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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Cómo conseguir entradas del Manchester United para 2026-27: precios, opciones premium e información sobre los abonos de temporada

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Premier League

Sigue en directo al Manchester United en la temporada 2026/27 de la Premier League

El Manchester United afronta la temporada 2026/27 bajo el mando de Michael Carrick, que estabilizó al club hasta llevarlo al tercer puesto y al regreso a la Champions League la pasada campaña. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Old Trafford.

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¿Cuáles son los partidos del Manchester United en la temporada 2026/27 de la Premier League?

La temporada 2026/27 del Manchester United arranca fuera de casa ante el Hull City el 22 de agosto.

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
Sáb. 22 ago. 2026, 12:30 BSTHull City vs Manchester UnitedMKM Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 29 ago. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Ipswich TownOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 5 sept. 2026, 15:00 BSTEverton vs Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 12 sept. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Manchester CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 19 sept. 2026, 15:00 BSTFulham vs Manchester UnitedCraven Cottage (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 10 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 17 oct. 2026, 15:00 BSTLeeds United vs Manchester UnitedElland Road (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 24 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs BournemouthOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 31 oct. 2026, 15:00 GMTChelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Aston VillaOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMTLiverpool vs Manchester UnitedAnfield (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs BrentfordOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 2 dic. 2026, 20:00 GMTNewcastle United vs Manchester UnitedSt. James' Park (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 5 dic. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Coventry CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 12 dic. 2026, 15:00 GMTCrystal Palace vs Manchester UnitedSelhurst Park (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 19 dic. 2026, 15:00 GMTArsenal vs Manchester UnitedEmirates Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 26 dic. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Nottingham ForestOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 30 dic. 2026, 20:00 GMTManchester United vs SunderlandOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 2 ene. 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion vs Manchester UnitedAmerican Express Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Mié. 6 ene. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 16 ene. 2027, 15:00 GMTAston Villa vs Manchester UnitedVilla Park (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 23 ene. 2027, 15:00 GMTManchester United vs LiverpoolOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 30 ene. 2027, 15:00 GMTBrentford vs Manchester UnitedGtech Community Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 6 feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ChelseaOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 10 feb. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Brighton and Hove AlbionOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 20 feb. 2027, 15:00 GMTNottingham Forest vs Manchester UnitedThe City Ground (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 27 feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ArsenalOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 3 mar. 2027, 20:00 GMTSunderland vs Manchester UnitedStadium of Light (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMTManchester United vs EvertonOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMTManchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Hull CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BSTIpswich Town vs Manchester UnitedPortman Road (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Crystal PalaceOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 1 may. 2027, 15:00 BSTCoventry City vs Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 8 may. 2027, 15:00 BSTBournemouth vs Manchester UnitedVitality Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Sáb. 15 may. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Dom. 23 may. 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
Dom. 30 may. 2027, 16:00 BSTManchester United vs FulhamOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas

En el momento de redactar este artículo, solo están confirmados los horarios de los partidos de agosto; todos los demás siguen sujetos a cambios por la elección de retransmisiones televisivas. El regreso del United a la Champions League también añadirá más partidos al calendario una vez se confirme el sorteo de la fase de liga 2026/27, junto con los habituales encuentros de la FA Cup y la Carabao Cup cuando se celebren esos sorteos.

¿Cómo comprar entradas del Manchester United para la Premier League?

El Manchester United ofrece múltiples opciones de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality. La mayoría de las entradas se pueden comprar directamente a través del portal oficial de venta de entradas del club en su página web.

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Las principales formas de conseguir una entrada para ver jugar al Manchester United son:

  • Entradas oficiales a través del Manchester United: las entradas para los partidos de Premier League se venden directamente a través de la página web oficial del club. El acceso suele depender de tu nivel de membresía; los miembros Red, Silver o Gold normalmente reciben prioridad en la salida de entradas. Esta es la forma más segura y fiable de comprar. 
  • Sistema de sorteo de entradas: para los partidos con alta demanda, como los encuentros ante Liverpool, Arsenal o Manchester City, el Manchester United organiza un sorteo de entradas para los miembros Red. Te inscribes en el sorteo y, si tienes éxito, puedes comprar entradas a su precio oficial. Esto garantiza la equidad cuando la demanda supera a la oferta. 
  • Ticket Exchange oficial: si no consigues entradas en la venta inicial, el Manchester United cuenta con un Ticket Exchange oficial en el que los abonados pueden poner a la venta los asientos que no van a utilizar. Estas entradas están verificadas por el club, lo que garantiza que sigues comprando con seguridad al precio oficial. 
  • Entradas secundarias: plataformas como StubHub también ofrecen entradas de última hora, a menudo desde unas £80, aunque los precios pueden variar. Consulta los términos y condiciones de la plataforma en la que compres.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Manchester United para la Premier League?

Para los aficionados que quieran ver al Manchester United en acción en la Premier League en Old Trafford, el precio de las entradas puede variar mucho en función del rival, la ubicación del asiento y la forma en que se compre la entrada.

La forma más sencilla de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de venta de entradas del Manchester United. Sin embargo, estas suelen estar reservadas para los miembros oficiales del club y la disponibilidad es muy limitada. El United también utiliza un sistema de precios por categorías según el rival, siendo los partidos de categoría A los más caros.

Los precios habituales de las entradas oficiales de adulto a través del sorteo para miembros o del Ticket Exchange oficial del club suelen situarse en estas franjas:

  • Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): £35 - £55 
  • Partidos de categoría B (rivales de nivel medio): £45 - £75 
  • Partidos de categoría A (rivales de alta demanda, p. ej., Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Las entradas compradas a través del Ticket Exchange oficial del Manchester United, la plataforma de reventa verificada del club, siempre se venden a precio oficial. Esto permite que los abonados o miembros que no puedan asistir a un partido revendan sus asientos de forma segura a otros miembros.

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Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Old Trafford

El Manchester United juega en Old Trafford desde 1910 y sigue siendo el estadio de club más grande de Inglaterra, con una capacidad actual que suele situarse entre los 74.000 y los 76.000 espectadores tras su última gran ampliación en 2006. Conocido cariñosamente como el Teatro de los Sueños, el estadio ha acogido una final de la Copa de Europa, múltiples semifinales de la FA Cup y un sinfín de históricas noches europeas bajo sus focos.

Más de un siglo después de su inauguración, sin embargo, Old Trafford está entrando en una nueva era. En marzo de 2025, el copropietario Sir Jim Ratcliffe y el club presentaron planes, diseñados por los arquitectos Foster + Partners, para un nuevo estadio de 100.000 asientos que se construiría en terrenos adyacentes al actual emplazamiento, con un coste estimado de alrededor de £2 mil millones. Denominado New Trafford en los documentos informativos, el recinto está diseñado con una distintiva cubierta de estilo paraguas pensada para recoger energía solar y agua de lluvia, y tres altos mástiles que lo harían visible desde varios kilómetros de distancia. Si sale adelante según lo previsto, se convertiría en el estadio de fútbol más grande del Reino Unido, superando a Wembley, y en la pieza central de un proyecto más amplio de regeneración en la zona de Old Trafford.

El proyecto sigue en fase de planificación y consulta, y el club apunta a completarlo a tiempo para la temporada 2030/31, aunque la envergadura de la obra significa que el calendario aún podría variar. Hasta que se produzca cualquier traslado, Old Trafford sigue funcionando con normalidad para la temporada 2026/27 y continúa siendo uno de los estadios más icónicos y ruidosos del fútbol mundial en los días de partido.

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