Cómo conseguir entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al-Qadsiah recibe a Al-Ittihad en el Prince Mohammed bin Fahd Stadium en un partido que dice mucho sobre dónde se sitúa actualmente el equilibrio de poder del fútbol saudí. Al-Qadsiah, en apenas su segunda temporada en la Pro League, terminó en un notable cuarto puesto el curso pasado bajo las órdenes de Brendan Rodgers, se aseguró la clasificación para la AFC Champions League Elite e incluso venció por 3-1 al posterior campeón, Al-Nassr, en el camino. Al-Ittihad, en cambio, vivió una campaña complicada que terminó con un quinto puesto y la salida de Sergio Conceicao, dejando al nuevo entrenador Jens Wissing con la tarea de devolver al club al nivel que exige su historia.

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¿Cuándo es el saque inicial del Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 2 21 ago 2026 - 14:00 Prince Saud bin Jalawi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al Qadsiah FC vs Al-Ittihad Club con reserva online inmediata y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Con la cotización de Al-Qadsiah en claro ascenso tras el cuarto puesto de la temporada pasada, y con Al-Ittihad siendo todavía uno de los equipos visitantes con mayor apoyo en la liga, se espera que la demanda para este partido sea mayor que la de un encuentro típico de inicio de temporada entre dos clubes de mitad de tabla. Las entradas oficiales suelen salir a la venta a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales propios de cada club entre 10 y 14 días antes del saque inicial, así que reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de garantizar tu asiento.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen estando entre las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

Las entradas generales para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a los 30-90 SAR a través de los canales oficiales.

Las categorías prémium y de asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 y 600 SAR.

Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con cualquier partido en el que participa uno de los grandes clubes tradicionales del fútbol saudí, los precios pueden subir a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor forma de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Qadsiah vs Al Ittihad de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Al Qadsiah y Al Ittihad

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Clasificación de Al Qadsiah y Al Ittihad



