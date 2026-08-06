El Manchester United afronta la temporada 2026/27 bajo las órdenes de Michael Carrick, que llevó al club a estabilizarse hasta lograr un tercer puesto y el regreso a la Champions League el curso pasado. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas para Old Trafford.

¿Cuáles son los partidos del Manchester United en la temporada 2026/27 de la Premier League?

La temporada 2026/27 del Manchester United arranca fuera de casa ante el Hull City el 22 de agosto.

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Sáb. 22 ago. 2026, 12:30 BST Hull City vs Manchester United MKM Stadium (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 29 ago. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Ipswich Town Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 5 sept. 2026, 15:00 BST Everton vs Manchester United Hill Dickinson Stadium (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 12 sept. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Manchester City Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 19 sept. 2026, 15:00 BST Fulham vs Manchester United Craven Cottage (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 10 oct. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Tottenham Hotspur Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 17 oct. 2026, 15:00 BST Leeds United vs Manchester United Elland Road (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 24 oct. 2026, 15:00 BST Manchester United vs Bournemouth Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 31 oct. 2026, 15:00 GMT Chelsea vs Manchester United Stamford Bridge (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Aston Villa Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMT Liverpool vs Manchester United Anfield (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Brentford Old Trafford (casa) Premier League Entradas Mié. 2 dic. 2026, 20:00 GMT Newcastle United vs Manchester United St. James' Park (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 5 dic. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Coventry City Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 12 dic. 2026, 15:00 GMT Crystal Palace vs Manchester United Selhurst Park (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 19 dic. 2026, 15:00 GMT Arsenal vs Manchester United Emirates Stadium (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 26 dic. 2026, 15:00 GMT Manchester United vs Nottingham Forest Old Trafford (casa) Premier League Entradas Mié. 30 dic. 2026, 20:00 GMT Manchester United vs Sunderland Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 2 ene. 2027, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion vs Manchester United American Express Stadium (fuera de casa) Premier League Entradas Mié. 6 ene. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Newcastle United Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 16 ene. 2027, 15:00 GMT Aston Villa vs Manchester United Villa Park (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 23 ene. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Liverpool Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 30 ene. 2027, 15:00 GMT Brentford vs Manchester United Gtech Community Stadium (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 6 feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Chelsea Old Trafford (casa) Premier League Entradas Mié. 10 feb. 2027, 20:00 GMT Manchester United vs Brighton and Hove Albion Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 20 feb. 2027, 15:00 GMT Nottingham Forest vs Manchester United The City Ground (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 27 feb. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Arsenal Old Trafford (casa) Premier League Entradas Mié. 3 mar. 2027, 20:00 GMT Sunderland vs Manchester United Stadium of Light (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMT Manchester United vs Everton Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMT Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Hull City Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BST Ipswich Town vs Manchester United Portman Road (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Crystal Palace Old Trafford (casa) Premier League Entradas Sáb. 1 may. 2027, 15:00 BST Coventry City vs Manchester United Coventry Building Society Arena (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 8 may. 2027, 15:00 BST Bournemouth vs Manchester United Vitality Stadium (fuera de casa) Premier League Entradas Sáb. 15 may. 2027, 15:00 BST Manchester United vs Leeds United Old Trafford (casa) Premier League Entradas Dom. 23 may. 2027, 15:00 BST Tottenham Hotspur vs Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (fuera de casa) Premier League Entradas Dom. 30 may. 2027, 16:00 BST Manchester United vs Fulham Old Trafford (casa) Premier League Entradas

Solo están confirmados los horarios de los partidos de agosto en el momento de escribir este texto; todos los demás siguen sujetos a cambios por la selección televisiva. El regreso del United a la Champions League también añadirá más partidos al calendario una vez se confirme el sorteo de la fase de liga 2026/27, junto con las habituales eliminatorias de la FA Cup y la Carabao Cup cuando se celebren esos sorteos.

¿Cómo comprar entradas del Manchester United para la Premier League?

El Manchester United ofrece múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas para partidos individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality. La mayoría de las entradas pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del club en su página web.

