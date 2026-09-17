El Luton Town FC compite en el fútbol inglés en su icónico y singular estadio, Kenilworth Road. Famoso por su ambiente íntimo y el fervoroso apoyo local, asistir a un partido en Bedfordshire ofrece una de las experiencias más auténticas de día de partido en el fútbol británico.

GOAL te ofrece toda la información esencial que necesitas para asegurar tu asiento en Kenilworth Road. Descubre el calendario de partidos, los puntos de venta oficiales, las opciones del mercado secundario y cómo comprar tus entradas hoy mismo.

¿Cuándo juega el Luton Town FC?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas 19 de sep de 2026 a las 15:00 Luton Town FC vs Bradford City AFC Kenilworth Road, Luton Entradas 22 de sep de 2026 a las 19:00 Luton Town FC vs Ipswich Town Kenilworth Road, Luton Entradas 26 de sep de 2026 a las 15:00 Huddersfield Town vs Luton Town FC John Smith's Stadium, Huddersfield Entradas 03 de oct de 2026 a las 15:00 Luton Town FC vs Doncaster Rovers FC Kenilworth Road, Luton Entradas 06 de oct de 2026 a las 19:45 Colchester United vs Luton Town FC JobServe Community Stadium, Colchester Entradas 10 de oct de 2026 a las 15:00 Wycombe Wanderers vs Luton Town FC Adams Park, High Wycombe Entradas 17 de oct de 2026 a las 12:30 Milton Keynes Dons vs Luton Town FC Stadium MK, Milton Keynes Entradas 20 de oct de 2026 a las 19:45 Luton Town FC vs Barnsley FC Kenilworth Road, Luton Entradas 24 de oct de 2026 a las 12:30 Luton Town FC vs Leicester City FC Kenilworth Road, Luton Entradas 31 de oct de 2026 a las 15:00 Peterborough United vs Luton Town FC Weston Homes Stadium, Peterborough Entradas 14 de nov de 2026 a las 15:00 Luton Town FC vs Cambridge United FC Kenilworth Road, Luton Entradas 17 de nov de 2026 a las 19:00 Luton Town FC vs Peterborough United Kenilworth Road, Luton Entradas 21 de nov de 2026 a las 15:00 Burton Albion vs Luton Town FC Pirelli Stadium, Burton upon Trent Entradas 28 de nov de 2026 a las 15:00 Luton Town FC vs Oxford United Kenilworth Road, Luton Entradas 01 de dic de 2026 a las 19:45 Blackpool FC vs Luton Town FC Bloomfield Road, Blackpool Entradas 12 de dic de 2026 a las 15:00 Luton Town FC vs Wigan Athletic Kenilworth Road, Luton Entradas 19 de dic de 2026 a las 12:30 Sheffield Wednesday vs Luton Town FC Hillsborough Stadium, Sheffield Entradas 26 de dic de 2026 a las 15:00 Luton Town FC vs Bromley FC Kenilworth Road, Luton Entradas 29 de dic de 2026 a las 19:45 AFC Wimbledon vs Luton Town FC Cherry Red Records Stadium, London Entradas 02 de ene de 2027 a las 15:00 Plymouth Argyle vs Luton Town FC Home Park, Plymouth Entradas 09 de ene de 2027 a las 15:00 Luton Town FC vs Sheffield Wednesday Kenilworth Road, Luton Entradas 16 de ene de 2027 a las 15:00 Luton Town FC vs Milton Keynes Dons Kenilworth Road, Luton Entradas 19 de ene de 2027 a las 19:45 Barnsley FC vs Luton Town FC Oakwell, Barnsley Entradas 23 de ene de 2027 a las 15:00 Leicester City FC vs Luton Town FC King Power Stadium, Leicester Entradas 30 de ene de 2027 a las 15:00 Luton Town FC vs Peterborough United Kenilworth Road, Luton Entradas 06 de feb de 2027 a las 15:00 Luton Town FC vs Mansfield Town FC Kenilworth Road, Luton Entradas 09 de feb de 2027 a las 19:45 Stockport County vs Luton Town FC Edgeley Park, Stockport Entradas 13 de feb de 2027 a las 15:00 Leyton Orient vs Luton Town FC Gaughan Group Stadium, London Entradas

¿Dónde comprar entradas del Luton Town FC?

Las entradas oficiales para los partidos pueden comprarse directamente a través del portal oficial de venta electrónica del Luton Town FC y de la taquilla de Kenilworth Road. La venta oficial funciona con un sistema escalonado de prioridades, que da acceso primero a los miembros del club y a los abonados antes de que las localidades restantes salgan a la venta general.

Si se agotan los cupos oficiales de venta general, plataformas secundarias de reventa como Ticomboofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Luton Town FC?

Los precios estándar de las entradas en el portal oficial del Luton Town FC suelen partir de 26 £ para las localidades de admisión general de adultos, con precios que varían según la categoría del partido, el grupo de edad y la zona de la grada dentro de Kenilworth Road.

Si se agotan los cupos oficiales de venta general, plataformas secundarias de reventa como Ticomboofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, donde los precios parten de 45 £ por entrada en función de la disponibilidad y la demanda del mercado.

Todo lo que necesitas saber sobre el Luton Town FC

El Luton Town FC es un histórico club inglés de fútbol con sede en Bedfordshire, fundado en 1885. El club disputa sus partidos como local en Kenilworth Road, un recinto icónico con capacidad para más de 11.500 espectadores que ofrece un ambiente de fútbol inglés tradicional muy marcado.

Estos son algunos detalles clave que debes conocer al planificar tu experiencia de día de partido: