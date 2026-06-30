Cómo conseguir entradas para Bélgica vs. Senegal: precios del Mundial, info del partido de la ronda de 32, ofertas de última hora y más

En el noroeste del Pacífico se avecina un choque de estilos cuando Bélgica se enfrente a Senegal en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Los Diablos Rojos lideraron el Grupo G con su potencia ofensiva, mientras que los Leones de Teranga superaron un reñido Grupo I para avanzar.
Aunque Bélgica parte como favorita, la velocidad en las transiciones y la presencia física de Senegal pondrán a prueba las aspiraciones de los hombres de Domenico Tedesco.
¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Bélgica y Senegal?
El encuentro se jugará en el ruidoso Lumen Field de Seattle, Washington.
¿Qué rival podría esperar en octavos de final al ganador del Bélgica-Senegal?
Fecha
Partido
Lugar
Entradas
6 de julio, 17:00 h PDT
Octavos de final: Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Bélgica/Senegal
Estadio de Seattle, EE. UU.
¿Cómo comprar entradas para el partido Bélgica - Senegal del Mundial?
Los sorteos oficiales de entradas (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior) ya finalizaron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- La venta de última hora comenzó el 1 de abril: las entradas se venden por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última oportunidad de comprarlas directamente a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA ya está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Bélgica-Senegal?
La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.
En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.
Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:
Fechas
Fase / Categoría
Rango de precios oficial
Rango estimado en reventa
28 de junio - 3 de julio
Octavos de final (recintos con gran demanda)
225–540 $
550–3 200 $ (1 250 $)
Del 28 de junio al 3 de julio
Ronda de 32 (sedes estándar)
225–540 $
400–2.800 € (1.134 €)
Del 4 al 7 de julio
Octavos de final
240–640 $
650–4 200 $ (1 518 $)
Del 9 al 11 de julio
Cuartos de final
450–1.775 $
850–5 500 $ (2 348 $)
14–15 de julio
Semifinales
930–3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18 de julio
Partido por el tercer puesto
250–800
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19 de julio
Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900–38.000 $+ (15.240 $)
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