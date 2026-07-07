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Cómo conseguir entradas para Argentina vs. Suiza o Colombia: precios, info de cuartos de final, ofertas de última hora y más

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Argentina se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial. A continuación te explicamos cómo puedes conseguir tus entradas.

Argentina, campeona del Mundial de la FIFA, remontó y venció 3-2 a Egipto el martes en Atlanta tras ir 2-0 abajo a 11 minutos del final.

Los tantos de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández sellaron la remontada de la Albiceleste de Lionel Scaloni, que avanza a cuartos de final para medirse con Suiza o Colombia.

Deja que GOAL te guíe a través de toda la información más reciente sobre las entradas para el Mundial de 2026, incluyendo cómo puedes conseguir entradas para el partido entre Argentina y Suiza o Colombia, y cuánto costarán.

¿A qué hora comienza el partido de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza o Colombia?

Se jugará en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

¿Cómo comprar entradas para Argentina vs. Suiza o Colombia?

Los principales sorteos oficiales (preventa Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio) ya finalizaron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas escasean.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

  • Desde el 1 de abril rige la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada con confirmación inmediata y representan la última chance de adquirir boletos oficiales a la FIFA.
  • El mercado oficial de reventa de la FIFA está abierto y permite comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
  • Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la Copa del Mundo entre Argentina y Suiza o entre Colombia y Suiza?

La FIFA aplica precios variables para el torneo de 2026.

En la fase de grupos los precios arrancan en 60 dólares (para ciertos niveles de aficionados), mientras que la final llega a 6.730 dólares; en reventa y mercados secundarios las cifras suben aún más.

Precios de las entradas para la Copa del Mundo de la FIFA 2026:

Fechas

Fase / Categoría

Rango de precios oficial

Rango estimado en el mercado secundario

28 de junio - 3 de julio

Octavos de final (recintos con gran demanda)

225–540 $

550–3.200 $ (1.250 $)

Del 28 de junio al 3 de julio

Ronda de 32 (sedes estándar)

225–540 $

400–2.800 € (1.134 €)

Del 4 al 7 de julio

Octavos de final

240–640 $

650–4 200 $ (1 518 $)

Del 9 al 11 de julio

Cuartos de final

450–1.775 $

850–5.500 $ (2.348 $)

14–15 de julio

Semifinales

930–3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18 de julio

Partido por el tercer puesto

250 $ – 800 $

500–3.500 $ (1.480 $)

19 de julio

Final de la Copa del Mundo de la FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900–38.000 $+ (15.240 $)

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