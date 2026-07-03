Los aficionados al fútbol están deseando poder ver de cerca a Cristiano Ronaldo y al resto del grupo de las Quinas en Norteamérica durante el Mundial 2026 de este verano.

Portugal ha sido una de las selecciones más destacadas del panorama internacional durante la última década aproximadamente. Además de ganar la Eurocopa de 2016, también se proclamó campeona de la UEFA Nations League en 2019 y 2025.

Conseguir entradas para ver a Portugal en la escena global es un sueño para los aficionados que buscan talento de primer nivel y un fútbol de ritmo alto. Para los seguidores a distancia que quieran convertir sus conocimientos tácticos en apuestas en directo, empezar con créditos promocionales ofrece una gran ventaja. Descubre cómo reclamar tu ventaja de registro introduciendo nuestro código promocional válido de Megapari.

¿Cuáles son los partidos de Portugal en el Mundial 2026?

¿Cómo comprar entradas de Portugal para el Mundial 2026?

A día de hoy, los principales sorteos oficiales de entradas para el Mundial, incluidos la preventa Visa, el sorteo anticipado de entradas y el sorteo aleatorio posterior al cuadro, ya han concluido oficialmente.

Con más de 500 millones de solicitudes procesadas durante esas fases, la disponibilidad primaria se encuentra ahora en mínimos históricos.

Esto es lo que debes saber de un vistazo:

La fase de venta de última hora está activa en estos momentos, después de haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de las rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por riguroso orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA.

está activa en estos momentos, después de haberse lanzado el 1 de abril. A diferencia de las rondas anteriores, no se trata de un sorteo. Las entradas se venden por riguroso orden de llegada y con confirmación inmediata. Esta representa la última oportunidad de comprar entradas oficiales directamente a la FIFA. El mercado oficial de reventa de la FIFA también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo.

también está abierto. Esta plataforma es ahora el principal destino autorizado para que los aficionados compren y vendan entradas verificadas a precios regulados a medida que se acerca el torneo. Como alternativa, los aficionados pueden acudir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda revisar los términos y condiciones de cualquier sitio secundario para las entradas que vayas a comprar.

Entradas de Portugal para el Mundial 2026: ¿cuánto cuestan?

Las entradas para los partidos de la fase de grupos de Portugal en el Mundial 2026 de la FIFA se dividen en las siguientes categorías:

Categoría 1: La más cara, situada en el anillo inferior.

La más cara, situada en el anillo inferior. Categoría 2: Abarca tanto el anillo superior como el inferior fuera de las zonas de la categoría 1.

Abarca tanto el anillo superior como el inferior fuera de las zonas de la categoría 1. Categoría 3: Principalmente en el anillo superior, más allá de las categorías 1 y 2.

Principalmente en el anillo superior, más allá de las categorías 1 y 2. Categoría 4: La más asequible, situada en el anillo superior fuera de las demás categorías.

Los precios han fluctuado a lo largo de las distintas fases de lanzamiento/venta de entradas. Las estimaciones aparecen a continuación:

Fase Rango de precios de las entradas Fase de grupos (sin incluir a las naciones anfitrionas) 60 $ - 620 $ Fase de grupos (partidos de Estados Unidos, Canadá y México) 75 $ - 2.735 $ Dieciseisavos de final 105 $ - 750 $ Octavos de final 170 $ - 980 $ Cuartos de final 275 $ - 1.775 $ Semifinales 420 $ - 3.295 $ Final 2.030 $ - 7.875 $

Qué esperar de Portugal en el Mundial

Aunque podamos cerrar los ojos y taparnos los oídos, no podemos bloquear lo inevitable que sucederá en algún momento durante el próximo año aproximadamente. Cristiano Ronaldo se retirará del deporte que le ha convertido en una figura legendaria en todo el mundo.

Ronaldo, que asombrosamente debutó con Portugal en 2003, volvió a dar un ejemplo magnífico a sus compañeros durante la exitosa campaña de clasificación de la selección para el Mundial 2026. Lideró la tabla de goleadores del equipo, viendo portería en cinco ocasiones, lo que elevó su total en su carrera internacional a 143 goles.

No sorprende que la escalada de Portugal en la clasificación de la FIFA haya coincidido con la llegada de CR7 a la escena internacional. Antes de clasificarse para Corea/Japón 2002, solo había participado en dos Mundiales a lo largo de un periodo de 70 años. Portugal es ahora una gran potencia del panorama mundial, presente en todos los Mundiales desde 2002 y con un memorable cuarto puesto en 2006.

¿Cuándo es el Mundial 2026 de la FIFA?

El Mundial 2026 de la FIFA se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 y abarcará 16 ciudades anfitrionas en Canadá, México y Estados Unidos.

Se disputarán 104 partidos a lo largo de 39 días en Norteamérica. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y estará organizado conjuntamente por tres países.

Las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 de la FIFA son las siguientes:

Canadá: Toronto y Vancouver

Toronto y Vancouver México: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey

Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle

La demanda de entradas para ver a Portugal en la escena internacional sigue siendo fuerte, con aficionados deseosos de presenciar a la selección nacional competir contra rivales de primer nivel mundial. Mantenerse informado sobre las fechas oficiales de solicitud de entradas y los procedimientos de sorteo es crucial para los seguidores que planean asistir a los partidos en persona. Mientras tanto, quienes siguen la evolución del equipo desde casa suelen analizar las noticias de la selección, los planteamientos tácticos y las líneas de apuestas. Aquellos interesados en evaluar las posibles bonificaciones promocionales disponibles durante la creación de una cuenta pueden consultar cómo utilizar un código promocional de 22bet al registrarse con el operador. Leer los términos aplicables y las reglas de apuesta ayuda a los usuarios a mantenerse informados sobre las funciones promocionales disponibles en los mercados internacionales de fútbol.

¿Cuáles son las sedes del Mundial 2026 de la FIFA?

Allá por junio de 2022, se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas del Mundial 2026 de la FIFA, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos. Consulta a continuación esas ciudades y los estadios que se utilizarán como sedes: