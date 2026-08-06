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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Cómo conseguir entradas del Manchester United para 2026-27: precios e información sobre entradas premium y abonos de temporada

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Manchester United
Premier League

Ve al Manchester United en directo en la temporada 2026/27 de la Premier League

El Manchester United afronta la temporada 2026/27 bajo las órdenes de Michael Carrick, que estabilizó al club hasta llevarlo al tercer puesto y de vuelta a la Champions League la pasada campaña. GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas para Old Trafford.

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¿Cuáles son los partidos del Manchester United en la temporada 2026/27 de la Premier League?

La temporada 2026/27 del Manchester United comienza fuera de casa ante el Hull City el 22 de agosto.

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
sáb. 22 ago. 2026, 12:30 BSTHull City vs Manchester UnitedMKM Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 29 ago. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Ipswich TownOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 5 sept. 2026, 15:00 BSTEverton vs Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 12 sept. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Manchester CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 19 sept. 2026, 15:00 BSTFulham vs Manchester UnitedCraven Cottage (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 10 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs Tottenham HotspurOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 17 oct. 2026, 15:00 BSTLeeds United vs Manchester UnitedElland Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 24 oct. 2026, 15:00 BSTManchester United vs BournemouthOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 31 oct. 2026, 15:00 GMTChelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 7 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Aston VillaOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 21 nov. 2026, 15:00 GMTLiverpool vs Manchester UnitedAnfield (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 28 nov. 2026, 15:00 GMTManchester United vs BrentfordOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
mié. 2 dic. 2026, 20:00 GMTNewcastle United vs Manchester UnitedSt. James' Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 5 dic. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Coventry CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 12 dic. 2026, 15:00 GMTCrystal Palace vs Manchester UnitedSelhurst Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 19 dic. 2026, 15:00 GMTArsenal vs Manchester UnitedEmirates Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 26 dic. 2026, 15:00 GMTManchester United vs Nottingham ForestOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
mié. 30 dic. 2026, 20:00 GMTManchester United vs SunderlandOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 2 ene. 2027, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion vs Manchester UnitedAmerican Express Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
mié. 6 ene. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Newcastle UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 16 ene. 2027, 15:00 GMTAston Villa vs Manchester UnitedVilla Park (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 23 ene. 2027, 15:00 GMTManchester United vs LiverpoolOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 30 ene. 2027, 15:00 GMTBrentford vs Manchester UnitedGtech Community Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 6 feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ChelseaOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
mié. 10 feb. 2027, 20:00 GMTManchester United vs Brighton and Hove AlbionOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 20 feb. 2027, 15:00 GMTNottingham Forest vs Manchester UnitedThe City Ground (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 27 feb. 2027, 15:00 GMTManchester United vs ArsenalOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
mié. 3 mar. 2027, 20:00 GMTSunderland vs Manchester UnitedStadium of Light (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 13 mar. 2027, 15:00 GMTManchester United vs EvertonOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 20 mar. 2027, 15:00 GMTManchester City vs Manchester UnitedEtihad Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 10 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Hull CityOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 17 abr. 2027, 15:00 BSTIpswich Town vs Manchester UnitedPortman Road (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 24 abr. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Crystal PalaceOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
sáb. 1 may. 2027, 15:00 BSTCoventry City vs Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 8 may. 2027, 15:00 BSTBournemouth vs Manchester UnitedVitality Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
sáb. 15 may. 2027, 15:00 BSTManchester United vs Leeds UnitedOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas
dom. 23 may. 2027, 15:00 BSTTottenham Hotspur vs Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (fuera)Premier LeagueEntradas
dom. 30 may. 2027, 16:00 BSTManchester United vs FulhamOld Trafford (casa)Premier LeagueEntradas

En el momento de redactar este texto, solo están confirmados los horarios de los partidos de agosto; todos los demás siguen sujetos a cambios por la elección de las retransmisiones televisivas. El regreso del United a la Champions League también añadirá más partidos al calendario una vez se confirme el sorteo de la fase de liga 2026/27, junto con los habituales encuentros de la FA Cup y la Carabao Cup cuando se celebren esos sorteos.

¿Cómo comprar entradas del Manchester United para la Premier League?

El Manchester United ofrece múltiples opciones de venta de entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes hospitality. La mayoría de las entradas pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta de entradas del club en su página web.

