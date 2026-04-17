Este mayo la temporada de tenis se calienta: los mejores jugadores se reúnen en Roland-Garros para el segundo Grand Slam de 2026, el Abierto de Francia.

Con Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Iga Swiatek y Aryna Sabalenka listos para brillar, te esperan dos semanas de puro tenis sobre tierra batida.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información esencial sobre las entradas para el Abierto de Francia, incluyendo cómo comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuándo es el Abierto de Francia 2026?

El torneo se disputará del domingo 24 de mayo al domingo 7 de junio de 2026. Programación general:

Rondas 1 a 4 de individuales masculino y femenino: 24 de mayo - 1 de junio

24 de mayo - 1 de junio Cuartos de final masculinos y femeninos: 2-3 de junio

2-3 de junio Semifinales femeninas: 4 de junio

4 de junio Semifinales masculinas: 5 de junio

5 de junio Final femenina: 6 de junio

6 junio Final masculina: 7 de junio

Los individuales empiezan a las 11:00 CET y las sesiones nocturnas a las 20:15 CET, ambos horarios vigentes hasta las semifinales.

Cómo comprar entradas para el Abierto de Francia 2026

Las entradas oficiales para el Abierto de Francia se venden en la web de billetes de Roland-Garros. Primero, hay un sorteo para gestionar la alta demanda.

Para la edición de 2026, el plazo de inscripción al sorteo estuvo abierto del 3 al 17 de diciembre de 2025. Quienes resultaron seleccionados tuvieron un periodo de compra prioritaria en febrero.

La venta general, por orden de llegada, abrió el 31 de marzo para las pistas exteriores durante la primera semana. A finales de abril se habilitará una venta de última hora.

Además de adquirirlas en la web oficial de Roland-Garros o en la plataforma oficial de reventa, los aficionados pueden recurrir al mercado secundario. Ticombo es una de las principales opciones para quienes buscan entradas por canales alternativos.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Abierto de Francia 2026?

El precio varía según pista, sesión y día. Precios oficiales:

Tipo de entrada / Pista Ronda / Sesión Precio Pase para todo el torneo Primeras rondas Desde 35 € Pistas principales Sesión de día 199 € en adelante Pista Philippe-Chatrier Sesión nocturna Desde 299 € Pista Philippe-Chatrier Final femenina Desde 550 € Pista Philippe-Chatrier Final masculina 750 € en adelante



Consulta el portal oficial de entradas de Roland-Garros y, si no hay disponibilidad, revisa sitios secundarios como Ticombo.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay para el Abierto de Francia 2026?

Los paquetes oficiales, detallados en la web de Roland-Garros, ofrecen asientos premium en la pista Philippe-Chatrier y acceso a zonas de restauración exclusivas, además de cenas gourmet, bebidas ilimitadas y entradas VIP.

Los espacios que ofrecen estos paquetes son:

L’Orangerie: experiencia de 5 estrellas con almuerzo o cena gourmet servida en mesa.

experiencia de 5 estrellas con almuerzo o cena gourmet servida en mesa. Le Pavillon: experiencia de 4 estrellas con bufé (primera semana) o menú completo (segunda semana), cerca de los jugadores.

experiencia de 4 estrellas con bufé (primera semana) o menú completo (segunda semana), cerca de los jugadores. La Mezzanine: experiencia gastronómica de 4 estrellas.

experiencia gastronómica de 4 estrellas. Salon Legende: suite corporativa premium con cena gastronómica.

Los precios de los paquetes de hospitalidad del Abierto de Francia subirán a medida que avance el torneo:

Primeras rondas: desde 380 €

desde 380 € Cuartos de final: desde 550 €

desde 550 € Semifinales y finales: 1.800 € en adelante

Qué esperar del Abierto de Francia 2026

El Abierto de Francia 2025 ofreció momentos memorables e historias apasionantes que habrían sido aún más intensas desde las gradas de Roland-Garros.

Carlos Alcaraz defendió su título masculino con estilo tras un maratónico partido de 5 horas y 29 minutos contra Jannik Sinner. La final más larga de la historia del torneo vio al español remontar dos sets en contra para conservar la corona.

Tras su victoria en el Abierto de Australia, Alcaraz busca igualar a Rafael Nadal y Björn Borg, quienes ganaron tres ediciones seguidas.

En mujeres, Coco Gauff brilló al ganar su primer Roland-Garros y segundo Grand Slam, convirtiéndose en la primera estadounidense en triunfar en París desde Serena Williams en 2015.

La finalista, Aryna Sabalenka, sorprendió en semifinales al eliminar a Iga Swiatek, quien había reinado en París de 2022 a 2024. La polaca regresa con ganas de revancha.

¿Dónde se juega el Abierto de Francia?

Roland-Garros es un complejo de pistas con varios estadios, sede cada año del Abierto de Francia. Está en el oeste de París, junto al límite sur del Bosque de Boulogne, en el distrito 16.

Lleva el nombre de un pionero de la aviación francesa y se construyó en 1928 para acoger la primera defensa de Francia de la Copa Davis. Desde entonces, el Abierto de Francia se celebra allí cada año.

El complejo, de 13,7 hectáreas, tiene veinte pistas. Tres de ellas son estadios: Philippe Chatrier (15 000 espectadores), Suzanne Lenglen (10 000 espectadores) y Simonne Mathieu (5 000 espectadores).

¿Quiénes son los últimos ganadores del Abierto de Francia?

A continuación, un resumen de los últimos diez campeones masculinos y femeninos del Abierto de Francia: