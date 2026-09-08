Alemania recibe a Grecia en Augsburgo como parte de su campaña de la UEFA Nations League 2026/27 bajo las órdenes del nuevo seleccionador Jurgen Klopp, antes de que ambos equipos vuelvan a verse las caras en el partido de vuelta en Tesalónica la semana siguiente. Ambos encuentros forman parte del calendario del Grupo A2 de la Liga A, en el que también están Países Bajos y Serbia.

Con los primeros pasos de Klopp en el fútbol de selecciones generando ya un gran interés tras su nombramiento después de la eliminación en el Mundial ante Paraguay, este emparejamiento inicial da a los aficionados dos oportunidades de ver cómo toma forma su proyecto de reconstrucción.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Alemania vs Grecia, incluidos precios, disponibilidad y los mejores lugares para comprarlas.

¿Cuándo es el saque inicial del Alemania vs Grecia de la UEFA Nations League A?

El Alemania vs Grecia se disputa en el WWK Arena de Augsburgo, con el partido encuadrado en el calendario del Grupo 2 de la UEFA Nations League.

UEFA Nations League A - Jornada 2 27 sept 2026 - 14:45 WWK Arena

¿Dónde comprar entradas para el Alemania vs Grecia?

Las entradas para el partido de Augsburgo se ponen primero a disposición a través de los canales oficiales de venta de la DFB, con prioridad normalmente para los miembros antes de que cualquier remanente salga a la venta general. Los canales oficiales de la Federación Helénica de Fútbol (EPO) son el equivalente para el partido de vuelta en Tesalónica.

Si se agotan las asignaciones oficiales para el público general, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

Con el nombramiento de Klopp generando ya un interés significativo en esta selección de Alemania, se recomienda reservar pronto para ambos partidos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Alemania vs Grecia?

El precio oficial para el partido de Augsburgo se fija a través de los canales de venta de la DFB, con toda la gama, desde entradas estándar hasta asientos premium, disponible a precio oficial mientras dure la asignación. El precio oficial de la EPO se aplica del mismo modo para el partido de Tesalónica.

Los precios de las entradas pueden variar según la ubicación:

Entradas más baratas (Augsburgo): desde unos 40 € hasta 50 €, normalmente en las zonas altas del WWK Arena, uno de los estadios más pequeños del calendario de Alemania en esta campaña

Entradas de gama media (Augsburgo): generalmente entre 80 € y 150 €, con una mejor vista a lo largo de las bandas

Entradas premium (Augsburgo): a partir de 200 € para los mejores asientos centrales disponibles

Partido de vuelta en Tesalónica: normalmente entre unos 45 € y 180 € según la ubicación del asiento, con el estadio Toumba conocido por un ambiente apasionado que puede disparar la demanda de localidades para los aficionados visitantes

Como ocurre con cualquier partido internacional de alta demanda, los precios pueden variar a medida que se acerca el día del encuentro, así que asegurar tu entrada cuanto antes suele ser la opción más segura si manejas un presupuesto concreto.

Alemania vs Grecia en la UEFA Nations League A: Todo lo que necesitas saber

Forma de Alemania y Grecia

Alemania llega a este partido con un balance de dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su resultado más reciente fue un empate 1-1 ante Paraguay en el Mundial el 29 de junio, que terminó en derrota según el reglamento de la competición. Antes, en ese mismo torneo, venció a Costa de Marfil por 2-1 y arrolló a Curazao por 7-1, mostrando capacidad ofensiva cuando encuentra el ritmo. Marcó 12 goles en esos cinco partidos, pero encajó siete, lo que apunta a una cierta inconsistencia defensiva.

Grecia no ha ganado en sus últimos cinco partidos, con tres empates y dos derrotas. Su encuentro más reciente fue una derrota por 0-1 ante Italia en un amistoso el 7 de junio. Antes empató 2-2 con Suecia y se quedó sin marcar en tres de esos cinco partidos, encajando solo tres goles en total pero con problemas para generar peligro en el otro extremo del campo.

Alemania vs Grecia: historial reciente de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre ambas selecciones fue en junio de 2024, cuando Alemania ganó 2-1 en un amistoso. En los cuatro enfrentamientos directos anteriores registrados, Alemania ganó los cuatro, incluida una victoria por 4-2 ante Grecia en la Eurocopa 2012 y un triunfo en casa por 2-0 en la fase de clasificación para el Mundial en septiembre de 2000. Alemania ha marcado 12 goles y ha encajado cinco en esos cuatro partidos.



