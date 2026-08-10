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Cómo conseguir entradas para el Al-Wahda vs Ajman: precios de ADNOC, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
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Ajman

Al-Wahda se enfrenta al Ajman en la Liga del Golfo Árabe. Así puedes conseguir tus entradas

El Al Wahda FC recibe al Ajman FC en un partido crucial de la UAE Pro League en el estadio Al Nahyan. Ambos clubes necesitan puntos desesperadamente, lo que promete una batalla de alta tensión entre los aspirantes al título de Abu Dabi y el peligroso conjunto de Ajman.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya tus entradas para el Al Wahda FC vs Ajman FC, incluido el horario del saque inicial, el precio de las entradas y la mejor forma de comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al-Wahda vs Ajman de la Arabian Gulf League?

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1ª División - Jornada 1

¿Cómo comprar entradas para el Al-Wahda vs Ajman de la Arabian Gulf League?

Asegurar tu acceso para ver al Al Wahda FC contra el Ajman FC es sencillo si utilizas los portales oficiales de venta digital de entradas. La principal plataforma online para comprar pases para el día de partido es Platinumlist, que ofrece un proceso de compra fluido y fiable para todos los aficionados al fútbol nacional.

  • Socio digital oficial:Platinumlist es la plataforma principal para comprar entradas generales y asientos por categorías.
  • Taquillas en el estadio: Aunque existen algunas taquillas físicas en el recinto los días de partido, se recomienda encarecidamente comprar online antes del evento para evitar largas colas o que se agoten de repente.
  • Enlace principal de compra: Puedes asegurar tu entrada directamente visitando la página oficial de entradas de Platinumlist para el Al Wahda FC vs Ajman FC.

Reservar online garantiza la entrega inmediata de la entrada en el móvil, lo que permite un acceso digital sin complicaciones mediante el escaneo del smartphone en los tornos del estadio.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Wahda vs Ajman de la Arabian Gulf League?

Asistir a un partido de la UAE Pro League es una de las experiencias deportivas en directo más accesibles y asequibles de la región. Para este encuentro, el precio de la entrada general se mantiene fijo y muy asequible tanto en la grada local como en la visitante:

  • Aficionados locales (secciones S11-S14): 20,00 AED
  • Aficionados visitantes (sección S18): 20,00 AED

Con todas las entradas generales fijadas en 20,00 AED, los aficionados obtienen una relación calidad-precio increíble independientemente de dónde decidan sentarse. Las secciones se agotan rápido, así que se recomienda asegurar tus asientos cuanto antes en Platinumlist para garantizar tu sitio en la grada.

Al-Wahda vs Ajman de la Arabian Gulf League: todo lo que necesitas saber

Forma del Al-Wahda y del Ajman

ALW

ALW - Formulario

ITT
L1-0
ALS
W0-2
ALW
L2-3
ALK
D1-1
ALD
L1-0
Gol marcado (encajado)
5/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
AJM

AJM - Formulario

ALD
W0-1
ALJ
D1-1
DAL
W0-2
ALN
D2-2
AKH
L1-0
Gol marcado (encajado)
6/4
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al-Wahda vs Ajman: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al-WahdaEmpateAjman
3
0
2
1ª División
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
Ajman badge
Ajman
AJM
0
F
1ª División
Ajman badge
Ajman
AJM
0
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
2
F
1ª División
Ajman badge
Ajman
AJM
4
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
3
F
1ª División
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
0
F
1ª División
Al-Wahda badge
Al-Wahda
ALW
1
Ajman badge
Ajman
AJM
2
F
9Goles marcados6
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron2/5

Clasificación del Al-Wahda y del Ajman

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AjmanAjmanAJM
00000000
2
Al Ittihad KalbaAl Ittihad KalbaALI
00000000
3
Al-AinAl-AinALA
00000000
4
Al-DhafraAl-DhafraALD
00000000
5
Al-JaziraAl-JaziraALJ
00000000
6
Al-NasrAl-NasrALN
00000000
7
Al-WahdaAl-WahdaALW
00000000
8
Al-WaslAl-WaslALW
00000000
9
BaniyasBaniyasBAY
00000000
10
HattaHattaHAT
00000000
11
KhorfakkanKhorfakkanALK
00000000
12
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
00000000
13
Sharjah Cultural ClubSharjah Cultural ClubALS
00000000
14
United FCUnited FCUFC
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Copa AFC
Descenso


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