No logró dejar la portería a cero en ninguno de sus partidos en Norteamérica.

Kosovo se quedó a las puertas de clasificarse para el Mundial al perder 1-0 contra Turkiye en la final del play-off en marzo. La última vez que lo vimos en acción fue en la victoria por 3-0 ante Andorra en un amistoso en junio.

Austria vs Kosovo: historial reciente de enfrentamientos directos

Austria y Kosovo nunca han jugado un partido entre sí en el fútbol internacional absoluto masculino. Tras su primer enfrentamiento de la historia en el Ernst Happel Stadion de Viena el 27 de septiembre, volverán a verse las caras en el Prishtina City Stadium, en la capital de Kosovo, el 4 de octubre.

Grp. 3 Formulario # P W D L F A +/- Puntos Formulario 1 Austria AUT 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Irlanda IRL 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Israel ISR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Kosovo KOS 0 0 0 0 0 0 0 0 Ascenso Playoff de ascenso Playoffs de descenso Descenso



