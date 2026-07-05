Cómo conseguir entradas para Brasil vs. Noruega: precios del Mundial, info del partido de octavos, ofertas de última hora y más

En East Rutherford, Brasil, pentacampeona del mundo, se prepara para enfrentar a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Tras superar a Japón en la ronda de 32, la Seleção llega con impulso, pero consciente de la amenaza generacional que se le presenta.

Noruega se clasificó de forma espectacular gracias a los goles de Erling Haaland y la creatividad de Martin Ødegaard, que eliminaron a Costa de Marfil.

¿A qué hora empieza el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?

El encuentro se disputará en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) de East Rutherford, Nueva Jersey.

World Cup - Copa del Mundo - Fase Final New York/New Jersey Stadium

¿Cómo comprar entradas para Brasil vs. Noruega?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas, apenas quedan entradas directas.

Lo esencial:

La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el partido de la Copa del Mundo entre Brasil y Noruega?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para algunos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas Fase / Categoría Rango de precios oficial Rango estimado en el mercado secundario 28 de junio - 3 de julio Octavos de final (recintos con gran demanda) 225–540 $ 550–3.200 $ (1.250 $) Del 28 de junio al 3 de julio Ronda de 32 (sedes estándar) 225–540 $ 400–2.800 € (1.134 €) Del 4 al 7 de julio Octavos de final 240–640 $ 650–4 200 $ (1 518 $) Del 9 al 11 de julio Cuartos de final 450 $ – 1.775 $ 850–5.500 $ (2.348 $) 14–15 de julio Semifinales 930–3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18 de julio Partido por el tercer puesto 250 $ – 800 $ 500–3.500 $ (1.480 $) 19 de julio Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Brasil vs. Noruega en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Brasil y Noruega

Brasil vs. Noruega: enfrentamientos recientes

BRA Último partidos NOR 0 Victorias 1 Empate 0 Victorias Noruega 1 - 1 Brazil 1 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 0/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación de Brasil contra Noruega

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