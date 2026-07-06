Losoctavosde final del Mundial de la FIFA 2026 viven su momento más intenso. Sin margen de error, el cuadro se ha sumido en el caos.

Los primeros duelos estelares superaron las expectativas. La eliminatoria arrancó en Houston, donde Canadá, anfitriona, cayó 3-0 ante Marruecos.

Desde entonces, las potencias han sufrido: Francia venció 1-0 a Paraguay, Inglaterra, con diez, batió 3-2 a México, y Noruega eliminó 2-1 a Brasil.

Con los últimos billetes para cuartos ya asignados —destacando los duelos Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica—, la demanda de entradas se dispara y los precios suben en todas las sedes.

¿Cuáles son los partidos confirmados de octavos de final?

Fecha y hora Detalles del partido Lugar Entradas 4 de julio, 12:00 h CDT Octavos de final: Canadá vs. Marruecos Estadio de Houston, EE. UU. 0-3 4 de julio, 17:00 h EDT Octavos de final: Paraguay vs. Francia Estadio de Filadelfia, EE. UU. 0-1 5 de julio, 16:00 h EDT Octavos de final: Brasil vs. Noruega Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. 1-2 5 de julio, 18:00 h CST Octavos de final: México vs. Inglaterra Estadio de la Ciudad de México, México 2-3 6 de julio, 14:00 h CDT Octavos de final: Portugal vs. España Estadio de Dallas, EE. UU. Comprar entradas 6 de julio, 17:00 PDT Octavos de final: Estados Unidos vs. Bélgica Estadio de Seattle, EE. UU. Comprar entradas 7 de julio, 12:00 h (hora del este) Octavos de final: Argentina vs. Egipto Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar entradas 7 de julio, 16:00 PDT Octavos de final: Suiza vs. Colombia Estadio de Vancouver, Canadá Comprar entradas Del 9 al 11 de julio, horarios variados Cuartos de final: Francia vs. Marruecos / Inglaterra vs. Noruega / Por confirmar / Por confirmar Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City Comprar entradas 14–15 de julio, 15:00 Semifinales: por confirmar Estadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU. Comprar entradas 18 de julio, 15:00 h Tercer puesto: por confirmar Estadio de Miami, EE. UU. Comprar entradas 19 de julio, inicio a las 15:00 h Final: por confirmar Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. Comprar entradas

¿Cuáles son los próximos partidos de la ronda de 32?

Fecha y hora de inicio Detalles del partido Lugar Entradas 29 de junio, 12:00 h CDT Octavos de final: Brasil vs. Japón Estadio de Houston, EE. UU. 2-1 29 de junio, 16:30 h EDT Octavos de final: Alemania vs. Paraguay Estadio de Boston, EE. UU. 1-1 (Paraguay ganó en los penaltis) 29 de junio, 19:00 h CST Octavos de final: Países Bajos vs. Marruecos Estadio de Monterrey, México 1-1 (Marruecos ganó en penaltis) 30 de junio, 12:00 h CDT Octavos de final: Costa de Marfil vs. Noruega Estadio de Dallas, EE. UU. 1-2 30 de junio, 17:00 h EDT Octavos de final: Francia vs. Suecia Estadio de Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU. 3-0 30 de junio, 19:00 h CST Octavos de final: México vs. Ecuador Estadio de la Ciudad de México, México 2-0 1 de julio, 12:00 h EDT Octavos de final: Inglaterra vs. República Democrática del Congo Estadio de Atlanta, EE. UU. 2-1 1 de julio, 13:00 PDT Octavos de final: Bélgica vs. Senegal Estadio de Seattle, EE. UU. 3-2 1 de julio, 17:00 PDT Octavos de final: Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Estadio de la Bahía de San Francisco, EE. UU. 2-0 2 de julio, 12:00 h PDT Octavos de final: España vs. Austria Estadio de Los Ángeles, EE. UU. 3-0 2 de julio, 19:00 h (hora del este de EE. UU.) Octavos de final: Portugal vs. Croacia Estadio de Toronto, Canadá 2-1 2 de julio, inicio a las 20:00 PDT Octavos de final: Suiza vs. Argelia Estadio de Vancouver, Canadá 2-0 3 de julio, 13:00 h CDT Octavos de final: Australia vs. Egipto Estadio de Dallas, EE. UU. 1-1 (2-4 en penaltis) 3 de julio, 18:00 h EDT Octavos de final: Argentina vs. Cabo Verde Estadio de Miami, EE. UU. 3-2 3 de julio, 20:30 h CDT Octavos de final: Colombia vs. Ghana Estadio de Kansas City, EE. UU. 1-0

¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial?

Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.

Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.

El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.

Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más