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Cómo conseguir entradas para el Al Nassr FC contra el Al Kholood: precios para la Copa del Rey, información del partido, venta de última hora y más

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El Al Nassr FC se enfrenta al Al Kholood en la Copa del Rey. Así puedes conseguir tus entradas.

La Copa del Rey de Arabia Saudí gana intensidad con un duelo de octavos de final en el Al-Awwal Park: el Al Nassr, uno de los grandes clubes de Riad, recibe al Al Kholood. La prestigiosa competición copera del país promete un choque de máxima exigencia, con ambos equipos en busca de una plaza en cuartos de final.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre las entradas y te explica cómo conseguirlas ahora mismo.

¿Cuándo empieza el Al Nassr FC vs. Al Kholood de la Copa del Rey?

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión de este partido de la Copa del Rey. Vuelve a consultar esta página cuando se acerque el inicio del encuentro para conocer los canales de televisión y las opciones de emisión en directo confirmados.

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King Cup - 1/8

¿Dónde comprar entradas para el Al Nassr vs. Al Kholood?

Las entradas oficiales para los partidos de la Copa del Rey en los que participa el Al Nassr se distribuyen principalmente a través de plataformas oficiales de venta de entradas deportivas de Arabia Saudí, como Webook, y de los canales de venta del club. Los aficionados deben consultar primero estas opciones durante las fases oficiales de preventa y venta general para conseguir entradas ordinarias a su precio oficial.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en los canales oficiales. Buscar la entrada más barata en plataformas de reventa ofrece a los aficionados una alternativa accesible y cómoda para no quedarse sin asistir cuando se agoten las localidades oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Nassr vs. Al Kholood?

En el proveedor oficial, las entradas para las gradas generales cuestan desde unos 30 o 40 SAR, una opción asequible para ver en directo un partido de una competición eliminatoria.

En plataformas de reventa como GrintaHub, los precios parten de aproximadamente 75 SAR, lo que ofrece a los aficionados otra vía para conseguir la entrada más barata disponible si se agotan las localidades oficiales.

Al Nassr FC vs. Al Kholood en la Copa del Rey: todo lo que debes saber

Estado de forma del Al Nassr FC y el Al Kholood

El Al Nassr llega a este partido tras ganar sus últimos cinco encuentros entre la Saudi Pro League y la Liga de Campeones Élite de la AFC. En el más reciente venció por 6-2 al Pakhtakor Tashkent y, antes de ese encuentro, derrotó por 5-3 al Al Kholood en la liga. En esa racha de cinco partidos ha marcado 18 goles y ha encajado ocho, con victorias también ante el Al-Faisaly, el Neom SC y el Neftchi Fargona.

El Al Kholood ha perdido sus últimos cinco partidos, sin lograr una sola victoria. Su derrota más reciente fue por 3-0 ante el Al-Ettifaq y, antes de ese encuentro, cayó por 5-3 frente al Al Nassr en la liga. El equipo ha encajado 13 goles y ha marcado solo cinco en esos cinco compromisos, en los que también perdió ante el Al-Faisaly, el Al Qadsiah y el Al Riyadh.

ALN

ALN - Formulario

NEF
W3-1
NEO
W1-0
AFS
W1-3
ALK
W5-3
PAT
W2-6
Gol marcado (encajado)
18/7
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
ALK

ALK - Formulario

ALR
L2-0
ALQ
L0-5
AFS
L3-2
ALI
L0-3
ALN
L5-3
Gol marcado (encajado)
5/18
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Al Nassr FC vs. Al Kholood: enfrentamientos directos recientes

Los dos clubes se enfrentaron por última vez el 29 de octubre de 2026, en la Saudi Pro League, con victoria del Al Nassr por 5-3 en el Al-Awwal Park. En sus últimos cinco enfrentamientos, el Al Nassr ha ganado cuatro y ha empatado uno, con 13 goles a favor y seis en contra en total. El único partido que no ganó acabó 3-3 en el campo del Al Kholood en octubre de 2024.

Cara a cara

Al Nasr FCEmpateAl Kholood
4
1
0
1ª División
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Al Nasr FC
ALN
5
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Al Kholood
ALK
3
F
1ª División
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Al Kholood
ALK
0
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Al Nasr FC
ALN
3
F
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
2
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
0
F
1ª División
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
3
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
1
F
1ª División
Al Kholood badge
Al Kholood
ALK
3
Al Nasr FC badge
Al Nasr FC
ALN
3
F
16Goles marcados7
Partidos con más de 2.5 goles4/5
Ambos equipos marcaron3/5

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