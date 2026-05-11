Cómo conseguir entradas para Arsenal-Burnley: precios, horario y detalles del partido de la Premier League

El Arsenal recibe al Burnley en el [nombre del estadio] de [ciudad] el [fecha], en un partido clave [motivo de la importancia].

El Arsenal ocupa actualmente la [posición] en la Premier League, mientras que el Burnley está en la [posición].

GOAL te dice dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Arsenal vs Burnley en la Premier League?





Premier League - Premier League Emirates Stadium





¿Cómo comprar entradas para Arsenal vs Burnley?

Hay varias opciones de compra: entradas para un partido, abonos de temporada y paquetes de hospitalidad, disponibles en el portal oficial de billetes del club.

Los clubes británicos suelen vender las entradas en tres fases:

Primero, a los abonados. Después, a socios que hayan acudido antes a partidos en casa y tengan puntos de fidelidad. Por último, al público en general durante la venta libre.

Si buscas entradas de última hora, muchos aficionados las compran en plataformas de reventa como StubHub.





¿Qué esperar del Arsenal-Burnley?

[Mínimo 150 palabras. Incluye: estado de forma reciente de ambos equipos, importancia de este partido en el contexto de la temporada, al menos 2 resultados recientes específicos con marcadores y fechas, al menos 2 referencias a nombres de jugadores, ambiente/contexto del estadio]

¿Cuánto cuestan las entradas para el Arsenal vs Burnley de la Premier League?

El precio de las entradas en la Premier League varía según la categoría (adulto, joven, estudiante, adulto mayor) y el club.

La ubicación del asiento y la zona del estadio influyen significativamente en el precio, y las vistas privilegiadas suelen tener un coste superior. Algunos clubes también clasifican los partidos en categorías; por ejemplo, los enfrentamientos estrella contra rivales de renombre pueden entrar en una categoría superior, con precios que aumentan en consecuencia.

La Premier League ha fijado un precio máximo de 30 £ por entrada para los partidos fuera de casa, por lo que puede ser una opción más económica.

Noticias y plantillas de los equipos.









Forma

Récord de enfrentamientos directos

Clasificación



