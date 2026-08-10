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1ª División
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Cómo conseguir entradas para el Al Shabab vs Al Qadsiah: precios en la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
Al Shabab
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Al Shabab se enfrenta a Al Qadsiah en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

La Saudi Pro League continúa su rápido ascenso como una de las competiciones más apasionantes del fútbol mundial, y este duelo de alto voltaje entre el seis veces campeón Al-Shabab FC y el ambicioso Al Qadsiah FC, repleto de estrellas, promete un ambiente intenso e imperdible en la jornada en Riad.

Para garantizarte tu sitio en el estadio, GOAL recomienda comprar las entradas con bastante antelación.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

crest
1ª División - Jornada 1
SHG Arena

¿Cómo comprar entradas para el Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

Encontrar entradas auténticas para los grandes partidos de la Saudi Pro League a veces puede resultar complicado debido al gran interés de los aficionados y a las rápidas ventas en las plataformas oficiales de los clubes. Sin embargo, los seguidores tienen varias vías que pueden explorar cuando buscan asientos válidos.

La venta principal de entradas suele gestionarse directamente a través de los portales oficiales de venta de la Saudi Pro League y los canales de distribución de los clubes. Al-Shabab FC pone primero a la venta las entradas para partidos individuales para los socios del club y los aficionados registrados antes de abrir la venta al público general. Sin embargo, las asignaciones primarias de entradas para encuentros clave ante rivales ambiciosos como Al Qadsiah FC suelen agotarse en cuestión de minutos desde su lanzamiento.

Cuando se agota la venta principal, los mercados secundarios de entradas representan la opción más cómoda para los aficionados que buscan comprar entradas para el día del partido. Plataformas como Ticombo se especializan en el intercambio de entradas de fútbol entre aficionados, dando a los seguidores acceso a entradas verificadas incluso para eventos con todo agotado.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League?

Los precios de las entradas para los partidos de la Saudi Pro League varían en función de la ubicación de los asientos, la visibilidad en el estadio y la demanda del encuentro. Afortunadamente, hay opciones adaptadas a todos los presupuestos, desde localidades básicas en el fondo hasta lujosos palcos corporativos de hospitalidad.

Aquí tienes un breve resumen de los rangos de precios previstos en riales saudíes (SAR):

  • Categoría 3 / Fondo estándar: de 150 SAR a 250 SAR
  • Categoría 2 / Lateral superior: de 250 SAR a 400 SAR
  • Categoría 1 / Tribuna principal inferior: de 400 SAR a 650 SAR
  • Premium / Hospitalidad VIP: de 900 SAR a 1.600 SAR+

Dado que los precios de las entradas están sujetos a la oferta y la demanda, los precios en las plataformas secundarias pueden variar a medida que se acerca el día del partido. Asegurar tus entradas con antelación te garantiza fijar la mejor tarifa disponible para tu zona de asientos preferida.

Al Shabab vs Al Qadsiah de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Shabab vs Al Qadsiah

ALS

ALS - Formulario

ALT
L1-5
ALN
L2-4
NEO
L2-1
ITT
W3-2
ANA
L1-0
Gol marcado (encajado)
7/14
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALQ

ALQ - Formulario

ALN
W3-1
ALF
W1-2
ALH
W2-0
ITT
W1-5
LEV
L1-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Shabab vs Al Qadsiah: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al ShababEmpateAl Quadisiya
1
2
2
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
2
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
0
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
F
1ª División
Al Shabab badge
Al Shabab
ALS
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
F
8Goles marcados9
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron4/5

Clasificación del Al Shabab vs Al Qadsiah

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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