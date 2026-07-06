Losoctavosde final del Mundial de la FIFA 2026 viven su momento más intenso. Sin margen de error, el cuadro se ha sumido en el caos.
Los primeros duelos estelares superaron las expectativas. La eliminatoria arrancó en Houston, donde Canadá, anfitriona, cayó 3-0 ante Marruecos.
Desde entonces, las potencias han sufrido: Francia venció 1-0 a Paraguay, Inglaterra, con diez, batió 3-2 a México, y Noruega eliminó 2-1 a Brasil.
Con los últimos billetes para cuartos ya asignados —destacando los duelos Portugal-España y Estados Unidos-Bélgica—, la demanda de entradas se dispara y los precios suben en todas las sedes.
¿Cuáles son los partidos confirmados de octavos de final?
|Fecha y hora
|Detalles del partido
|Lugar
|Entradas
|4 de julio, 12:00 h CDT
|Octavos de final: Canadá vs. Marruecos
|Estadio de Houston, EE. UU.
|0-3
|4 de julio, 17:00 h EDT
|Octavos de final: Paraguay vs. Francia
|Estadio de Filadelfia, EE. UU.
|0-1
|5 de julio, 16:00 h EDT
|Octavos de final: Brasil vs. Noruega
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|1-2
|5 de julio, 18:00 h CST
|Octavos de final: México vs. Inglaterra
|Estadio de la Ciudad de México, México
|2-3
|6 de julio, 14:00 h CDT
|Octavos de final: Portugal vs. España
|Estadio de Dallas, EE. UU.
|Comprar entradas
|6 de julio, 17:00 PDT
|Octavos de final: Estados Unidos vs. Bélgica
|Estadio de Seattle, EE. UU.
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|7 de julio, 12:00 h (hora del este)
|Octavos de final: Argentina vs. Egipto
|Estadio de Atlanta, EE. UU.
|Comprar entradas
|7 de julio, 16:00 PDT
|Octavos de final: Suiza vs. Colombia
|Estadio de Vancouver, Canadá
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|Del 9 al 11 de julio, horarios variados
|Cuartos de final: Francia vs. Marruecos / Inglaterra vs. Noruega / Por confirmar / Por confirmar
|Boston, Los Ángeles, Miami, Kansas City
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|14–15 de julio, 15:00
|Semifinales: por confirmar
|Estadio de Dallas y Estadio de Atlanta, EE. UU.
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|18 de julio, 15:00 h
|Tercer puesto: por confirmar
|Estadio de Miami, EE. UU.
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|19 de julio, inicio a las 15:00 h
|Final: por confirmar
|Estadio Nueva York-Nueva Jersey, EE. UU.
|Comprar entradas
¿Cuáles son los próximos partidos de la ronda de 32?
¿Cómo comprar entradas para los octavos de final del Mundial?
Los principales sorteos oficiales —preventa de Visa, sorteo anticipado y sorteo aleatorio posterior— ya concluyeron.
Se procesaron más de 500 millones de solicitudes, por lo que las entradas directas son escasas.
Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:
- Desde el 1 de abril está activa la venta de última hora: las entradas se asignan por orden de llegada y se confirman al instante. Es la última oportunidad de comprar a la FIFA.
- El mercado oficial de reventa de la FIFA sigue abierto y es el canal principal para comprar y vender entradas verificadas a precios regulados.
- Como alternativa, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub para conseguir entradas de última hora. Recuerda consultar los términos y condiciones de cualquier sitio web secundario antes de comprar entradas.
MÁS INFORMACIÓN: Cómo comprar entradas de reventa para el Mundial 2026: reventa oficial de la FIFA, reventa en México, información y más