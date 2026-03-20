Una vez conocidos los resultados de los partidos de ida, los encuentros de vuelta del 18 y 19 de marzo determinarán qué ocho equipos seguirán en la lucha por la final de Estambul.

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Próximos partidos de la UEFA Europa League

Nota: Las horas de inicio se indican primero en GMT, seguidas de la hora local del equipo local.

Fecha Partido (Iida de cuartos de final) Lugar Entradas Miércoles, 8 de abril Braga vs Real Betis (17:45 / 17:45) Estadio Municipal de Braga (Braga) Entradas Jueves, 9 de abril Friburgo vs Celta de Vigo (20:00 / 21:00) Estadio Europa-Park (Friburgo) Entradas Bolonia vs Aston Villa (20:00 / 21:00) Estadio Renato Dall'Ara (Bolonia) Entradas Oporto vs Nottingham Forest (20:00 / 20:00) Estadio do Dragão (Oporto) Entradas Partido (Vuelta de cuartos de final) Jueves, 16 de abril Celta de Vigo vs Friburgo (17:45 / 18:45) Balaídos (Vigo) Entradas Real Betis vs Braga (20:00 / 21:00) Estadio Benito Villamarín (Sevilla) Entradas Aston Villa vs Bolonia (20:00 / 20:00) Villa Park (Birmingham) Entradas Nottingham Forest vs Oporto (20:00 h / 20:00 h) City Ground (Nottingham) Entradas

*Nota: Los emparejamientos de las semifinales vienen determinados por el cuadro: el ganador del Braga/Betis se enfrentará al Friburgo/Celta, y el ganador del Bolonia/Villa se enfrentará al Oporto/Forest.

¿Cuál es el calendario de la UEFA Europa League 2025/26?

Las rondas de clasificación para la Europa League de esta temporada comenzaron ya a mediados de junio. Así pues, la competición completa dura casi doce meses, y la final se disputará en el estadio del Besiktas, en Estambul, en mayo. Estas son las fechas de las jornadas restantes:

22 de enero: Fase de grupos (Jornada 7)

29 de enero: Fase de grupos (8.ª jornada)

19 de febrero: Eliminatorias de la fase eliminatoria (ida)

26 de febrero: Eliminatorias de la fase eliminatoria (ida)

12 de marzo: Octavos de final (ida)

19 de marzo: Octavos de final (partido de vuelta)

9 de abril: Cuartos de final (ida)

16 de abril: Cuartos de final (ida y vuelta)

30 de abril: Semifinales (ida)

7 de mayo: Semifinales (partido de vuelta)

20 de mayo: Final

Cómo comprar entradas para los partidos de la UEFA Europa League

A excepción de la final de la UEFA Europa League, no es posible comprar entradas para los partidos de la Europa League directamente a través de la propia UEFA. En su lugar, las entradas se venden por separado en las páginas web de cada uno de los clubes que compiten en la edición actual. Debes visitar la página web del club correspondiente al partido al que quieras asistir y comprar tu entrada desde allí. En algunos casos, tendrás que registrarte como socio del club para poder conseguir tus entradas.

La demanda suele superar la oferta disponible, por lo que, además, los aficionados pueden adquirir entradas para la Europa League en el mercado secundario a través de plataformas como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos de la UEFA Europa League?

El precio de las entradas para la UEFA Europa League puede variar debido a múltiples factores, entre ellos la ronda del partido, los clubes participantes y el lugar donde se dispute el encuentro.

Por ejemplo, es probable que una entrada para un partido de cuartos de final del Aston Villa en Villa Park tenga un precio más elevado que la de un partido de la fase de grupos en el estadio del Go Ahead Eagles, «De Adelaarshorst».

Los precios de las entradas para la UEFA Europa League suelen fijarlos los clubes al inicio de la campaña europea, antes de los primeros partidos. Dependiendo de hasta dónde llegue un equipo y de quiénes sean sus rivales, los precios pueden aumentar para los partidos posteriores.

Estate atento a las páginas web oficiales de venta de entradas de los distintos clubes para obtener más información sobre disponibilidad y precios. Las entradas para los partidos de la Europa League en sitios web de reventa como StubHub están disponibles actualmente a partir de 34 €.