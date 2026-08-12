Cómo conseguir entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab: precios de la Saudi Pro League, información del partido, ventas de última hora y más

Al-Khaleej recibe a Al-Shabab en el Prince Mohammed Bin Fahd Stadium de Dammam, en una reedición de un duelo que Al-Khaleej ganó por 1-0 la última vez que ambos equipos se enfrentaron, allá por enero. Al-Khaleej firmó una sólida campaña 2025/26 con Georgios Donis, al acabar octavo con Joshua King liderándole hacia un puesto en la mitad alta de la tabla, mientras que Al-Shabab vivió una temporada de contrastes con Imanol Alguacil, al alcanzar la final de la Gulf Club Champions League como subcampeón pese a terminar en la zona media a nivel doméstico.

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¿Cuándo empieza el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 2 22 ago 2026 - 14:00 Prince Mohamed bin Fahd Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asientos verificadas para el Al-Khaleej Club vs Al-Shabab FC con reserva instantánea online y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de ser socio oficial del club ni de esperar a que se abra una ventana de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo se ponen a la venta una o dos semanas antes del inicio. Dada la creciente reputación de Al-Shabab con Alguacil y el propio progreso constante de Al-Khaleej, reservar pronto a través de Ticomboes una forma sensata de asegurarte el asiento que prefieras.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen partir de entre 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.

Las categorías premium y los asientos junto a la línea de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.

Las opciones VIP y de hospitality, con acceso a sala y catering incluidos, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticomboes la mejor forma de asegurarte el precio más bajo disponible y la mayor variedad de asientos.

Al Khaleej vs Al Shabab de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Al Khaleej vs Al Shabab

Al Khaleej vs Al Shabab: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Khaleej vs Al Shabab



