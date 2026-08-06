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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Cómo conseguir entradas del Manchester United para 2026-27: precios, entradas premium e información sobre los abonos de temporada

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Manchester United
Premier League

Ve en directo al Manchester United en acción en la temporada 2025/26 de la Premier League

El Manchester United afronta la temporada 2026/27 bajo las órdenes de Michael Carrick, que llevó al club a estabilizarse hasta lograr un tercer puesto y el regreso a la Champions League el curso pasado. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas para Old Trafford.

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¿Cuáles son los partidos del Manchester United en la temporada 2026/27 de la Premier League?

La temporada 2026/27 del Manchester United arranca fuera de casa ante el Hull City el 22 de agosto.

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
Sáb. 22 ago. 2026, 12:30 BSTHull City vs Manchester UnitedMKM Stadium (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 29 ago. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Ipswich TownOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 5 sept. 2026, 15:00 BSTEverton vs Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 12 sept. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Manchester CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 19 sept. 2026, 15:00 BSTFulham vs Manchester UnitedCraven Cottage (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 10 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 17 oct. 2026, 15:00 BSTLeeds United vs Manchester UnitedElland Road (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 24 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs BournemouthOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 31 oct. 2026, 15:00 GMTChelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Aston VillaOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMTLiverpool vs Manchester UnitedAnfield (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs BrentfordOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 2 dic. 2026, 20:00 GMTNewcastle United vs Manchester UnitedSt. James' Park (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 5 dic. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Coventry CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 12 dic. 2026, 15:00 GMTCrystal Palace vs Manchester UnitedSelhurst Park (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 19 dic. 2026, 15:00 GMTArsenal vs Manchester UnitedEmirates Stadium (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 26 dic. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Nottingham ForestOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 30 dic. 2026, 20:00 GMTManchester United vs SunderlandOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 2 ene. 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion vs Manchester UnitedAmerican Express Stadium (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 6 ene. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 16 ene. 2027, 15:00 GMTAston Villa vs Manchester UnitedVilla Park (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 23 ene. 2027, 15:00 GMTManchester United vs LiverpoolOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 30 ene. 2027, 15:00 GMTBrentford vs Manchester UnitedGtech Community Stadium (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 6 feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ChelseaOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 10 feb. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Brighton and Hove AlbionOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 20 feb. 2027, 15:00 GMTNottingham Forest vs Manchester UnitedThe City Ground (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 27 feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ArsenalOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Mié. 3 mar. 2027, 20:00 GMTSunderland vs Manchester UnitedStadium of Light (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMTManchester United vs EvertonOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMTManchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Hull CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BSTIpswich Town vs Manchester UnitedPortman Road (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Crystal PalaceOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 1 may. 2027, 15:00 BSTCoventry City vs Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 8 may. 2027, 15:00 BSTBournemouth vs Manchester UnitedVitality Stadium (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Sáb. 15 may. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
Dom. 23 may. 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (fuera de casa)Premier LeagueEntradas
Dom. 30 may. 2027, 16:00 BSTManchester United vs FulhamOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas

Solo están confirmados los horarios de los partidos de agosto en el momento de escribir este texto; todos los demás siguen sujetos a cambios por la selección televisiva. El regreso del United a la Champions League también añadirá más partidos al calendario una vez se confirme el sorteo de la fase de liga 2026/27, junto con las habituales eliminatorias de la FA Cup y la Carabao Cup cuando se celebren esos sorteos.

¿Cómo comprar entradas del Manchester United para la Premier League?

El Manchester United ofrece múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality. La mayoría de las entradas pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del club en su página web.

