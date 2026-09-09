Cómo conseguir entradas para el Austria vs Israel: precios de la Liga B de la UEFA Nations League, información del partido, ventas de última hora y más

Austria abre su campaña 2026/27 de la UEFA Nations League en casa ante Israel en el Raiffeisen Arena de Linz el jueves 24 de septiembre, dando inicio a un calendario del Grupo B3 de la Liga B que también incluye a la República de Irlanda y Kosovo. Ambos equipos volverán a enfrentarse en el partido de vuelta en noviembre, lo que brinda a los aficionados dos oportunidades de ver este duelo a lo largo de la campaña.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Austria vs Israel, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares donde comprar.

¿Cuándo es el saque inicial del Austria vs Israel de la UEFA Nations League B?

El Austria vs Israel se disputa en el Raiffeisen Arena de Linz, con la hora exacta local de inicio confirmada en los detalles del partido que figuran arriba.

UEFA Nations League B - Jornada 1 24 sept 2026 - 14:45 Raiffeisen Arena

¿Dónde comprar entradas para el Austria vs Israel?

Las entradas para el partido de Linz se ponen primero a la venta a través de los canales oficiales de venta de la Federación Austriaca de Fútbol (OFB), con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Israelí de Fútbol (IFA) son el equivalente para el partido de Debrecen, donde actualmente se disputan los encuentros de Israel como local.

StubHub es la mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas. Ofrece una amplia gama de opciones de asiento para el partido inaugural en el Raiffeisen Arena de Linz, así como entradas para el encuentro de vuelta en Debrecen.

Algunas cosas que conviene saber sobre la compra de entradas para este enfrentamiento:

Venta general oficial – se abre una vez cerradas las ventanas de prioridad para miembros, normalmente más cerca de cada jornada de partido

Sede neutral – los partidos de Israel como local se juegan fuera de casa, por lo que el encuentro de vuelta se disputa en Debrecen, Hungría, y no en Israel

Transferencias garantizadas – cada compra en StubHub está respaldada por el programa FanProtect de la plataforma, lo que da a los compradores la confianza de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el día del partido

Mercado secundario – StubHub es la mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas

Dado el carácter competitivo del grupo, se recomienda reservar pronto para ambos partidos de este enfrentamiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Austria vs Israel?

Los precios oficiales para el partido de Linz se fijan a través de los canales de venta de la OFB, con toda la gama, desde asientos estándar hasta premium, disponible a su precio oficial mientras haya asignación. Los precios oficiales de la IFA se aplican del mismo modo para el partido de Debrecen.

StubHub es la mejor opción si las entradas de la web oficial están agotadas, y aquí tienes una guía aproximada de lo que puedes esperar allí:

Entradas más baratas (Linz): desde unos 38 €, normalmente en los anillos superiores detrás de las porterías del Raiffeisen Arena, uno de los precios más accesibles del grupo

Entradas de gama media (Linz): asientos centrales a lo largo de la línea de medio campo, a un precio notablemente más alto

Partido de vuelta en Debrecen: las entradas empiezan en torno a 50 €, con precios por lo general más asequibles que una gran noche en un recinto de mayor tamaño

Como ocurre con cualquier partido internacional en un grupo competitivo, los precios pueden variar a medida que se acerque la fecha, por lo que asegurar tu asiento cuanto antes suele ser la opción más segura si cuentas con un presupuesto concreto.

Austria vs Israel en la UEFA Nations League B: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Austria e Israel

Austria llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente fue una derrota por 3-0 ante España en el Mundial el 2 de julio, y también perdió 2-0 contra Argentina anteriormente en el torneo. Un empate 3-3 con Argelia y una victoria por 3-1 sobre Jordania dejaron momentos contrastados en la fase de grupos, mientras que un triunfo amistoso por 1-0 ante Túnez en junio completó la serie de cinco partidos. Austria marcó 10 goles en esos cinco encuentros y encajó seis.

Los últimos cinco resultados de Israel muestran dos victorias, dos empates y una derrota. Su partido más reciente fue una victoria por 1-0 sobre Albania en un amistoso de junio, y también venció 4-1 a Moldavia en la clasificación para el Mundial en noviembre de 2025. Un empate 2-2 con Georgia y un 0-0 con Lituania también figuran en la serie, junto a una derrota por 3-0 frente a Italia. Israel marcó siete goles y encajó seis en esos cinco encuentros.

Austria vs Israel: historial reciente entre ambos

El enfrentamiento más reciente entre ambos equipos tuvo lugar en noviembre de 2021, cuando Austria venció 4-2 a Israel en casa en la clasificación para el Mundial. Después de eso había llegado una victoria de Israel por 5-2 en el partido de vuelta en septiembre de 2021, también en la fase de clasificación para el Mundial. En los cinco enfrentamientos directos registrados, que también incluyen dos duelos de clasificación para la Eurocopa en 2019 y un partido clasificatorio para el Mundial de 2001, Austria ha ganado dos, Israel ha ganado dos y uno terminó en empate. Los cinco encuentros han dejado un total de 22 goles.

Clasificación de Austria vs Israel

En el Grupo 3 de la Liga B de la UEFA Nations League, Austria ocupa actualmente la primera plaza, mientras que Israel es tercera.