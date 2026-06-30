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Cómo conseguir entradas para Bélgica vs. Senegal: precios del Mundial, info del partido de la ronda de 32, ofertas de última hora y más

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Bélgica se enfrentará a Senegal en su próximo partido del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

En el noroeste del Pacífico se avecina un choque de estilos cuando Bélgica se enfrente a Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los Diablos Rojos lideraron el Grupo G con su potencia ofensiva, mientras que los Leones de Teranga superaron un reñido Grupo I para avanzar.

Aunque Bélgica parte como favorita, la velocidad en las transiciones y la presencia física de Senegal pondrán a prueba las aspiraciones de los hombres de Domenico Tedesco.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Bélgica y Senegal?

El encuentro se jugará en el ruidoso Lumen Field de Seattle, Washington.

¿Qué rival podría esperar en octavos de final al ganador del Bélgica-Senegal?

Fecha

Partido

Lugar

Entradas

6 de julio, 17:00 h PDT

Octavos de final: Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal

Estadio de Seattle, EE. UU.

Entradas

¿Cómo comprar entradas para el partido Bélgica - Senegal del Mundial?

Los sorteos oficiales de entradas (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica-Senegal?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en reventa

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3 200 $ (1 250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5 500 $ (2 348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250–800

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

Bélgica vs. Senegal en el Mundial: todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Bélgica y Senegal

BEL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
13/2
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

SEN
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/9
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Bélgica vs. Senegal: enfrentamientos recientes

Clasificación de Bélgica contra Senegal

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