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Las principales formas de conseguir una entrada para ver jugar al Manchester United son:

Entradas oficiales a través del Manchester United: las entradas para los partidos de la Premier League se venden directamente a través de la web oficial del club. El acceso depende a menudo de tu nivel de membresía; los miembros Red, Silver o Gold suelen recibir prioridad en la salida de entradas. Esta es la forma más segura y fiable de comprar. Sistema de sorteo de entradas: para los partidos de mayor demanda, como los encuentros ante Liverpool, Arsenal o Manchester City, el Manchester United organiza un sorteo de entradas para los miembros Red. Te inscribes en el sorteo y, si resultas elegido, puedes comprar entradas a precio nominal. Esto garantiza la equidad cuando la demanda supera a la oferta. Intercambio oficial de entradas: si te quedas fuera en la venta inicial, el Manchester United cuenta con un Ticket Exchange oficial donde los abonados pueden poner a la venta los asientos que no pueden utilizar. Estas entradas están verificadas por el club, lo que garantiza que sigas comprando de forma segura y a precio nominal. Entradas secundarias: plataformas como StubHub también ofrecen entradas de última hora, a menudo a partir de unas £80, aunque los precios pueden variar.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Manchester United para la Premier League?

Para los aficionados que quieren ver al Manchester United en acción en la Premier League en Old Trafford, el precio de las entradas puede variar mucho según el rival, la ubicación del asiento y la forma en que se compre la entrada.

La manera más sencilla de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de entradas del Manchester United. Sin embargo, estas suelen estar reservadas para los miembros oficiales del club, y la disponibilidad es muy limitada. El United también utiliza un sistema de precios por niveles en función del rival, con los partidos de categoría A como los más caros.

Los precios oficiales habituales de las entradas de adulto a través del sorteo para miembros o del Ticket Exchange oficial del club suelen situarse en estos rangos:

Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): 35 £ - 55 £ Partidos de categoría B (rivales de nivel medio): 45 £ - 75 £ Partidos de categoría A (rivales de alta demanda, por ejemplo Liverpool, Manchester City, Arsenal): 65 £ - 120 £+

Las entradas compradas a través del Ticket Exchange oficial del Manchester United, la plataforma de reventa verificada del club, siempre se venden a precio nominal. Esto permite a los abonados o miembros que no pueden asistir a un partido revender sus asientos de forma segura a otros miembros.

Si te quedas fuera de las ventas oficiales, las plataformas secundarias como StubHub también son una opción. Allí los precios fluctúan en función de la demanda y pueden subir de forma considerable a medida que se acerca un gran partido, con entradas que a menudo empiezan en torno a las £70-80.

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Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Old Trafford

El Manchester United juega en Old Trafford desde 1910 y sigue siendo el mayor estadio de club de Inglaterra, con una capacidad actual que suele situarse en torno a los 74.000-76.000 espectadores tras su última gran ampliación en 2006. Conocido cariñosamente como el Teatro de los Sueños, el estadio ha acogido una final de la Copa de Europa, múltiples semifinales de la FA Cup y un sinfín de noches europeas históricas bajo sus focos.

Sin embargo, más de un siglo después de su inauguración, Old Trafford está entrando en una nueva era. En marzo de 2025, el copropietario Sir Jim Ratcliffe y el club presentaron planes, diseñados por los arquitectos Foster + Partners, para un nuevo estadio de 100.000 asientos que se construiría en terrenos adyacentes al emplazamiento actual, con un coste estimado de alrededor de 2 mil millones de libras. Bautizado como New Trafford en los documentos informativos, el recinto está diseñado con una distintiva cubierta de estilo paraguas pensada para recolectar energía solar y agua de lluvia, y tres mástiles altos que lo harían visible desde varios kilómetros de distancia. Si sigue adelante según lo previsto, se convertiría en el mayor estadio de fútbol del Reino Unido, superando a Wembley, y en la pieza central de un proyecto más amplio de regeneración en la zona de Old Trafford.

El proyecto sigue en fase de planificación y consulta, con el club apuntando a que esté terminado a tiempo para la temporada 2030/31, aunque la magnitud de la obra significa que el calendario todavía podría cambiar. Hasta que se produzca cualquier traslado, Old Trafford sigue funcionando con normalidad para la temporada 2026/27 y continúa siendo uno de los estadios más icónicos y ruidosos del fútbol mundial en día de partido.

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