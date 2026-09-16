Cómo conseguir entradas para el Augsburg vs Bayern de Múnich: precios de la Bundesliga, información del partido, ventas de última hora y más

El Augsburg se enfrenta al Bayern de Múnich el sábado, 10 de octubre de 2026 en el WWK Arena de Augsburgo.

El FC Bayern de Múnich ha dominado históricamente el derbi bávaro, con 27 victorias en 35 partidos oficiales contra el FC Augsburg. A pesar de la ventaja general que el Bayern mantiene desde hace mucho tiempo, el Augsburg ha demostrado a lo largo de los años que es capaz de dar sorpresas memorables en casa. En su enfrentamiento más reciente, el 24 de enero de 2026, el Augsburg logró una emocionante victoria por 2-1 sobre el Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

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¿Cuándo es el saque inicial del Augsburg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

El Augsburg vs Bayern de Múnich comienza en el WWK Arena de Augsburgo el sábado, 10 de octubre de 2026.

Bundesliga - Jornada 5 10 oct 2026 - 09:30 WWK Arena

¿Cómo comprar entradas para el Augsburg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Para comprar entradas para el partido Augsburg vs Bayern de Múnich en el WWK Arena, tienes varias opciones según la disponibilidad y tus preferencias:

1. Tienda oficial online de entradas del FC Augsburg

Los socios oficiales del club suelen tener acceso prioritario antes de que las entradas restantes salgan a la venta para el público general. Como el Bayern de Múnich es un partido de alta demanda, las entradas primarias suelen agotarse rápidamente durante la preventa para socios.

2. Intercambio oficial de entradas del FC Augsburg

Si las entradas normales están agotadas, busca el mercado oficial de reventa de entradas del club (Ticketbörse) en el portal del FC Augsburg. Los abonados o aficionados que no pueden asistir revenden sus entradas al valor nominal verificado.

3. Grada visitante a través del FC Bayern de Múnich

Si prefieres sentarte con los aficionados del Bayern de Múnich, las entradas se asignan a través del portal oficial de entradas del FC Bayern. Los socios del FC Bayern pueden solicitar entradas para partidos fuera de casa con antelación mediante un sistema de sorteo o compra directa en la web del centro de entradas del Bayern.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Augsburg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga?

Los precios de las entradas para el FC Augsburg vs FC Bayern de Múnich en el WWK Arena varían significativamente dependiendo de si compras entradas a valor nominal directamente al FC Augsburg o adquieres entradas de reventa secundaria.

Precios de las entradas en el mercado primario (venta oficial del FC Augsburg)

Las entradas oficiales a valor nominal para partidos individuales de primer nivel (Pot A) en el WWK Arena siguen la estructura oficial de precios del FC Augsburg:

Localidades de pie (bloques K, L, M, N, O): 18 € (reducida: 16 €)

Categoría 3 (bloques A, Y, Z): 49 € (reducida: 46 € | menores de 14 años: 25 €)

Categoría 2 (bloques B, C, P, Q): 58 € (reducida: 54 € | niños/adolescentes: 29 €)

Categoría 1b (bloques D, H, R, V): 66 € (reducida: 62 €)

Categoría 1a (bloques S, T, U): 75 € (reducida: 71 €)

Bloque familiar (bloques I, J):58 € (reducida: 54 € | menores de 14 años: 29 €)

Augsburg vs Bayern de Múnich de la Bundesliga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Augsburg vs Bayern de Múnich

El Augsburg ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones, y solo ha perdido una vez en un amistoso de pretemporada contra el Leeds United. Su resultado más reciente fue una victoria por 4-1 sobre el Eintracht Frankfurt en la Bundesliga, y también logró un triunfo por 3-0 ante el Schalke en la jornada inaugural. En sus últimos cinco partidos, el Augsburg ha marcado 20 goles y ha encajado solo seis, incluida una victoria por 2-0 ante el Energie Cottbus en la DFB-Pokal.

El Bayern de Múnich ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, ha empatado uno y no ha perdido ninguno en competición oficial. Su encuentro más reciente fue un empate 0-0 en la Bundesliga en casa del Schalke, que puso fin a una racha de 47 partidos marcando en la liga. Antes de eso, el Bayern venció al VfB Stuttgart por 5-1 en la jornada inaugural de la Bundesliga y derrotó al Borussia Dortmund por 2-1 en la Supercopa. También ganó por 4-1 en el campo del Osnabrück en la DFB-Pokal.

Augsburg vs Bayern de Múnich: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos tuvo lugar el 24 de enero de 2026, cuando el Bayern de Múnich ganó 2-1 en casa en la Bundesliga. En los últimos cinco duelos directos en la liga, el Bayern ha ganado cuatro veces y el Augsburg una, con la única victoria del Fuggerstädter llegando en ese mismo partido de enero de 2026. El Bayern ha marcado 14 goles en esos cinco encuentros y ha encajado siete.