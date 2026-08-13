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1ª División
team-logoAl Quadisiya
Prince Saud bin Jalawi Stadium
team-logoAl Ittifaq
Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets

Traducido por

Cómo conseguir entradas para el Al Qadsiah vs Al-Ettifaq: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

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1ª División
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Al Qadsiah se enfrenta a Al-Ettifaq en la Saudi Pro League. Así puedes conseguir tus entradas

Los aficionados al fútbol de Oriente Medio están ilusionados ante la perspectiva del próximo derbi del Este. Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah es uno de los partidos más destacados de la temporada 2026/27 de la Saudi Pro League, y puedes hacer realidad tu sueño de ver fútbol saudí asegurando ya tus entradas.

Deja que GOAL te guíe con toda la información vital que necesitas para conseguir entradas para el Al-Ettifaq vs Al-Qadsiah, incluido dónde comprarlas y cuánto costarán.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Qadsiah vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

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1ª División - Jornada 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Qadsiah vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

Para comprar entradas para partidos de la Saudi Pro League, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga, donde puedes ir a la sección "Fixture/Tickets" dentro de la pestaña "Matches". Puede que necesites crear una cuenta y facilitar información personal.

Las jornadas suelen disputarse a lo largo de tres días, la mayoría de ellas de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí (viernes y sábado), y las entradas suelen ponerse a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Los aficionados también pueden reservar entradas para los partidos a través de la plataforma WeBook.com, socio oficial de venta de entradas de la Saudi Pro League.

Aunque el portal oficial de la liga es la forma más segura de que los seguidores compren entradas del Al-Ettifaq, quienes quieran asistir a un partido pueden considerar sitios secundarios de reventa como Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas y un proceso sencillo de reserva online para este partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Qadsiah vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

Normalmente puedes conseguir una entrada básica para un partido de la Saudi Pro League por entre 50 y 100 SAR, lo que hace que asistir sea asequible para viajeros en solitario, grupos de aficionados o familias apasionadas por el fútbol.

Sin embargo, los eventos destacados, como el derbi del Este o cuando el Al-Ettifaq recibe al Al-Hilal o al Al-Nassr, cuestan más, especialmente en las zonas de mejor visibilidad.

También hay opciones secundarias de reventa para comprar entradas de la Saudi Pro League, como Ticombo, donde las entradas disponibles más baratas para este partido representan la mejor opción en relación calidad-precio para los aficionados que quieran asistir. Los precios pueden fluctuar aquí, tanto por encima como por debajo del precio de lista de una entrada, dependiendo del partido y de la cercanía de su fecha.

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Qadsiah vs Al-Ettifaq

ALQ

ALQ - Formulario

ALN
W3-1
ALF
W1-2
ALH
W2-0
ITT
W1-5
LEV
L1-0
Gol marcado (encajado)
12/4
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5
ALI

ALI - Formulario

ALA
W1-3
ANA
D0-0
ALK
W0-5
ITT
L1-3
NEO
D1-1
Gol marcado (encajado)
10/5
Partidos con más de 2,5 goles
3/5
Ambos equipos marcaron
3/5

Al Qadsiah vs Al-Ettifaq: historial reciente de enfrentamientos directos

Cara a cara

Al QuadisiyaEmpateAl Ittifaq
3
1
1
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
3
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
4
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
F
1ª División
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
1
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
0
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
2
F
1ª División
Al Ittifaq badge
Al Ittifaq
ALI
1
Al Quadisiya badge
Al Quadisiya
ALQ
3
F
12Goles marcados5
Partidos con más de 2.5 goles3/5
Ambos equipos marcaron3/5

Clasificación del Al Qadsiah vs Al-Ettifaq

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al AhliAl AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FathAl FathALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al IttihadAl IttihadITT
00000000
8
Al KhaleejAl KhaleejALK
00000000
9
Al KholoodAl KholoodALK
00000000
10
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
00000000
11
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
00000000
12
Al RiyadhAl RiyadhALR
00000000
13
Al ShababAl ShababALS
00000000
14
Al IttifaqAl IttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
Liga de Campeones de la AFC
Descenso


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