Al-Fateh recibe a Al-Ettifaq en el Maydan Tamweel Al Oula de Al-Ahsa, reeditando un enfrentamiento que dejó dos partidos de muchos goles y muy igualados cuando ambos equipos se midieron la temporada pasada. Al-Fateh terminó en una discreta novena posición con José Gomes en 2025/26, mientras que Al-Ettifaq firmó la mejor campaña de los dos, logrando la clasificación para la Liga de Campeones de Clubes del Golfo con el técnico saudí Saad Al-Shehri.

GOAL tiene toda la información que necesitas para conseguir ya entradas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, incluidos los detalles del saque inicial, los precios de las entradas y los mejores lugares para comprarlas online.

¿Cuándo es el saque inicial del Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

1ª División - Jornada 2 22 ago 2026 - 11:45 Prince Abdullah Bin Jalawi Sport City Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

La forma más cómoda de conseguir entradas para este partido es a través de Ticombo, que ofrece opciones de asiento verificadas para el Al Fateh SC vs Al-Ettifaq FC, con reserva online instantánea y pago seguro. Comprar a través de Ticombo te permite consultar las categorías disponibles y confirmar tu asiento sin necesidad de tener una membresía oficial del club ni de esperar a que se abra un periodo de venta general.

Las entradas oficiales también suelen estar disponibles a través del sitio de la Saudi Pro League y de los canales de cada club, aunque normalmente solo se ponen a la venta una o dos semanas antes del saque inicial. Dado el carácter entretenido de los enfrentamientos recientes entre estos dos equipos y la creciente reputación de Al-Ettifaq tras la clasificación continental de la temporada pasada, reservar pronto a través de Ticombo es una forma sensata de evitar quedarte sin el asiento que prefieres.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League?

Las entradas de la Saudi Pro League siguen siendo de las más asequibles del fútbol mundial, y este partido no es una excepción.

Las entradas de admisión general para los partidos estándar de la Saudi Pro League suelen empezar en torno a 30 SAR y 90 SAR a través de los canales oficiales.

Las categorías premium y los asientos de banda suelen oscilar entre 250 SAR y 600 SAR.

Las opciones VIP y hospitality, incluido el acceso a salas y el catering, pueden superar los 1.500 SAR.

Como ocurre con la mayoría de los partidos de la Saudi Pro League, los precios pueden variar a medida que se acerca el encuentro, por lo que reservar pronto a través de Ticombo es la mejor manera de asegurarte el precio disponible más bajo y la mayor variedad de asientos.

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq de la Saudi Pro League: todo lo que necesitas saber

Forma del Al Fateh FC y del Al-Ettifaq

Al Fateh FC vs Al-Ettifaq: historial reciente de enfrentamientos directos

Clasificación del Al Fateh FC y del Al-Ettifaq