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Las principales formas de conseguir una entrada para ver jugar al Manchester United son:

Entradas oficiales a través del Manchester United: las entradas para los partidos de la Premier League se venden directamente a través de la web oficial del club. El acceso suele depender del nivel de membresía; los miembros Red, Silver o Gold suelen recibir prioridad en la salida de entradas. Es la forma más segura y fiable de comprar. Sistema de sorteo de entradas: para los partidos con mayor demanda, como los encuentros contra Liverpool, Arsenal o Manchester City, el Manchester United organiza un sorteo de entradas para los miembros Red. Te inscribes en el sorteo y, si tienes éxito, puedes comprar las entradas a precio facial. Esto garantiza la equidad cuando la demanda supera a la oferta. Intercambio oficial de entradas: si no consigues entradas en la venta inicial, el Manchester United dispone de un Ticket Exchange oficial en el que los abonados pueden poner a la venta los asientos que no puedan utilizar. Estas entradas están verificadas por el club, lo que garantiza que sigas comprando de forma segura a precio facial. Entradas secundarias: plataformas como StubHub también ofrecen entradas de última hora, que a menudo empiezan en torno a £80, aunque los precios pueden variar.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Manchester United para la Premier League?

Para los aficionados que quieran ver al Manchester United en acción en la Premier League en Old Trafford, los precios de las entradas pueden variar mucho según el rival, la ubicación del asiento y la forma en que se compre la entrada.

La forma más sencilla de comprar una entrada de la Premier League es a través del portal oficial de entradas del Manchester United. Sin embargo, normalmente están reservadas para los miembros oficiales del club y la disponibilidad es muy limitada. El United también utiliza un sistema de precios por categorías en función del rival, siendo los partidos de categoría A los más caros.

Los precios oficiales habituales para adultos a través del sorteo para miembros o del Ticket Exchange oficial del club suelen situarse dentro de estos rangos:

Partidos de categoría C (rivales de menor demanda): £35 - £55 Partidos de categoría B (rivales de nivel medio): £45 - £75 Partidos de categoría A (rivales de alta demanda, por ejemplo Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Las entradas adquiridas a través del Ticket Exchange oficial del Manchester United, la plataforma de reventa verificada del club, siempre se venden a precio facial. Esto permite a los abonados o miembros que no puedan asistir a un partido revender sus asientos de forma segura a otros miembros.

Si no consigues entradas en la venta oficial, las plataformas secundarias como StubHub también son una opción. Allí los precios fluctúan según la demanda y pueden subir de forma importante a medida que se acercan los grandes partidos, con entradas que a menudo empiezan alrededor de £70-80.

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Todo lo que necesitas saber sobre el estadio Old Trafford

El Manchester United juega en Old Trafford desde 1910 y sigue siendo el estadio de club más grande de Inglaterra, con una capacidad actual que generalmente se sitúa entre unos 74.000 y 76.000 espectadores tras su última gran ampliación en 2006. Conocido cariñosamente como el Teatro de los Sueños, el estadio ha albergado una final de la Copa de Europa, múltiples semifinales de la FA Cup y un sinfín de históricas noches europeas bajo sus focos.

Sin embargo, más de un siglo después de su inauguración, Old Trafford está entrando en una nueva era. En marzo de 2025, el copropietario Sir Jim Ratcliffe y el club presentaron planes, diseñados por los arquitectos Foster + Partners, para un nuevo estadio con capacidad para 100.000 espectadores que se construiría en terrenos adyacentes al emplazamiento actual, con un coste estimado de alrededor de £2 mil millones. Bautizado como New Trafford en los documentos informativos, el recinto está diseñado con una distintiva cubierta tipo paraguas destinada a recoger energía solar y agua de lluvia, y tres altos mástiles que lo harían visible desde varios kilómetros de distancia. Si sale adelante según lo previsto, se convertiría en el estadio de fútbol más grande del Reino Unido, superando a Wembley, y en la pieza central de un proyecto más amplio de regeneración en la zona de Old Trafford.

El proyecto sigue en fase de planificación y consulta, con el objetivo del club de completarlo a tiempo para la temporada 2030/31, aunque la magnitud de la obra significa que el calendario aún podría variar. Hasta que se produzca cualquier traslado, Old Trafford sigue funcionando con normalidad para la temporada 2026/27 y continúa siendo uno de los estadios más icónicos y ruidosos del fútbol mundial en día de partido.

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