Las principales formas de conseguir una entrada para ver jugar al Manchester United son:

Entradas oficiales a través del Manchester United: las entradas para los partidos de la Premier League se venden directamente a través de la web oficial del club. El acceso depende a menudo de tu nivel de membresía; los miembros Red, Silver o Gold suelen recibir prioridad en la salida de entradas. Esta es la forma más segura y fiable de comprar. Sistema de sorteo de entradas: para los partidos de mayor demanda, como los encuentros ante Liverpool, Arsenal o Manchester City, el Manchester United organiza un sorteo de entradas para los miembros Red. Te inscribes en el sorteo y, si resultas elegido, puedes comprar entradas a precio nominal. Esto garantiza la equidad cuando la demanda supera a la oferta. Intercambio oficial de entradas: si te quedas fuera en la venta inicial, el Manchester United cuenta con un Ticket Exchange oficial donde los abonados pueden poner a la venta los asientos que no pueden utilizar. Estas entradas están verificadas por el club, lo que garantiza que sigas comprando de forma segura y a precio nominal. Entradas secundarias: plataformas como StubHub también ofrecen entradas de última hora, a menudo a partir de unas £80, aunque los precios pueden variar.

¿Cuánto cuestan las entradas del Manchester United para la Premier League?

Para los aficionados que quieren ver al Manchester United en acción en la Premier League en Old Trafford, el precio de las entradas puede variar mucho según el rival, la ubicación del asiento y la forma en que se compre la entrada.

La manera más sencilla de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de entradas del Manchester United. Sin embargo, estas suelen estar reservadas para los miembros oficiales del club, y la disponibilidad es muy limitada. El United también utiliza un sistema de precios por niveles en función del rival, con los partidos de categoría A como los más caros.

Los precios oficiales habituales de las entradas de adulto a través del sorteo para miembros o del Ticket Exchange oficial del club suelen situarse en estos rangos:

Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): 35 £ - 55 £ Partidos de categoría B (rivales de nivel medio): 45 £ - 75 £ Partidos de categoría A (rivales de alta demanda, por ejemplo Liverpool, Manchester City, Arsenal): 65 £ - 120 £+

Las entradas compradas a través del Ticket Exchange oficial del Manchester United, la plataforma de reventa verificada del club, siempre se venden a precio nominal. Esto permite a los abonados o miembros que no pueden asistir a un partido revender sus asientos de forma segura a otros miembros.

Si te quedas fuera de las ventas oficiales, las plataformas secundarias como StubHub también son una opción. Allí los precios fluctúan en función de la demanda y pueden subir de forma considerable a medida que se acerca un gran partido, con entradas que a menudo empiezan en torno a las £70-80.

Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Old Trafford

El Manchester United juega en Old Trafford desde 1910 y sigue siendo el mayor estadio de club de Inglaterra, con una capacidad actual que suele situarse en torno a los 74.000-76.000 espectadores tras su última gran ampliación en 2006. Conocido cariñosamente como el Teatro de los Sueños, el estadio ha acogido una final de la Copa de Europa, múltiples semifinales de la FA Cup y un sinfín de noches europeas históricas bajo sus focos.

Sin embargo, más de un siglo después de su inauguración, Old Trafford está entrando en una nueva era. En marzo de 2025, el copropietario Sir Jim Ratcliffe y el club presentaron planes, diseñados por los arquitectos Foster + Partners, para un nuevo estadio de 100.000 asientos que se construiría en terrenos adyacentes al emplazamiento actual, con un coste estimado de alrededor de 2 mil millones de libras. Bautizado como New Trafford en los documentos informativos, el recinto está diseñado con una distintiva cubierta de estilo paraguas pensada para recolectar energía solar y agua de lluvia, y tres mástiles altos que lo harían visible desde varios kilómetros de distancia. Si sigue adelante según lo previsto, se convertiría en el mayor estadio de fútbol del Reino Unido, superando a Wembley, y en la pieza central de un proyecto más amplio de regeneración en la zona de Old Trafford.

El proyecto sigue en fase de planificación y consulta, con el club apuntando a que esté terminado a tiempo para la temporada 2030/31, aunque la magnitud de la obra significa que el calendario todavía podría cambiar. Hasta que se produzca cualquier traslado, Old Trafford sigue funcionando con normalidad para la temporada 2026/27 y continúa siendo uno de los estadios más icónicos y ruidosos del fútbol mundial en día de partido.